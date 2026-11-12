Đầu bếp tranh tài, kết hợp nguyên liệu Mỹ với tinh hoa ẩm thực Việt

Ngày 11/11, tại Khách sạn Equatorial, TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Hoa Kỳ (USAPEEC) phối hợp với Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn tổ chức Cuộc thi Đầu bếp tài năng Sài Gòn với thịt gia cầm Mỹ năm 2026, chủ đề "Mỹ vị Gà Mỹ - Nâng tầm Ẩm thực Việt".



Cuộc thi có 12 đội, gồm 24 đầu bếp chuyên nghiệp đến từ các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn Thành phố. Mỗi đội thực hiện hai món ăn từ nguyên liệu thịt gia cầm Mỹ, thể hiện kỹ năng chế biến, khả năng kết hợp hương vị và trình bày. Đây cũng là dịp để các đầu bếp chia sẻ kinh nghiệm sử dụng nguyên liệu, tìm kiếm cách thể hiện mới cho món ăn.

Với cùng nhóm nguyên liệu chính, phần thi mở ra cơ hội để mỗi đội thể hiện cách xử lý và dấu ấn riêng. Kỹ thuật chế biến, sự kết hợp gia vị, cách xây dựng hương vị và trình bày giúp các đầu bếp giới thiệu khả năng sáng tạo. Hai món ăn của mỗi đội cũng là dịp thể hiện sự phối hợp giữa các thành viên, từ chuẩn bị nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm.

Điểm nhấn của cuộc thi là sự gặp gỡ giữa nguồn nguyên liệu nhập khẩu và kinh nghiệm nghề nghiệp của đầu bếp Việt. Sự am hiểu khẩu vị thực khách, cách sử dụng gia vị và kỹ thuật nấu ăn tạo cơ sở để các đội phát triển món ăn phù hợp với hoạt động phục vụ tại nhà hàng, khách sạn.

Sự kết hợp giữa trao đổi kỹ thuật, trình diễn và thi đấu giúp chương trình mở rộng nội dung học hỏi. Người tham dự có thể quan sát cách tiếp cận nguyên liệu, trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia và tìm kiếm ý tưởng mới cho thực đơn. Đây cũng là cơ hội kết nối kiến thức bảo quản thực phẩm với thực hành trong bếp chuyên nghiệp.

Bà Leah Mulcahy, Phó Chủ tịch Tiếp thị Toàn cầu, Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Hoa Kỳ, cho biết chương trình hướng đến việc tạo sân chơi để các đầu bếp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề và thể hiện niềm đam mê nghệ thuật ẩm thực. Thông qua cuộc thi, Hiệp hội mong muốn giới thiệu các sản phẩm thịt gia cầm Mỹ, kết nối với đội ngũ đầu bếp và doanh nghiệp dịch vụ ăn uống tại Việt Nam.

Bà Leah Mulcahy, Phó Chủ tịch Tiếp thị Toàn cầu, Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Hoa Kỳ

Theo bà Leah Mulcahy, sự am hiểu khẩu vị địa phương cùng khả năng sáng tạo của các đầu bếp là yếu tố giúp nguyên liệu được khai thác linh hoạt, tạo nên những món ăn phù hợp với thực khách Việt Nam. Hoạt động trao đổi chuyên môn cũng góp phần mở rộng cơ hội hợp tác giữa nhà cung cấp thực phẩm, nhà hàng, khách sạn và cộng đồng đầu bếp.

Chương trình buổi sáng có phiên chuyên đề kỹ thuật về quản lý chuỗi cung ứng lạnh và phần trình diễn chế biến gà tây. Các nội dung tập trung vào kiến thức bảo quản, xử lý nguyên liệu và kỹ thuật chế biến, giúp người tham dự trao đổi kinh nghiệm thực hành. Buổi chiều, 12 đội bước vào phần thi, vận dụng kỹ năng chuyên môn để hoàn thiện món ăn.

Ông Phạm Sơn Vương, Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, Chủ tịch Liên Chi hội Đầu bếp Việt Nam, chia sẻ cuộc thi là không gian để đầu bếp Việt khám phá, thể hiện sự sáng tạo, đồng thời tiếp nối quan hệ hợp tác giữa cộng đồng đầu bếp với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và các đối tác thực phẩm Mỹ trong suốt 20 năm qua.

Theo ông Vương, nguồn nguyên liệu phong phú từ các đối tác giúp đầu bếp có thêm điều kiện học hỏi, thử nghiệm và sáng tạo. Việc kết hợp nguyên liệu Mỹ với kỹ thuật, gia vị và phong cách chế biến Việt Nam mở ra những cách thể hiện món ăn vừa giữ hương vị truyền thống, vừa đáp ứng xu hướng thưởng thức hiện đại.

Ông Phạm Sơn Vương cho biết Hội mong muốn tiếp tục phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu, quảng bá ẩm thực và cuộc thi chuyên môn, qua đó mở rộng hợp tác, hỗ trợ phát triển ngành ẩm thực Việt Nam. Những hoạt động này tạo điều kiện để đầu bếp học hỏi lẫn nhau, nâng chất lượng nghề nghiệp và giới thiệu khả năng sáng tạo với đối tác quốc tế.

Hội đồng giám khảo gồm các đầu bếp Norbert Ehrbar, Lê Xuân Tâm, Trương Vĩnh Cơ và Phạm Sơn Vương. Trong đó, ông Norbert Ehrbar là thành viên sáng lập Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn; ông Lê Xuân Tâm có 30 năm kinh nghiệm, hiện là Tổng bếp trưởng điều hành chuỗi Moo Beef Steak khu vực phía Nam; ông Trương Vĩnh Cơ là Bếp trưởng Khách sạn Le Méridien Saigon, giám khảo Worldchefs.

Bên cạnh phần tranh tài, chương trình còn bố trí hoạt động tham quan của phái đoàn cấp cao Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Sự kết nối giữa đầu bếp, doanh nghiệp thực phẩm và các đơn vị trong ngành góp phần tạo thêm cơ hội trao đổi chuyên môn, phát triển sản phẩm. Từ sân chơi nghề nghiệp, cuộc thi khuyến khích các đầu bếp tiếp tục làm mới món ăn, nâng chất lượng phục vụ và phát huy giá trị ẩm thực Việt.