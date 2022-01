Dạo nhanh 1 vòng giỏ quà Tết 2022 tại siêu thị lớn: Giỏ quà Made in Vietnam đắt hàng với giá cả phải chăng

Còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, do vậy những ngày này thị trường giỏ quà Tết tại Hà Nội đã bắt đầu sôi động. Đáng chú ý, dịch bệnh đã khiến người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu. Điều này ít nhiều cũng tác động đến thị trường giỏ quà tặng của năm nay.

Dạo quanh thị trường, những giỏ quà Tết với các sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam và có mức giá tầm trung xuất hiện đa dạng.

Một nhân viên bán hàng tại một gian giỏ quà Tết của siêu thị Aeon Mall Hà Đông cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, đơn vị kinh doanh đã đẩy mạnh bán các loại giỏ quà Tết với nhiều loại sản phẩm made in Vietnam có giá phải chăng để phù hợp túi tiền của người tiêu dùng. Ưu điểm của các loại giỏ quà này là chất lượng và xuất xứ bảo đảm, giá cả lại hợp túi tiền của nhiều đối tượng khách hàng.

Thị trường giỏ quà Tết năm nay vô cùng đa dạng mẫu mã và giá thành.

Giá thành mỗi giỏ dao động từ vài trăm cho tới 3 triệu đồng/giỏ.

Các kệ giỏ quà Tết "đầy ú ụ" tại các siêu thị lớn giúp người tiêu dùng thoải mái mua sắm dịp Tết này.

Theo khảo sát của phóng viên, hàng trăm giỏ quà có nhiều mức giá khác nhau từ bình dân tới cao cấp, với mức giá dao động từ 99.000 đồng cho đến 3 triệu đồng/giỏ hay hộp quà. Các giỏ/hộp quà Tết sẽ tập trung vào các sản phẩm đặc trưng, trong đó sẽ dao động từ 40% - 80% là hàng Việt Nam như: Bánh, mứt, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đóng gói, trà, rượu...

Một giỏ quà Tết siêu sang, giá tới gần 3 triệu.

Giỏ quà Tết giá hơn 1 triệu.

Đơn cử như giỏ quà hương vị Tết có mức giá 450.000 đồng/giỏ bao gồm các sản phẩm đặc sản vùng miền như hạt điều rang từ Gia Lai, mãng cầu Đồng Tháp, chuối sấy Tây Bắc, cà phê Đà Lạt… Hay như giỏ quà Đặc sản Tết Việt giá 650.000 đồng/giỏ gồm các sản phẩm như trà xanh Hùng Thái (Thái Nguyên), socola Belvie (Lâm Đồng), bơ đậu phộng Dat Butter (Củ Chi), trà Cung đình Huế…

Tại các siêu thị như Big C, hệ thống siêu thị WinMart và WinMart+ trong thời gian này cũng tung ra các giỏ quà Tết với mức giá vô cùng "dễ chịu", chỉ từ 299.000-699.000 đồng/giỏ. Cùng với đó, các siêu thị này cũng đưa ra các combo quà đặc biệt cho Tết Nhâm Dần với chủ đề Bình An, May Mắn, Đoàn Viên, Như Ý, Phú Quý..., với các mặt hàng chính gồm bánh, kẹo, mứt, bia, rượu, hạt, trà, cà phê… Theo lời nhân viên bán hàng, các giỏ quà có mức giá khoảng 399.000/giỏ là bán chạy nhất.

Giỏ quà Tết bằng gỗ giá gần 900k.

Giỏ quà Tết giá trung bình từ 600k-700k được bọc hộp rất sang trọng.

Năm nay, bên cạnh những giỏ quà bánh kẹo thì giỏ quà hoa quả cũng được nhiều người tìm mua, đặc biệt là nông sản Việt. Giá của giỏ quà này dao động từ 300.000-500.000 đồng/giỏ tùy loại hoa quả, bao gồm các loại quả “made in Vietnam” như bưởi da xanh, bưởi Diễn, cam Vinh, xoài Cát Chu, nho Ninh Thuận... Nếu sử dụng thêm hoa quả nhập ngoại thì giá thành sẽ lên tới cả triệu đồng.

Giỏ hoa quả cho Tết Nhâm Dần năm nay cũng được bày bán rất đa dạng.

Các mẫu giỏ quà Tết hoa quả năm nay cũng rất đa dạng, từ hàng nội tới hàng ngoại.

Ngoài việc mua giỏ hoa quả có sẵn, bạn có thể tự mua hoa quả tươi tại siêu thị và nhờ nhân viên đóng gói lại.

Đặc biệt, người tiêu dùng có thể lên trên các trang web chính thức của hệ thống siêu thị Big C, Vinmart, Aeon… các giỏ quà Tết Nhâm Dần 2022 đã chính thức được giới thiệu. Để kích cầu tiêu dùng, có nhiều thiết kế giỏ quà đa dạng mẫu mã và giá cả, cùng với đó là các quà tặng và ưu đãi đi kèm như áp dụng mức chiết khấu lên tới 8%, miễn phí giao hàng. Đặc biệt, các đơn vị siêu thị lớn cũng đẩy mạnh bán hàng online qua tổng đài, website, Facebook, Zalo… để khách hàng có thể chủ động sắm Tết an toàn trong mùa dịch.

