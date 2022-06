Dấu hiệu cho thấy bạn dễ bị cholesterol cao, nên ăn 3 loại rau hàng ngày để giảm cholesterol

Nhìn chung, cholesterol rất quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Cơ thể chúng ta tạo ra cholesterol cho dù chúng ta có ăn nó hay không và sử dụng cholesterol để làm nhiều việc khác nhau. Có một số loại cholesterol có khả năng hữu ích và bảo vệ cơ thể. Chúng là HDL, hoặc lipoprotein mật độ cao, hay còn gọi là cholesterol tốt có một phần tác dụng bảo vệ tim và mạch máu của chúng ta. Nhưng LDL, hoặc lipoprotein mật độ thấp, hay còn gọi là loại cholesterol xấu thì khác. Nó có khả năng gây hại cho tim vì làm dày thành mạch máu của bạn.

Mặc dù cholesterol rất quan trọng đối với sức khỏe con người và thực hiện các chức năng thiết yếu trong cơ thể, nhưng quá thừa cholesterol có thể làm tăng nguy cơ mắc các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như đau tim và đột quỵ.

3 dấu hiệu cho thấy mức cholesterol của bạn dễ nằm "ngoài tầm kiểm soát"

1. Có tiền sử gia đình có cholesterol cao

Những người có tiền sử gia đình có cholesterol cao rất nên thận trọng. "Thông thường, một trong những yếu tố lớn nhất quyết định mức cholesterol của bạn là gen", tiến sĩ Kate Kirley, bác sĩ gia đình là giám đốc phòng chống bệnh mãn tính tại AMA, nói.

"Có thể nói rằng cholesterol cao có xu hướng 'chạy' trong gia đình. Đối với hầu hết mọi người, xét nghiệm di truyền là không cần thiết hoặc hữu ích trừ khi họ có mức cholesterol rất cao. Và bởi vì gen là thứ mà chúng ta không thể thay đổi nên nếu gặp vấn đề về cholesterol cao, chúng ta buộc phải dùng thuốc điều trị", BS Kirley nói thêm.

2. Bạn thừa cân hoặc béo phì

Thừa cân cũng có liên quan đến cholesterol cao. "Có rất nhiều người mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao và có cholesterol cao, nhưng có cân nặng bình thường. Ngoài ra, có rất nhiều người béo phì có huyết áp bình thường, lượng đường trong máu bình thường và cholesterol bình thường.

Tuy nhiên, phải nói rằng, cân nặng của bạn càng lớn, bạn càng có nhiều khả năng bị huyết áp cao, cholesterol cao và bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim", Theodore Feldman, giám đốc y tế về phòng ngừa và sức khỏe cộng đồng tại Viện Tim mạch & Mạch máu Miami tại Baptist Health South Florida cho biết.

3. Phụ nữ dễ có nguy cơ bị cholesterol cao hơn nam giới

Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ đặc biệt dễ bị cholesterol cao nhưng nhiều người lại không nhận thức được điều đó. "Khoảng 45% phụ nữ trên 20 tuổi có tổng lượng cholesterol từ 200 mg/dl trở lên, được coi là tăng cao - nhưng một cuộc khảo sát của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy 76% phụ nữ nói rằng họ thậm chí không biết chỉ số cholesterol của họ là bao nhiêu", Erin Donnelly Michos, Phó Giám đốc Tim mạch dự phòng, Trung tâm phòng chống bệnh tim mạch Ciccarone, nói. Mức chất béo trung tính cao dường như dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim thậm chí còn cao hơn ở phụ nữ so với nam giới.

Cách duy nhất để biết chắc chắn mức cholesterol của bạn là gì?

Là đi kiểm tra với bác sĩ và xét nghiệm máu thông thường.

Nếu bạn có tiền sử gia đình mắc bệnh tim sớm, điều thực sự quan trọng là phải nói chuyện với bác sĩ. Ngay cả khi bạn sẽ bắt đầu áp dụng những cách tự nhiên để giảm cholesterol, bạn vẫn cần nói chuyện với bác sĩ bởi vì bạn cần được kết hợp điều trị, theo dõi và điều chỉnh.

Bây giờ, lối sống ít vận động thực sự làm cho tình trạng cholesterol cao trở nên tồi tệ hơn. Bạn có thể giảm cholesterol bằng cách tập thể dục, hạn chế loại thực phẩm mà bạn ăn. Tập thể dục chắc chắn có thể ảnh hưởng đến mức cholesterol của bạn, đặc biệt là HDL và triglyceride. Nó có tác động đáng kể đến cholesterol tốt và triglyceride của bạn. Nếu bạn giảm cân, HDL của bạn sẽ tăng lên và LDL của bạn sẽ giảm xuống.

3 loại rau tốt nhất để giảm cholesterol

1. Rau bina

Rau bina chứa đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn cần, đặc biệt là khi nói đến việc quản lý sức khỏe tim mạch của bạn.

Rau bina còn vô cùng giàu chất xơ. Chất xơ có thể làm giảm cholesterol xấu lưu thông khắp cơ thể. Điều này là do chất xơ và cholesterol sẽ dính vào nhau, do đó được loại bỏ khỏi cơ thể một cách tự nhiên và đồng thời làm giảm cholesterol", Best nói.

2. Măng tây

"Măng tây chứa vitamin, khoáng chất, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác có thể giúp giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh. Nhờ giàu folate, măng tây cũng giúp giảm nồng độ homocysteine trong cơ thể, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách cải thiện lưu thông", Janet Coleman, một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký với The Consumer Mag cho biết.

3. Bông cải xanh

Bông cải xanh rất linh hoạt, ngon miệng và đầy đủ các chất dinh dưỡng tốt cho tim để giúp bạn kiểm soát cholesterol.

"Bông cải xanh là một loại rau tuyệt vời khác để giảm cholesterol vì nó có hàm lượng chất xơ và vitamin C. Bông cải xanh cũng chứa beta-carotene, giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol LDL (loại xấu) trong máu", chuyên gia dinh dưỡng Coleman nói.

