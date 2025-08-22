"Dâu hào môn" Linh Rin đổi cả tính sau khi sinh con, dốc sức mang về nhà 1 thứ đặc biệt

Ngô Phương Linh - hay còn được biết đến với nghệ danh Linh Rin - là 1 trong những nàng dâu hào môn đình đám nhất trong showbiz Việt. Không chỉ ghi điểm với nhan sắc xinh đẹp, gu thời trang tinh tế, Linh Rin còn thường xuyên khiến dân tình ngưỡng mộ khi chia sẻ hình ảnh tổ ấm gia đình ngọt ngào. Trên trang cá nhân, Linh Rin cũng thường đăng tải những bức hình về vật dụng, món đồ hàng ngày mà cô sử dụng.

Đáng nói trong khoảnh khắc mới, Linh Rin hé lộ cô dường như đã thay đổi cả tính cách sau khi sinh con gái. Không phải hàng hiệu gì xa hoa, Linh Rin đã sắm 2 chiếc kéo làm bếp mang tông màu hồng cực xinh và chia sẻ: "Từ khi có con gái, trung bình mấy đồ vật mình dốc sức mang về nhà… kiểu cứ thế này thôi…". Được biết chiếc kéo đặc biệt mà cô đã sắm là sản phẩm tới từ thương hiệu KUHN RIKON.

Dòng sản phẩm kéo bếp KUHN RIKON là một trong những công cụ nhà bếp được đánh giá cao nhờ thiết kế thông minh và chất lượng đến từ Thụy Sĩ. Với thương hiệu lâu đời chuyên về dụng cụ nấu ăn, KUHN RIKON đã tạo nên chiếc kéo không chỉ để cắt thực phẩm đơn thuần mà còn là trợ thủ đa năng, giúp việc bếp núc trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn.

Điểm nổi bật của chiếc kéo này nằm ở chất liệu thép không gỉ cao cấp, đảm bảo độ bền, sắc bén và an toàn cho sức khỏe. Lưỡi kéo chắc chắn, có khả năng cắt gọn gàng nhiều loại thực phẩm như thịt gà, thịt nướng, cá, thậm chí cả thực phẩm đông lạnh mềm hoặc rau củ quả cứng. Đây là điểm cộng lớn khi so với những loại kéo bếp thông thường dễ bị cùn hoặc gỉ sét sau thời gian ngắn sử dụng.

Ngoài phần lưỡi sắc bén, tay cầm của KUHN RIKON Kitchen Scissors cũng được thiết kế theo phong cách công thái học, với lớp bọc nhựa bền chắc và êm ái. Người dùng sẽ cảm thấy thoải mái khi cầm nắm, dù sử dụng kéo trong thời gian dài cũng không bị đau tay. Tay cầm vừa vặn cả với người thuận tay trái lẫn tay phải, cho thấy sự tinh tế trong thiết kế của một thương hiệu Thụy Sĩ vốn nổi tiếng với sự tỉ mỉ và tính ứng dụng cao.





Một ưu điểm đáng chú ý khác là phần đầu kéo bo tròn, vừa giúp dễ dàng luồn lách và cắt những đồ vật có góc cạnh; lại giúp giảm khả năng bị thương do kéo đâm vào tay. Đây là chi tiết hoàn thiện tinh tế mà nhiều loại kéo bếp rẻ tiền khác khó có thể làm được.

Với sự kết hợp giữa chất lượng Thụy Sĩ - thép không gỉ bền bỉ, thiết kế công thái học và tính năng đa năng, kéo của KUHN RIKON không chỉ là một dụng cụ nấu ăn, mà còn là "cánh tay phải" của người nội trợ hiện đại. Nếu bạn yêu thích sự gọn gàng, tiện ích và muốn đầu tư một sản phẩm bền bỉ, đáng tin cậy, chiếc kéo này chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua trong gian bếp của mình. Được biết sản phẩm có giá khoảng 900k.

Một chiếc kéo làm bếp chất lượng tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại giữ vai trò vô cùng quan trọng trong gian bếp hiện đại. Nếu như dao được xem là “trái tim” của việc nấu ăn thì kéo chính là “trợ thủ” đắc lực, giúp công việc bếp núc trở nên nhanh chóng, gọn gàng và an toàn hơn. Một chiếc kéo bếp sắc bén, bền bỉ không chỉ giúp cắt thịt gà, cá, rau củ hay thậm chí là thực phẩm đông lạnh dễ dàng hơn mà còn có thể thay thế nhiều dụng cụ khác như dao chặt, dao gọt. Nhờ đó, người nội trợ tiết kiệm thời gian, công sức mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và độ chính xác khi chế biến món ăn.

Chính vì vậy, việc đầu tư một chiếc kéo bếp tốt không chỉ nâng cao trải nghiệm nấu ăn mà còn giúp bữa cơm gia đình thêm phần ngon miệng và trọn vẹn. Nó không chỉ là dụng cụ, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy trong hành trình chăm sóc sức khỏe và gắn kết yêu thương qua từng bữa ăn.