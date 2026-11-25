Vào ngày 24/11, cặp đôi Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon xác nhận chia tay sau 3 năm 7 tháng hẹn hò. Các nguồn tin cho biết cặp đôi rạn nứt mối quan hệ vì lịch trình bận rộn. Điều này khiến cả hai không có thời gian vun đắp tình cảm và dần xa cách. Vì vậy, hai diễn viên quyết định dừng lại và giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp.

Thông tin này đã khiến người hâm mộ vô cùng buồn bã và tiếc nuối cho 2 diễn viên. Lúc này, nhiều người bất ngờ "soi" lại khoảnh khắc Lee Do Hyun xuất hiện tại lễ trao giải Melon Music Awards (MMA) hôm 14/11. Thời điểm đó, anh xuất hiện với vẻ ngoài điển trai trong bộ vest đen và mái tóc gọn gàng, nhưng khuôn mặt gầy gò, hốc hác và trông mệt mỏi hơn nhiều.

Sự khác biệt giữa gương mặt tươi tắn, đầy đặn bình thường của Lee Do Hyun và tại MMA 2026 cách đây 10 ngày. Ảnh: Sports Seoul

Nam diễn viên gầy gò, hốc hác hẳn đi. Ảnh: X

Diện mạo có phần hơi lạ lẫm. Ảnh: X

Lúc đó, đã có nhiều bình luận thể hiện sự lo lắng cho nam diễn viên sinh năm 1995: "Anh ấy có vẻ đã giảm cân rất nhiều", "Gương mặt nhỏ đi một nửa luôn", "Có chuyện gì không ổn sao?", "Có phải Lee Do Hyun giảm cân cho vai diễn mới không?"... Tuy nhiên đến nay, nhiều người suy đoán vẻ ngoài hốc hác của Lee Do Hyun có thể liên quan đến sự căng thẳng về mặt cảm xúc hoặc sự thay đổi trong tâm trạng sau khi chia tay.

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Lee Do Hyun đã sút cân khá nhiều. Ảnh: X

Nhìn từ phía sau cũng thấy vóc dáng gầy mỏng. Ảnh: X

Trên mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi "khóc ròng" khi chuyện tình của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon tan vỡ. Bất chấp khoảng cách lên đến 5 tuổi, cặp đôi chị - em vẫn tự tin công khai trước công chúng. Thậm chí, họ còn vượt qua được giai đoạn yêu xa khi Lee Do Hyun nhập ngũ. Đúng ngày mùng 1 Tết năm nay, Lim Ji Yeon đã nhấn nút theo dõi tài khoản của 1 wedding planner (người lên kế hoạch đám cưới) nổi tiếng. Đây được động thái cho thấy cặp đôi The Glory chuẩn bị về chung một nhà, nhưng đáng tiếc đến nay họ đã chia tay.

Cặp đôi nên duyên từ bộ phim The Glory dù không đóng vai tình nhân. Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon công khai hẹn hò vào ngày 1/4/2023. Họ nhanh chóng trở thành 1 trong những cặp đôi được khán giả châu Á quan tâm. Chênh lệch 5 tuổi song 2 ngôi sao vẫn trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Cặp đôi nên duyên từ The Glory dù không đóng vai tình nhân. Ảnh: Xports News

Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm ân cần, chu đáo. Dù luôn bận rộn song anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tận hưởng những phút giây ấm áp bên người thương. Đơn cử như những lần dàn sao The Glory tụ tập, Lee Do Hyun luôn có mặt đầy đủ vì muốn được ở cạnh bên Lim Ji Yeon.

Tại Baeksang năm ngoái, tài tử họ Lee khiến người hâm mộ “tan chảy” khi gửi lời cảm ơn tới bạn gái trong giây phút phát biểu nhận giải. Lee Do Hyun phải đi nhập ngũ suốt thời gian qua, họ cũng yêu xa và thỉnh thoảng lại tranh thủ những kỳ nghỉ phép để ở bên nhau. Chỉ mới hồi tháng 7, 2 nghệ sĩ vẫn còn được được bắt gặp hẹn hò vô cùng tình tứ ở sân golf.

Chỉ mới hồi tháng 7, 2 nghệ sĩ vẫn còn được được bắt gặp hẹn hò vô cùng tình tứ ở sân golf. Ảnh: X

Nguồn: Sports Seoul