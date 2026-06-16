300 tài năng nhí toàn quốc hội tụ tại Hà Nội, tranh tài ở vòng sơ khảo "Chạm ước mơ"

Khoảng 300 tài năng nhí trong độ tuổi từ 5 đến 18 đã cùng hội tụ tại Hà Nội để tham gia vòng sơ khảo chương trình tìm kiếm Đại sứ Tài năng Măng non tỏa sáng 2026. Đây là sân chơi nghệ thuật toàn quốc dành cho trẻ em có năng khiếu ở nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm ca hát, nhảy múa, MC, người mẫu, biểu diễn nhạc cụ và các loại hình sáng tạo khác.

Tại vòng sơ khảo, các thí sinh lần lượt trình diễn trước hội đồng giám khảo trong không khí sôi động và đầy cảm xúc. Nhiều em dù còn nhỏ tuổi nhưng thể hiện sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu đáng ngạc nhiên, nhận được nhiều tràng vỗ tay cổ vũ từ phụ huynh và khán giả có mặt.

Hội đồng giám khảo năm nay quy tụ nhiều gương mặt uy tín trong lĩnh vực nghệ thuật, giáo dục và truyền thông, gồm nhà báo Bùi Việt Cường, ca sĩ Hiền Anh, MC - BTV Phan Việt Ngọc, chuyên gia giáo dục Hải Lý, Á hậu Nguyễn Thị Như Quỳnh cùng nhiều giảng viên, chuyên gia đào tạo nghệ thuật và nhà thiết kế. Ngoài yếu tố năng khiếu, ban giám khảo còn đánh giá tinh thần học hỏi, sự tự tin và khả năng thể hiện bản thân của từng thí sinh.

Bên cạnh phần thi tài năng, chương trình còn lồng ghép hoạt động cộng đồng ý nghĩa khi ban tổ chức trao tặng một thư viện đạt chuẩn trong khuôn khổ dự án Thư viện "Nâng cánh ước mơ", góp phần xây dựng không gian đọc sách dành cho trẻ em.

Theo ban tổ chức, vòng sơ khảo là bước mở màn để tìm kiếm những gương mặt nổi bật, tiếp tục đồng hành cùng chương trình ở các chặng tiếp theo. Những tài năng được chọn sẽ bước vào các vòng thi tiếp theo của Đại sứ Tài năng Măng non tỏa sáng 2026.