Phương Oanh khéo quá

Mới đây, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh một mâm cơm gia đình lên trang cá nhân kèm chú thích ngắn gọn “vibe mâm cơm ngày hè thời cha ông” cùng biểu tượng cảm xúc tủm tỉm.

Chỉ sau ít phút, bài đăng đã thu hút hơn 4,1 nghìn lượt thích và hơn 130 bình luận, phần lớn đều dành lời khen cho sự khéo léo và tinh tế trong cách Phương Oanh chăm chút bữa ăn thường ngày.

Nhìn qua mâm cơm, có thể thấy rõ tinh thần hoài niệm mà Phương Oanh muốn gợi lại. Một đĩa thịt ba chỉ luộc được thái lát mỏng, xếp tròn đều tăm tắp trông vừa gọn gàng vừa bắt mắt.

Bên cạnh là đĩa tép rang cháy cạnh ăn cùng dưa chuột bao tử thái sợi, món ăn dân dã nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ khi rang cho tép giòn mà không khô. Bát dưa cà muối chua ngọt với cà chua bi, tỏi và ớt tươi ngâm trong nước mắm được đặt chính giữa mâm, đóng vai trò làm dịu vị cho các món còn lại.

Mâm cơm mùa hè của Phương Oanh

Điểm nhấn của mâm cơm nằm ở tô canh rau khoai lang nấu cùng thịt băm và khoai sọ, nước canh trong, rau xanh mướt cho thấy sự chăm chút trong từng công đoạn sơ chế.

Không thể thiếu đĩa rau muống luộc được cuốn thành từng cuộn nhỏ xinh xắn thay vì bày rời rạc như thường thấy, chi tiết nhỏ này được nhiều người chú ý và nhắc đến trong phần bình luận.

Dưới bài đăng, diễn viên Thanh Hương cũng ngay lập tức bình luận rằng nhìn mâm cơm “phải xới bốn bát cơm” mới đủ. Bình luận này nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác.

Nhiều người khác thì bày tỏ sự thích thú với cách trình bày món ăn đẹp mắt như trong một buổi chụp ảnh ẩm thực, dù chỉ là bữa cơm gia đình bình thường.

Trên mạng xã hội, Phương Oanh không hiếm khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình, và những bài đăng liên quan đến ẩm thực, nội trợ của cô thường nhận được sự quan tâm lớn từ người theo dõi.

Bên cạnh những hình ảnh đời thường này, cư dân mạng vẫn không quên nhắc đến sự nghiệp diễn xuất của Phương Oanh và tiếp tục mong ngóng nữ diễn viên sớm trở lại màn ảnh với một dự án phim mới.

Dun