Theo các bác sĩ, kéo dài thời gian "yêu" không đồng nghĩa với chất lượng, thậm chí còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Trong quá trình quan hệ, cơ thể phải huy động nhiều cơ quan cùng lúc như tim đập nhanh, huyết áp tăng, hô hấp dồn dập, mồ hôi tiết nhiều. Nếu kéo dài quá mức, năng lượng bị tiêu hao lớn khiến cơ thể mệt mỏi, dễ xuất hiện đau lưng, suy nhược, thậm chí ảnh hưởng công việc và sinh hoạt thường ngày.

Nguy cơ khi quan hệ quá lâu bao gồm:

- Ở nữ giới, có thể dẫn tới khô rát, dễ viêm nhiễm đường tiểu, rối loạn kinh nguyệt, đau bụng sau quan hệ.

- Ở nam giới, quan hệ kéo dài dễ gây viêm tuyến tiền liệt, suy giảm chức năng thận, mệt mỏi, dần dần còn làm giảm ham muốn, thậm chí rối loạn cương dương.

Thời gian bao lâu là hợp lý? Theo các nghiên cứu quốc tế, hơn 75% nam giới có thời gian quan hệ từ 2 đến 6 phút. Trung bình, một cuộc “yêu” kéo dài khoảng 10-20 phút được xem là phù hợp, đủ để cả hai đạt sự hài lòng. Nếu quá ngắn (dưới 1 phút) là dấu hiệu xuất tinh sớm, còn trên 30 phút mà vẫn khó xuất tinh thì nên đi khám sớm để kiểm tra sức khỏe.

Để đời sống chăn gối viên mãn, hãy chú ý 4 điều sau:

- Cải thiện không gian: Giữ giường ngủ sạch sẽ, môi trường yên tĩnh, tránh bị làm phiền để tăng sự thoải mái.

- Đầu tư vào màn dạo đầu: Từ 6-10 phút là lý tưởng, giúp nữ giới dễ tiết dịch, nam giới tăng độ cương cứng.

- Đừng quên biện pháp tránh thai: Giúp cả hai yên tâm, thả lỏng tinh thần và tận hưởng trọn vẹn.

- Đừng bỏ qua “hậu trường”: Sau khi ân ái, hãy dành vài phút ôm ấp, khen ngợi nhau. Đây chính là chất keo gắn kết tình cảm bền chặt hơn.

Tóm lại, quan hệ không phải “càng lâu càng tốt”. Chất lượng và sự thỏa mãn mới là thước đo hạnh phúc thực sự.

Nguồn và ảnh: zhongan.com