Đặt hàng online 3 ngày chưa thấy, 7 ngày chưa về - nỗi sốt ruột của người mua đang bùng nổ

Thời gian gần đây, nhiều khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh liên tục than phiền về việc đơn hàng online bị giao chậm hơn thường lệ. Câu chuyện này phản ánh rõ sức nóng của thị trường thương mại điện tử khi hệ thống giao vận chưa bắt kịp nhu cầu ngày một tăng.

1. Chờ đơn dài cổ - nỗi khổ mới của tín đồ mua sắm online

Với những ai đã quen với việc "hôm nay đặt - mai nhận hàng", việc phải đợi đơn hàng kéo dài hơn một tuần quả là một trải nghiệm… thử thách độ kiên nhẫn. Như chị Thu Hằng (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Đặt cái nồi cơm điện trong nước mà chờ 8 ngày vẫn chưa thấy đâu. Trước đây tôi quen với việc chỉ 2-3 ngày là hàng về. Nay, chờ gần 10 ngày chưa có hàng khiến kế hoạch sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn".

Không riêng chị Hằng, trên các hội nhóm mua sắm online cũng không khó để bắt gặp những dòng than phiền tương tự: "6 ngày cho 1 đơn từ Đồng Nai về Sài Gòn", "Gửi từ Hưng Yên sang Hải Dương 5 ngày rồi"... Nhiều người còn hài hước đùa rằng: "Ship hàng bây giờ còn chậm hơn bưu điện ngày xưa".

Cảm giác sốt ruột, nôn nao mỗi khi thấy thông báo "đang vận chuyển" nhưng không hề nhúc nhích trong 2-3 ngày liên tiếp khiến trải nghiệm mua sắm - vốn được kỳ vọng là nhanh gọn và tiện lợi - trở nên nặng nề. Một số khách thậm chí đã phải thay đổi thói quen tiêu dùng, hạn chế đặt hàng xa hoặc chọn các shop có kho gần, thay vì "mua đâu cũng được" như trước.

Một số phản ánh của khách hàng trên MXH - Ảnh chụp màn hình

2. Người bán lao đao vì đơn hàng "đang ở kho", "kẹt giữa đường"

Nếu như khách sốt ruột vì đợi mãi chưa thấy hàng, thì phía người bán cũng không ít lần "đứng ngồi không yên" khi đơn đã gửi đi mà không biết hàng "trôi dạt" nơi đâu. Anh Trí, chủ một shop đồ điện gia dụng, chia sẻ: "Khách đổ lỗi cho shop, nhưng thực ra chúng tôi cũng thúc giục shipper từng ngày. Hàng gửi đi rồi mà kho báo chậm, shop của mình lại bị đánh giá thấp, mất uy tín ngay".

Với các shop nhỏ, mỗi đơn hàng là một cơ hội để giữ chân khách. Thế nhưng chỉ cần một lần giao trễ, điểm đánh giá tụt xuống là lượng khách quay lại lập tức sụt giảm. Không ít người bán vì lo "mất uy tín" nên chấp nhận bỏ thêm chi phí, tự gửi đơn qua dịch vụ giao hàng riêng, dù biết phí đội lên 20-30% và rất khó duy trì lâu dài.

Thực tế, sự quá tải của khâu giao nhận còn khiến nhiều đơn "mắc kẹt" ngay tại kho mà cả khách lẫn shop đều không thể can thiệp. Tài khoản Phạm Đạt kể lại trải nghiệm: "Đơn TP.HCM đi Hải Phòng toàn 10 ngày chưa về... Mình bị giam hàng tại bưu cục. Hỏi thì họ bảo không có nhân viên giao hàng, trong khi trước tháng 7 chưa bao giờ bị như vậy".

Ảnh minh họa

Cũng trong tình cảnh tương tự, Thành Vũ cho biết thêm: "Nhân viên ship nghỉ nhiều nên không có người giao. Em ra tận kho thấy hàng chất cao như núi, không có người lọc nên cũng khỏi lấy luôn đây".

Theo chủ shop Nghĩa chia sẻ thì đây không phải chuyện hiếm: "Khu nào giao hàng bị chậm hoặc hàng đến nơi mà chưa thấy phân công nghĩa là khu vực đó hiện không có người giao. Nếu muốn nhanh thì khách tự ra bưu cục lấy, nhưng nhiều khi cũng không tìm nổi vì hàng chưa phân loại quá nhiều…".

Rõ ràng, không chỉ khách hàng "sốt ruột" chờ đơn, mà người bán cũng đang phải chịu áp lực lớn từ sự quá tải của hệ thống giao nhận, khi uy tín và doanh thu của họ phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ của một mắt xích mà họ không thể kiểm soát.

3. Đơn hàng "lạc lối" giữa "mê cung giao nhận"

Thực tế cho thấy, việc giao hàng "ì ạch" không phải do một nguyên nhân đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều mắt xích trong chuỗi cung ứng cùng lúc gặp trục trặc. Theo ghi nhận, có một số nguyên nhân khiến hành trình của món đồ từ kho giao đến tay khách hàng ngày càng kéo dài hơn:

- Hệ thống kho vận quá tải:

Trong bối cảnh các sàn thương mại điện tử liên tục tung ra chiến dịch khuyến mãi, siêu sale gần như diễn ra hàng tuần, số lượng đơn hàng tăng đột biến - có thời điểm gấp đôi, gấp ba ngày thường. Lượng đơn quá lớn khiến kho bãi chất đầy hàng, việc phân loại, đóng gói, quét mã, lên đơn… bị dồn ứ. Không ít kiện hàng dù đã được khách đặt và thanh toán từ sớm nhưng vẫn "nằm chờ" nhiều ngày trong kho do chưa tới lượt xử lý.

- Thiếu nhân sự giao hàng:

Đội ngũ shipper - vốn là mắt xích cuối cùng, cũng là người trực tiếp quyết định tốc độ đơn hàng - lại đang thiếu hụt nghiêm trọng, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng... Một shipper tại quận 12 (TP.HCM) chia sẻ: "Bình thường tôi chạy 20 đơn/ngày, nay lên tới 35-40 đơn, có khi giao đến 9 giờ tối mới xong".

Lịch trình làm việc dày đặc khiến shipper không thể đảm bảo việc giao hàng đúng hẹn, chưa kể những rủi ro như kẹt xe, trời mưa, gọi điện nhưng khách hàng không nghe máy…

- Khâu trung chuyển lỏng lẻo:

Với các đơn ở tỉnh lẻ hoặc khu vực xa, hàng hóa thường phải đi qua nhiều điểm trung chuyển trước khi tới tay người nhận. Mỗi điểm đều cần thời gian tiếp nhận, phân loại, bàn giao, và chỉ cần một khâu bị ùn ứ sẽ kéo theo chậm trễ ở toàn bộ hành trình. Vì vậy, không hiếm trường hợp đơn hàng "nằm chờ" vài ngày tại một kho trung chuyển nào đó mà cả người bán lẫn người mua đều không thể can thiệp.

Nhìn tổng thể, tình trạng giao hàng chậm hiện nay phản ánh một thực tế: hệ thống vận hành thương mại điện tử đang phải "gồng mình" trước tốc độ tăng trưởng đơn hàng quá nhanh, trong khi hạ tầng logistics và nguồn lực nhân sự chưa kịp mở rộng tương ứng.

4. "Bí kíp sinh tồn" của các "cao thủ" mua sắm

Khi việc giao hàng ngày càng trở thành "ẩn số", không ít cửa hàng nhỏ lẻ đã phải tự xoay xở bằng cách thuê thêm các đơn vị vận chuyển riêng để đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, giải pháp này khiến chi phí đội lên 20-30%, làm giảm lợi nhuận và khó duy trì lâu dài, đặc biệt với những shop nhỏ vốn đã phải cân đong từng đồng.

Về phía người tiêu dùng, nhiều chị em - vốn là nhóm khách hàng thường xuyên mua sắm online - cũng phải rút ra "bí kíp sinh tồn" để không rơi vào cảnh mòn mỏi đợi hàng. Một số mẹo được các "cao thủ mua sắm" bật mí như:

- Ưu tiên shop nội thành hoặc có cam kết giao nhanh: Điều này giúp giảm thiểu rủi ro trễ đơn do khâu trung chuyển. Với những món hàng cần gấp, việc chọn shop trong cùng khu vực còn giúp đơn hàng được giao trong ngày.

- Chấp nhận trả thêm phí ship hỏa tốc: Dù đắt hơn vài chục nghìn, nhưng đổi lại là sự yên tâm khi đơn hàng được xử lý ưu tiên và vận chuyển ngay sau khi xác nhận. Nhiều chị em cho rằng lựa chọn này là "đáng tiền" nếu hàng cần gấp để đi tiệc, du lịch hoặc làm quà biếu tặng.

- Chủ động dự trù thời gian nhận hàng: Không ít người đã tập thói quen đặt hàng từ rất sớm, nhất là vào mùa cao điểm. "Nếu sắp có tiệc thì nên đặt hàng trước ít nhất 10 ngày cho chắc", chị Lan (Hà Đông) chia sẻ. Việc lên kế hoạch sớm giúp tránh được tâm lý sốt ruột, đồng thời có thêm thời gian xử lý nếu chẳng may đơn hàng gặp sự cố.

Những cách xoay xở này cho thấy người tiêu dùng đang "dần thích nghi" với sự chậm trễ của hệ thống, nhưng đồng thời cũng phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm: thay vì chỉ trông chờ khách hàng tự tìm cách thích nghi, đã đến lúc các nền tảng thương mại điện tử và đơn vị giao nhận cần cải thiện mạnh mẽ dịch vụ của mình để lấy lại niềm tin từ người mua.

Anh Trần Lâm, Công ty TNHH Natural House, chia sẻ trên báo VnEconomy rằng, tốc độ giao nhận hàng của shipper đóng vai trò quyết định đối với trải nghiệm của khách hàng. "Mỗi ngày chúng tôi có hàng nghìn đơn hàng, do đó shipper tới lấy hàng nhanh thì quá trình đi đơn của khách cũng nhanh. Chúng tôi được lợi, khách nhận hàng nhanh cũng có thiện cảm với shop, doanh thu chắc chắn từ đó sẽ được cải thiện" - anh Lâm nói.

Kết

Việc giao hàng chậm không chỉ đơn thuần là chuyện "chờ thêm vài ngày", mà còn cho thấy một nghịch lý: mua sắm online ngày càng tiện lợi, nhưng hành trình để món đồ đến tay khách hàng ngày càng gian nan hơn. Chính sự sốt ruột của người tiêu dùng đang trở thành hồi chuông cảnh báo, thôi thúc các nền tảng thương mại điện tử cần sớm thay đổi để vận hành hiệu quả hơn.