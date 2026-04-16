Hôm nay (16/4) là ngày thứ 7, Sở GD&ĐT Hà Nội mở cổng hệ thống trực tuyến để học sinh đăng ký NV vào lớp 10. Theo kế hoạch, học sinh có 8 ngày để đăng ký và thoải mái điều chỉnh, không bị giới hạn số lần.

Chị Nguyễn Thị Lan ở Phường Thanh Xuân (Hà Nội) ban đầu dự định đăng ký NV1 cho con vào THPT Yên Hoà, NV2 là THPT Nhân Chính, không đăng ký NV3.

“Bài kiểm tra, khảo sát ở trường dao động từ 24-25 điểm. Phụ huynh truyền tai nhau, đề của trường khó hơn đề thi chính thức, có thể cộng thêm 1 điểm nên con khá tự tin với NV1 Yên Hòa”, chị Lan nói.

Tuy nhiên, đến ngày 15/4, số lượng NV1 đăng ký vào THPT Yên Hòa sát mốc 2.400, chưa kể NV2, hơn gấp 3 lần chỉ tiêu tuyển sinh (765). Chị Lan lại phải cân não, tính toán, điều chỉnh "tháo chạy" khỏi NV1 Yên Hoà về THPT Nhân Chính và đặt NV2 THPT Đống Đa.

Số lượng học sinh đăng ký NV vào các trường THPT cập nhật 9 giờ 24 phút ngày 16/4

Chưa yên tâm nên đến tối qua, chị lại mở hệ thống đăng ký thêm NV3 về THPT Quang Trung. Nếu tình hình số lượng học sinh đăng ký vào các trường này tiếp tục tăng, tôi sẽ chuyển NV3 về THPT Trần Hưng Đạo gần nhà, dù trường này có điểm chuẩn thấp hơn nhiều so với năng lực của con.

"Con không hài lòng vì khao khát được học ngôi trường mơ ước nhưng mẹ run tay, không dám liều mình. Năm nay, tỉ lệ vào lớp 10 công lập thấp, cả nhà căng như dây đàn", chị Lan nói.

Cũng có những phụ huynh ngày nào cũng mở hệ thống để theo dõi biến động số lượng thí sinh đăng ký và các trường nhưng “chưa vội đăng ký”. Đến 14/4, theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, vẫn còn hơn 60.000 học sinh chưa đăng ký NV.

Anh Trần Văn Quang, ở phường Đống Đa (Hà Nội) chia sẻ cảm giác “đau tim” khi thấy trường con dự định đặt NV1, NV2 liên tục tăng số lượng. Với điểm khảo sát trung bình từ 7-8 điểm/ môn, gia đình định đăng ký NV1 là THPT Lê Quý Đôn, NV2 là THPT Quang Trung và NV3 là THPT Đỗ Mười.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội hằng năm nóng rẫy vì có số lượng thí sinh dự thi lớn, tỉ lệ học sinh được tuyển vào trường THPT công lập thấp.

Nhưng qua theo dõi tỉ lệ chọi anh Quang cảm thấy hoang mang, không biết sẽ phải điều chỉnh lại thế nào để tăng cơ hội đỗ. Các trường Lê Quý Đôn, Quang Trung hiện đã có trên dưới 2.500 thí sinh đăng ký cho các NV.

Riêng THPT Đỗ Mười, đến tối qua đã có khoảng 4.500 em đăng ký, đến sáng nay con số này đã tăng vọt lên hơn 5.300 trong khi trường này năm nay chỉ tuyển vào 675 học sinh.

“Tôi dự tính sẽ bỏ NV3 THPT Đỗ Mười để “chạy” về THPT Khương Đình. Nhưng khi trao đổi, cô giáo lại tư vấn đăng ký NV3 cách xa nhà trường gần 20 cây số, vì điểm tuyển sinh thấp hơn rất nhiều để đảm bảo chắc ăn nên giờ này vẫn băn khoăn, không biết chọn thế nào cho trúng”, anh Quang nói.

Nhiều phụ huynh cho biết, năm nay theo dõi số lượng học sinh đăng ký NV10 như “chơi chứng khoán”. Người nhập vào, người tháo chạy khiến số lượng tăng giảm theo giờ nên càng sốt ruột.

Không chọn các NV có điểm chuẩn quá sát nhau

Bà Lê Thị Hương Mai, Phó hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa (Hà Nội) lưu ý phụ huynh và thí sinh về việc, các MV năm nay chỉ còn khoảng cách từ 0,5 – 1 điểm. Tuy nhiên, với điều chỉnh bỏ tuyển sinh theo khu vực, học sinh có quyền đăng ký trường THPT công lập bất kỳ, điểm chuẩn năm nay sẽ khó đoán hơn.

Mỗi học sinh được đăng ký 3 NV vào trường THPT công lập không chuyên trong thời gian từ ngày 10-17/4.

“Phụ huynh không nên chờ đợi đến phút chót mới đăng ký, tránh tình trạng nghẽn mạng, không đăng ký được. Khi hết giờ, hệ thống sẽ đóng lại, nhà trường cũng không thể xử lý”, bà Hương Mai nói.

Với những phụ huynh gặp khó khăn trong đăng ký, có thể đến trường để được thầy cô hỗ trợ đăng ký trực tuyến.

Phụ huynh cũng được lưu ý, căn cứ quan trọng nhất khi đăng ký NV là dựa vào năng lực của con. Không nên nhìn vào tỉ lệ chọi để có tâm lý hoang mang, sợ hãi, thậm chí liên tục thay đổi NV.

Ví dụ, những trường như THPT Yên Hoà, THPT Việt Đức, THPT Kim Liên, THPT Thăng Long… có số lượng học sinh đăng ký ít hơn trường 4.000 – 5.000 học sinh nhưng thực sự đó là cuộc đua của người giỏi nên điểm chuẩn vẫn sẽ cao. Chỉ những em có năng lực học tập nổi trội mới đăng ký NV1 vào trường này. Ngược lại, có những trường ở ngoại thành hằng năm có lượng thí sinh đăng ký rất lớn nhưng chủ yếu NV2, NV3, thậm chí học sinh trúng tuyển lại không học.

Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (Hà Nội) khuyên phụ huynh, học sinh đăng ký NV1 là mục tiêu phấn đấu, NV2, NV3 là phương án cực kỳ an toàn, phù hợp năng lực học sinh và điều kiện đi lại. Và khi cảm thấy đã lựa chọn các NV phù hợp, không nên dao động mà cần tập trung học tập, ôn luyện kiến thức vững vàng chuẩn bị cho kỳ thi.

Các hiệu trưởng cho rằng, dù năm nay điểm chênh lệch giữa các NV được giảm xuống (NV1 cách NV2 là 0,5 điểm và NV3 cách NV1 là 1 điểm) nhưng phụ huynh và học sinh không nên đặt các nguyện vọng có mức điểm chuẩn quá sát nhau.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền nói rằng, năm nay hệ thống công khai số liệu đăng ký nguyện vọng để học sinh biết mức độ cạnh tranh và đưa ra quyết định phù hợp. Phụ huynh căn cứ năng lực học tập của con để đăng ký các NV, trong đó ông nhấn mạnh yếu tố “chọn trường gần nhà” để 3 năm THPT của học sinh không quá vất vả.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội hằng năm "nóng rẫy" vì có số lượng thí sinh dự thi lớn, tỉ lệ học sinh được tuyển vào trường THPT công lập chỉ từ 60-64%. Năm ngoái, con số này là 64%, sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường tăng cường cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu tuyển sinh.

Năm nay, toàn thành phố có tới 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng các trường THPT công lập chỉ tuyển vào lớp 10 gần 81.500 em (tỉ lệ hơn 55%). Đây là tỉ lệ thấp nhất trong vòng 10 năm qua dẫn đến áp lực chọn trường, thi cử càng căng thẳng.

Với một số phụ huynh có điều kiện kinh tế, nếu con trượt công lập có thể đăng ký vào các trường tư thục. Nhưng gia đình khó khăn, không có điều kiện cho con theo học trường tư bởi mức học phí và các khoản phụ phí cao hơn hẳn.