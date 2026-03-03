Đặt trước Samsung Galaxy S26 Ultra nhận ưu đãi 15 triệu - Cơ hội có "1-0-2" tại Thế Giới Di Động!

Samsung Galaxy S26 Ultra có nâng cấp gì mới?

1. Sức mạnh "đụng nóc", tạm biệt máy nóng

- Vi xử lý: Trang bị siêu chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh nhất hiện nay.

- Tản nhiệt: Buồng hơi tản nhiệt được mở rộng lớn hơn 25%, giúp máy cày game đồ họa hay quay video thời gian dài vẫn cực kỳ mát mẻ.

- Thiết kế & Màn hình: Thân máy mỏng kỷ lục chỉ 7.9mm với 6 màu sắc thời thượng: Tím Cobalt (màu chủ đạo), Đen Classic, Trắng Classic, Xanh Sky Blue, Bạc Shadow, Hồng Vàng.

- Màn hình tích hợp công nghệ ProScaler giúp tái hiện màu sắc sống động gấp 4 lần. Điểm đặc biệt là màn hình chống nhìn trộm chủ động giúp tạo nên sự riêng tư cho người sử dụng, dễ dàng làm việc ngoài trời mà không lo thông tin bị tiết lộ.

- Pin sạc: Nâng cấp sạc siêu tốc 60W, chỉ cần cắm sạc 30 phút là máy đầy 75% pin.

2. Camera mang cả chiếc "Gimbal" lên điện thoại

- Cảm biến chính 200MP thu sáng tốt hơn 47% và camera tele 50MP sáng hơn 37%. Kết hợp vi xử lý hình ảnh mới, máy triệt tiêu hoàn toàn nhiễu hạt khi chụp thiếu sáng.

- Đột phá: Lần đầu tiên trang bị cơ chế tự động điều chỉnh đến 360 độ (hoạt động vật lý hệt như một chiếc gimbal). Bạn có thể vừa chạy vừa quay video 8K 30Fps mà khung hình vẫn mượt mà, không hề rung lắc.

3. Kỷ nguyên AI "Quản gia" bảo mật tuyệt đối

- Trợ lý đa phương tiện: Creative Studio giúp chỉnh ảnh hậu kỳ, lọc tạp âm video và scan tài liệu nét căng chỉ trong 1 chạm.

- Chủ động thông minh: Tính năng Now Nudge và Now Brief tự động phân tích thói quen để đưa ra gợi ý theo thời gian thực. Circle to Search nay đã có thể tìm cùng lúc nhiều kết quả khác nhau. Bixby lột xác thành Agent điều khiển trơn tru mọi thiết bị smarthome.

- Bảo vệ người dùng: AI tự động scan và lọc cuộc gọi lừa đảo rác. Hệ thống quyền riêng tư lập tức phát cảnh báo nếu có app đòi quyền truy cập dữ liệu bất thường.

So sánh nhanh: Samsung Galaxy S26 Ultra và Galaxy S25 Ultra

Để thấy rõ sự lột xác, hãy đặt S26 Ultra lên bàn cân với "người tiền nhiệm" S25 Ultra:

- Hiệu năng: S25 Ultra dùng Snapdragon 8 Elite rất mạnh nhưng tản nhiệt chưa tối ưu. S26 Ultra dùng Gen 5 kết hợp buồng tản nhiệt lớn hơn 25%, giải quyết dứt điểm tình trạng ấm máy. Thêm vào đó, tốc độ sạc nhảy vọt lên 60W (so với chuẩn sạc cũ của S25 Ultra).

- Camera: S25 Ultra vốn đã chụp đẹp, nhưng S26 Ultra lại tạo ra "khoảng cách thế hệ" nhờ cơ chế chống rung vật lý 360 độ (như Gimbal) và khả năng thu sáng cao hơn gần 50%.

- Màn hình: S25 Ultra dùng Dynamic AMOLED 2X, sang S26 Ultra được bổ sung thêm công nghệ ProScaler cho màu sắc hiển thị gấp 4 lần.

- AI: Từ bị động (nhận lệnh mới làm trên S25 Ultra), AI của S26 Ultra nay chuyển sang trạng thái chủ động nhắc nhở, gợi ý lịch trình và tự động bảo vệ người dùng khỏi cuộc gọi lừa đảo.

- Các phiên bản và bảng giá của Samsung Galaxy S26 Ultra

Dù mang trên mình loạt công nghệ đến từ tương lai, mức giá niêm yết của "trùm cuối" S26 Ultra lại vô cùng hợp lý, chia làm 3 phiên bản lưu trữ:

- Samsung S26 Ultra (12GB/256GB): Chỉ từ 36.990.000 đồng

- Samsung S26 Ultra (12GB/512GB): Chỉ từ 42.990.000 đồng

- Samsung S26 Ultra (16GB/1TB): Chỉ từ 51.990.000 đồng

