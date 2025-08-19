2 thú vui tao nhã, chuẩn phu nhân của Phạm Hương tại Mỹ

Từ bỏ ánh đèn showbiz Việt, Hoa hậu Phạm Hương đã chọn cho mình một cuộc sống mới tại Mỹ, nơi cô tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên hai cậu con trai và người chồng bí ẩn. Qua những bức ảnh sang chảnh mà cô thường chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy cuộc sống của Phạm Hương khá đầy đủ, không phải lo lắng về tiền bạc. Điều đó cho phép cô có nhiều thời gian dành cho những thú vui riêng, trong đó nổi bật là hai sở thích: Cắm hoa và trang trí nhà cửa.

1. Cắm hoa

Một trong những thú vui đáng chú ý của Phạm Hương là việc sở hữu một tiệm hoa nhỏ, được đặt tên theo chính biệt danh của cô. Tiệm hoa này không chỉ đơn thuần là nơi để cô thỏa mãn đam mê cá nhân, mà còn là một dự án kinh doanh nhỏ giúp cô kiếm thêm thu nhập. Phạm Hương thường tự tay gói hoa, thể hiện sự chăm chút và trân trọng từng bông hoa mỏng manh.

Tiệm hoa của Phạm Hương phục vụ đa dạng nhu cầu như hoa kỷ niệm, hoa tặng cho những dịp đặc biệt, hoa cho tiệc cưới, hay hoa cho các sự kiện. Những bông hoa không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của nàng Hậu. Có thể thấy, việc cắm hoa không chỉ là một sở thích mà còn là một cách để cô kết nối với cái đẹp và mang lại niềm vui cho những người xung quanh.

2. Trang trí nhà cửa

Cùng với sở thích cắm hoa, Phạm Hương cũng thể hiện niềm đam mê với lĩnh vực trang trí nhà cửa. Căn nhà rộng lớn tại Mỹ trở thành "sân chơi" để cô thỏa sức sáng tạo. Trong không gian sống của mình, Phạm Hương không ngần ngại thử nghiệm những phong cách khác nhau, từ cổ điển đến hiện đại, với các gam màu tươi sáng và hài hòa.

Cô có một trang cá nhân riêng, nơi thường xuyên đăng tải những bức hình về ngôi nhà gọn gàng, sắp xếp đồ đạc thú vị. Những bức ảnh này không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống hàng ngày mà còn là nguồn cảm hứng cho những ai yêu thích trang trí không gian sống. Phạm Hương khéo léo kết hợp giữa cắm hoa và trang trí để tạo ra một không gian luôn gọn gàng, sạch sẽ và tràn ngập màu sắc.

Cắm hoa và trang trí nhà cửa không chỉ là hai thú vui tao nhã mà còn phản ánh gu thẩm mỹ tinh tế của Phạm Hương. Cả hai sở thích này đều đòi hỏi không ít thời gian và tiền bạc, nhưng Phạm Hương không ngần ngại đầu tư cho đam mê của mình. Dù không quá phô trương, nhưng những sở thích này phần nào thể hiện cuộc sống sung túc, giàu sang của cô tại Mỹ.

Việc tham gia vào những hoạt động như cắm hoa và trang trí nhà cửa không chỉ giúp Phạm Hương thư giãn mà còn mang lại cho cô cảm giác hoàn thiện bản thân. Chúng giúp cô tạo ra một không gian sống đầy cảm hứng cho bản thân và gia đình, đồng thời thể hiện cá tính riêng.

Cuộc sống của Phạm Hương tại Mỹ không chỉ đơn thuần là tận hưởng sự xa hoa hào nhoáng mà còn là việc tìm kiếm niềm vui trong những thú vui tao nhã. Cắm hoa và trang trí nhà cửa không chỉ mang lại cho cô những khoảnh khắc thư giãn, mà còn là cách để cô thể hiện gu thẩm mỹ và sự sáng tạo. Qua đó, Phạm Hương không chỉ xây dựng một không gian sống đẹp mắt mà còn tạo dựng một cuộc sống ý nghĩa, đầy hạnh phúc bên những người thân yêu.