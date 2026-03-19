Đại uý Thăng Văn Cương đưa Hoà Minzy đi ra mắt bạn bè, còn ôm eo tình tứ quá đây này!

Một trong những cặp đôi công khai gây náo loạn Vbiz trong tháng 3 chính là Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương. Theo chia sẻ cả hai quen biết sau khi ghi hình Sao Nhập Ngũ 2022, mối quan hệ này được bạn bè, gia đình biết đến suốt nhiều năm qua. Từ khi công khai yêu nhau, cuộc sống của Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương nhận được sự dõi theo đặc biệt của người hâm mộ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ từng thông báo sẽ hạn chế đăng ảnh đối phương để tránh những phản ứng tiêu cực không đáng có từ cộng đồng mạng.

Cho đến mới đây, loạt ảnh Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương tay trong tay cực tình tứ đã được bạn bè đăng tải, lập tức viral trên MXH. Cụ thể, sau khi đã được xác nhận "danh phận", Đại uý Thăng Văn Cương tươi rói dắt tay Hoà Minzy đến đơn vị để giới thiệu với các bạn bè, đồng nghiệp. Buổi tiệc ra mắt này diễn ra trong không gian ấm cúng, vui vẻ, có cả những "hậu phương" của các đồng chí khác góp mặt. Hoà Minzy ăn diẹn vô cùng đơn giản, kín đáo.

Đặc biệt, trong nhiều khoảnh khắc, Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương gây sốt khi thể hiện tình cảm qua những cái nắm tay, ôm eo vô cùng ngọt ngào. Đây là điều thay đổi rõ ràng nhất của cả hai sau khi xác nhận mối quan hệ, bởi lẽ trước kia cả hai phải giữ khoảng cách, không đứng cạnh thậm chí còn không đăng ảnh chung để tránh gây chú ý. Nhìn thái độ của Hoà Minzy và Đại buý Thăng Văng Cương, netizen trầm trồ dấu hiệu yêu đúng người là đây.

Hoà Minzy xuất hiện giản dị, thân thiện trong buổi ra mắt đồng nghiệp tại đơn vị của chồng (ảnh: Nhã Linh)

Từ sau khi công khai yêu, cả hai thoải mái nắm tay, thể hiện tình cảm (Ảnh: Nhã Linh)

Đại uý Thăng Văn Cương ôm Hoà Minzy cực ngọt ngào khi chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn bè (ảnh: Nhã Linh)

Hoà Minzy cũng tươi cười rạng rỡ, vui vẻ pha trò (ảnh: Nhã Linh)

Không phải là một mối tình ồn ào ngay từ đầu, Hòa Minzy và Văn Cương đã chọn cách yêu kín tiếng trong suốt một thời gian dài. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, dù cả hai đã gắn bó từ Sao Nhập Ngũ 2022 nhưng Văn Cương luôn tôn trọng mong muốn của cô về việc không công khai mối quan hệ.

Trong tâm thư công khai bạn trai, Hoà Minzy chia sẻ: "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi. Xin lỗi Fans vì giờ mới có thông báo chính thức tới mọi người. Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu! Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ e mở lòng và đã bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hoà được rồi".

Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương giữ kín chuyện yêu đương suốt 3 năm (ảnh: FBNV)

Sau khi chia sẻ câu chuyện cá nhân, Hoà Minzy vướng tranh luận trái chiều. Sau đó, cô lên tiếng: "Cũng nhiều ý kiến trái chiều, đăng nhiều nó không hay mà em nên cẩn thận do vẫn năm tam tai đó cả nhà. Cảm ơn mọi người đã yêu thương chúng em ạ. Thật ra chồng em là quân nhân nên em tự nghĩ phải hạn chế mọi thứ lại để anh ấy tập trung công tác, bảo vệ Tổ quốc ạ. Mấy nay đăng cho anh thoải mái tâm lý và hiểu hơn cuộc sống của vợ tí thôi. Anh Cương là thuộc đơn vị trực chiến nên lúc nào cũng phải sẵn sàng. Vất vả và ít thời gian bên gia đình nhưng em tự hào lắm. Tết rồi cũng trực từ 27, 28 Tết tới mùng 6, mùng 7 luôn đó ạ. Quanh năm chỉ mong mấy ngày nghỉ phép với tranh thủ thôi. Hy vọng Tết năm nay được đóng giao thừa cùng nhau đây ạ. Nên có gì mấy chị đợi tụi em hoặc có sự kiện quan trọng, cái đặc biệt muốn khoe thì sẽ khoe".