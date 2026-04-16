Giữa “ma trận” lựa chọn ngành học, không ít học sinh vẫn e dè với những cái tên nghe có vẻ nặng tính thuật như Công nghệ sinh học - ngành thường bị gắn mác “khó” và… “kén việc”. Nhưng thực tế lại đi theo hướng ngược lại khi đây chính là một trong những lĩnh vực hiếm hoi vừa có chiều sâu chuyên môn, vừa giữ được nhu cầu nhân lực ổn định qua nhiều giai đoạn phát triển.

Công nghệ sinh học được xem là “công nghệ mũi nhọn” của thời đại, đóng vai trò nền tảng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và tạo ra những bước tiến đột phá trong y tế, nông nghiệp. Khác với những ngành nghề mang tính xu hướng, lĩnh vực này gắn trực tiếp với những nhu cầu thiết yếu nhất của con người như sức khỏe, thực phẩm và môi trường sống.

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với dịch bệnh, biến đổi khí hậu và áp lực dân số ngày càng lớn, vai trò của công nghệ sinh học càng trở nên rõ rệt. Từ sản xuất vaccine, phát triển thực phẩm sạch cho đến xử lý ô nhiễm môi trường, tất cả đều cần đến nền tảng của ngành này. Chính vì vậy, đây không chỉ là một ngành học khó bị thay thế, mà còn là lựa chọn bền vững, lâu dài cho những ai sẵn sàng đầu tư nghiêm túc vào tri thức và theo đuổi con đường chuyên môn sâu.





Ngành Công nghệ sinh học là gì?

Công nghệ sinh học (Biotechnology) là ngành nghiên cứu và ứng dụng các hệ thống sống như vi sinh vật, tế bào động thực vật, kết hợp với kỹ thuật và công nghệ để tạo ra sản phẩm phục vụ con người.

Nói một cách dễ hiểu, đây là ngành “biến kiến thức sinh học thành sản phẩm thực tế”. Các ứng dụng của ngành trải rộng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất thuốc, vaccine, thực phẩm, cải tạo giống cây trồng, xử lý môi trường hay xét nghiệm y khoa.

Tại Việt Nam, Công nghệ sinh học thường được chia thành một số hướng chính như công nghệ sinh học y dược, công nghệ sinh học nông nghiệp, công nghệ sinh học thực phẩm và công nghệ sinh học môi trường. Đây đều là những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống và có nhu cầu nhân lực lâu dài.

Ngành Công nghệ sinh học học gì?

Theo học ngành này, sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn dành nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm. Chương trình đào tạo thường kết hợp giữa kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật hiện đại.

Trước hết, sinh viên được trang bị nền tảng về sinh học, hóa học, vi sinh và di truyền học, những kiến thức cốt lõi để hiểu về cơ chế của sự sống. Bên cạnh đó là các môn chuyên sâu như sinh học phân tử, công nghệ gen, công nghệ lên men, nuôi cấy mô, sản xuất sinh dược phẩm…





Điểm đặc trưng của ngành là tính thực nghiệm cao. Sinh viên được rèn luyện kỹ năng làm việc trong phòng lab, phân tích mẫu, xử lý số liệu và vận hành các thiết bị công nghệ sinh học.

Ngoài kiến thức chuyên môn, người học còn cần kỹ năng nghiên cứu, tư duy logic, khả năng đọc tài liệu tiếng Anh và làm việc nhóm, bởi đây là lĩnh vực gắn chặt với nghiên cứu khoa học và công nghệ quốc tế.

Học ngành Công nghệ sinh học ra trường làm gì và mức lương

Trong bối cảnh đời sống và sản xuất công nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về các giải pháp bền vững trong môi trường, thực phẩm và nông nghiệp ngày càng trở nên cấp thiết. Chính vì vậy, Công nghệ sinh học không chỉ là một ngành học giàu tính ứng dụng mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm đa dạng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Với nền tảng kiến thức chuyên sâu, cử nhân Công nghệ sinh học có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong thị trường lao động. Từ công việc quản lý và kiểm soát chất lượng tại các nhà máy sản xuất dược phẩm, thực phẩm, đến vai trò chuyên viên công nghệ tại các doanh nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, tất cả đều là những hướng đi phổ biến của ngành.





Không dừng lại ở đó, sinh viên còn có thể làm việc tại các trung tâm kiểm nghiệm, phòng thí nghiệm hoặc các cơ quan nghiên cứu chuyên sâu về vi sinh, công nghệ sinh học thực vật và động vật. Trong lĩnh vực y sinh, nhiều người lựa chọn trở thành chuyên viên phân tích mẫu bệnh phẩm hoặc cán bộ xét nghiệm tại bệnh viện và trung tâm y khoa.

Đặc biệt, với những ai yêu thích nghiên cứu và học thuật, Công nghệ sinh học là một trong số ít ngành tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục theo đuổi bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ hoặc tham gia vào các dự án nghiên cứu trong nước và quốc tế. Đây cũng là con đường giúp mở rộng cơ hội nghề nghiệp và tiếp cận những môi trường làm việc chuyên sâu, mang tính toàn cầu.

Mức lương ngành công nghệ sinh học tại Việt Nam dao động từ 8 - 40 triệu đồng/tháng, phổ biến nhất từ 8-15 triệu đồng/tháng cho người mới ra trường. Kinh nghiệm, chuyên môn và vị trí công tác (y dược, nông nghiệp, thực phẩm) quyết định thu nhập, với nhân sự cấp cao có thể đạt trên 30-40 triệu đồng/tháng.

Muốn học Công nghệ sinh học cần bao nhiêu điểm?

Trong bức tranh tuyển sinh năm 2025, ngành Công nghệ sinh học tiếp tục duy trì mức điểm chuẩn tương đối ổn định nhưng có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm trường. Ở nhóm trường top đầu, Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận mức điểm dao động khoảng 25-27 điểm (tổ hợp A00, B00), trong khi Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM có điểm chuẩn phổ biến khoảng 24-26 điểm. Đây đều là những cơ sở đào tạo có thế mạnh nghiên cứu, thu hút thí sinh khá giỏi.

Sinh viên ngành Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM. (Ảnh: HUTECH)

Ở nhóm trường có định hướng ứng dụng và đào tạo đa ngành, mức điểm “dễ thở” hơn nhưng vẫn giữ được sức hút ổn định. Cụ thể, Đại học Nông Lâm TP.HCM lấy khoảng 20-23 điểm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam dao động từ 18-21 điểm, còn Đại học Công nghiệp TP.HCM và Đại học Công nghiệp Hà Nội nằm trong khoảng 21-24 điểm. Ngoài ra, một số trường khác như Đại học Sư phạm Hà Nội hay Đại học Cần Thơ cũng tuyển sinh ngành này với mức điểm phổ biến từ 18-23 điểm tùy tổ hợp và phương thức xét tuyển.

Nhìn chung, điểm chuẩn ngành Công nghệ sinh học năm 2025 trải rộng từ khoảng 18 đến 27 điểm, phản ánh đúng tính chất “mở” của ngành khi vừa có những chương trình đào tạo chuyên sâu, cạnh tranh cao, vừa có nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực đa dạng của thí sinh. Đây cũng là một trong những ngành hiếm hoi giữ được sức hút ổn định nhiều năm liền nhờ nhu cầu nhân lực ngày càng tăng trong các lĩnh vực y sinh, thực phẩm, môi trường và nông nghiệp công nghệ cao.