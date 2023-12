Dấu chân thiện nguyện của Quỹ Chăm sóc Sức khỏe Gia đình Việt Nam

Hành trình bền bỉ trao yêu thương



Luôn hướng tới chăm lo cho thế hệ "búp măng non"

Rời hội trường trao xe đạp, em Ngọc Tuyền – 11 tuổi tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh vội vàng leo lên xe đạp mới nhận để kịp giờ lên lớp sáng nay. Đối với Tuyền, đây là lần đầu tiên trong đời em nhận được một món quá có giá trị như vậy. "Nay có xe đạp, con có thể qua rủ bạn đi tới trường hàng ngày rồi", Ngọc Tuyền vui vẻ nói. Năm 2023, Quỹ CSSKGĐ Việt Nam trao tặng 168 chiếc xe đạp với tổng giá trị 270 triệu đồng cho học sinh nghèo, khó khăn có thành tích học tập tốt các tỉnh Sóc Trăng, Phú Yên, Cà Mau & Quảng Ninh.

Ngoài ra, Quỹ trao tặng 80 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng các em thuộc điểm trường mầm non thôn An Thành, thuộc Trường Mầm non Ban Mai và Trường TH & THCS Số 2 Tả Phời thuộc thành phố Lào Cai.

Một bữa ăn có thịt của các em nhỏ Mầm Non

Ông Phạm Sơn Tùng – Trưởng ban điều hành Quỹ cho hay "Tôi cùng các thành viên Quỹ hy vọng phần đóng góp này giúp bữa ăn của các em đầy đủ chất dinh dưỡng. Từ đó, tạo động lực cho các em tới lớp học đều đặn, tiếp thu kiến thức cần thiết, làm hành trang cho cuộc sống sau này. Các em vùng Tây Bắc vẫn đang rất khó khăn khi bố mẹ làm nông là chính nên các chương trình tiếp theo, chúng tôi sẽ cố gắng trao nhiều giá trị hơn nữa."



Trong năm Quỹ cũng tài trợ nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực khác cho các đối tượng thụ hưởng là trẻ em như tài trợ 50 triệu đồng Gala "Ghép đôi trăng tròn" cho các em trường TH & THCS Tuân Lộ, tỉnh Hòa Bình, phần còn lại 25,5 triệu đồng thông qua Hội Chữ thập đỏ điều phối tới các trẻ khó khăn ở các địa phương nhân dịp trung thu; bảo trợ 12 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của báo Thanh Niên; đóng góp 20 triệu đồng cho Operation Smile Việt Nam qua chương trình chạy bộ Color Run For Smiles 2023…

…và hướng đến những mảnh đời bất hạnh

Ngày 06/02/2023, trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra tại khu vực phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và phía Đông Bắc Syria khiến hơn 45.000 người thiệt mạng (tính đến ngày 17/02/2023). Các thành viên Quỹ đã nhanh chóng đóng góp và ủng hộ hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ người dân nước bạn thông qua Hội Chữ thập đỏ.

Hưởng ứng chương trình "Tháng Nhân đạo" năm 2023 do Trung Ương Hội Chữ thập đỏ phát động, Quỹ tài trợ 300 triệu đồng hỗ trợ 6 căn nhà tình nghĩa tại Bình Thuận, Quảng Trị, Quãng Ngãi, An Giang, Nam Định & Ninh Thuận. Đối tượng thụ hưởng là ngư dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Với hoạt động kịp thời này, các gia đình đã có 1 mái nhà vững chãi mùa mưa bảo và an tâm sinh kế.

Các thành viên Quỹ tham dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa tại Nam Định tháng 12 vừa qua

Ông Phạm Sơn Tùng – Trưởng ban điều hành Quỹ cho hay "Các hoạt động thiện nguyện từ lâu đã được xem như DNA của từng thành viên Quỹ CSSKGĐ Việt Nam. Qua các chương trình này, Quỹ một lần nữa khẳng định cam kết đối với việc phát triển bền vững kinh doanh luôn gắn liền với các hoạt động trao đi giá trị yêu thương cho cộng đồng".



Một số hoạt động ý nghĩa khác có thể kể đến như tặng 100 phần quà (trị giá 50 triệu đồng) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Châu Thành và huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh; tặng 220 suất quà trị giá 100 triệu đồng ở phiên Chợ nhân đạo xã Bình Minh, Tây Ninh.

Với những đóng góp tích cực cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam năm nay, Quỹ đã được vinh danh tại chương trình Sức mạnh nhân đạo, thuộc khuôn khổ Hội nghị Chữ Thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11.

Ông Phạm Sơn Tùng – Trưởng ban điều hành Quỹ nhận hoa tri ân từ đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Chiến dịch nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe chủ động phối hợp cùng Bộ Y Tế



Trong năm 2023, Quỹ CSSKGĐ Việt Nam tiếp thục phối hợp với Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe Trung ương – Bộ Y tế (Trung tâm) thực hiện chương trình hội thảo truyền thông và tập huấn kỹ năng về chăm sóc sức khỏe chủ động, nâng cao sức đề kháng.

Chương trình diễn ra tại 6 tỉnh thành như Bình Dương, Quảng Nam, Thanh Hóa, Đắk Lắk, An Giang, Bắc Giang với các đối tượng sinh viên, người cao tuổi, phụ nữ và công nhân các khu công nghiệp. Các buổi hội thảo đã thu hút hơn 1.200 người tham dự với nhiều kiến thức hữu ích do các chuyên gia mang lại.

Nội dung xoay quanh vấn đề chăm sóc sức khỏe chủ động: tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe, các vấn đề trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tâm thần, an toàn trong sức khỏe tình dục, phòng bệnh nghề nghiệp, phòng tránh tai nạn nghề nghiệp, rèn luyện thân thể thường xuyên, tăng sức đề kháng cho cơ thể để đảm bảo cơ thể khỏe mạnh để lao động sản xuất và chăm sóc gia đình.

Các chương trình mang nhiều thông tin hữu ích tới cho người tham dự