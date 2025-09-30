Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại khu vực Tế Cao Tân, Trung Quốc khiến nhiều người bất ngờ. Tiểu Chu, 26 tuổi, trong lúc dắt chó đi dạo thì bất ngờ bị chính thú cưng giật mạnh dây dắt, mất thăng bằng ngã xuống. Phản xạ chống tay xuống đất khiến anh lập tức đau dữ dội ở khuỷu tay phải, không thể cử động.

Được đưa tới bệnh viện, sau thăm khám và chụp chiếu, bác sĩ chẩn đoán Tiểu Chu mắc phải tình trạng hiếm gặp: trật khớp khuỷu tay sau, kèm gãy đầu xương quay và gãy mỏm vẹt – y học gọi đây là “chấn thương tam chứng khủng khiếp ở khuỷu tay”.

Theo bác sĩ, khuỷu tay là khớp phức tạp, gồm nhiều cấu trúc như đầu xương quay, mỏm vẹt và hệ thống dây chằng bao khớp. Khi ngã trong tư thế tay duỗi thẳng, lực tác động lớn có thể làm khớp bị trật, đồng thời gây gãy hai vị trí quan trọng giúp ổn định khớp. Chính vì vậy, bệnh này không thể điều trị bảo tồn thông thường mà cần can thiệp phẫu thuật sớm để tránh biến chứng.

Để khôi phục cấu trúc và chức năng cánh tay cho bệnh nhân, ê-kíp bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật phức tạp: mở khớp khuỷu cố định, nẹp vít đầu xương quay, ghép xương, tái tạo gân chằng khuỷu và cố định ngoài bằng bản lề. Ca mổ diễn ra thành công. Tuy nhiên, theo bác sĩ, người bệnh sẽ phải trải qua thời gian phục hồi dài, cần tập luyện phục hồi chức năng dưới sự hướng dẫn chuyên môn để hạn chế nguy cơ cứng khớp hay di chứng vận động.

Bác sĩ cũng đưa ra lời cảnh báo với cộng đồng: khi đi bộ, tập thể dục hay dắt thú cưng, mọi người cần chú ý địa hình, đặc biệt tránh chạy nhanh hoặc di chuyển trên nền ướt trơn trượt. Trong trường hợp không may ngã, nếu khớp xuất hiện sưng đau, biến dạng hoặc mất khả năng cử động, người bệnh nên nhớ quy tắc “cố định ngay - chườm lạnh - đưa đi cấp cứu” , tuyệt đối không tự ý bẻ nắn hay xoa bóp vì có thể khiến chấn thương nghiêm trọng hơn.

Tai nạn nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn có thể để lại hậu quả lớn cho sức khỏe. Câu chuyện của chàng trai 26 tuổi là lời nhắc nhở rằng sự cẩn trọng luôn là “lá chắn” tốt nhất để bảo vệ chính mình.

Nguồn và ảnh: Sohu