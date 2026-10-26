Đảo ngọc Phú Quốc trở thành điểm khám phá mới của khách du lịch Ấn Độ và giữ chân hàng triệu khách Trung Quốc

Bức tranh sáng về một thị trường đang bùng nổ ở đảo ngọc

Lần đầu đặt chân đến Phú Quốc, anh Vikraman Maniraj, 32 tuổi, du khách Ấn Độ, bất ngờ khi gặp rất nhiều đồng hương ngay tại khu nghỉ dưỡng mình lưu trú - minh chứng cho việc hòn đảo phía Nam Việt Nam đang trở thành điểm đến quen thuộc với du khách từ quốc gia đông dân nhất thế giới. "Tôi không biết Phú Quốc lại thu hút nhiều du khách Ấn Độ đến vậy. Chi phí hợp lý, khoảng cách gần và đi lại thuận tiện, ngay cả khi chỉ có ba ngày nghỉ, chúng tôi vẫn có thể đến Việt Nam du lịch", anh chia sẻ. Điều khiến Vikraman ấn tượng là cách thiên nhiên và đời sống địa phương hòa quyện: khác với Ấn Độ, nơi phần lớn bãi biển nằm sát đô thị đông đúc, Phú Quốc có những bãi biển ngay cạnh rừng cây - một không gian anh hiếm khi tìm thấy ở quê nhà.

Đảo ngọc giờ đây không chỉ là điểm đến, mà còn là nơi nhiều người Ấn Độ chọn xây dựng sự nghiệp. Sagar, 29 tuổi, đầu bếp đến từ Mumbai, đã gắn bó với Phú Quốc khoảng hai năm sau khi được giữ lại làm việc từ một kỳ thực tập. "Người dân địa phương rất thân thiện, hiền hòa và dễ mến. Thiên nhiên Phú Quốc cũng rất đẹp, đó là lý do tôi lựa chọn ở lại", Sagar nói.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2026 Việt Nam đón gần 671.000 lượt khách Ấn Độ. Ấn Độ cũng nằm trong top 10 thị trường gửi khách lớn nhất, và với dân số hơn 1,4 tỷ người cùng tầng lớp trung lưu mở rộng nhanh, đây là thị trường còn nhiều dư địa.

Tại Phú Quốc - nay thuộc đặc khu của tỉnh An Giang sau sáp nhập, đà tăng còn ấn tượng hơn, 9 tháng đầu năm 2026 đón hơn 8,57 triệu lượt khách (+30,5%), trong đó khách quốc tế hơn 1,92 triệu lượt (+60,2%), tổng thu gần 46.000 tỷ đồng.

Nếu Ấn Độ là câu chuyện tăng trưởng mới nổi, Trung Quốc vẫn là trụ cột khách quốc tế truyền thống. Nửa đầu năm 2026, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga là ba thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, trong bối cảnh cả nước đón 12,25 triệu lượt khách quốc tế chỉ sau 6 tháng. Tại Phú Quốc, khách Trung Quốc được giới lữ hành đánh giá chi tiêu "mạnh tay", đi theo đoàn đông, lưu trú trung bình 4-5 ngày, dài hơn nhiều thị trường khác.

China Eastern Airlines đưa lượng lớn khách đến đảo qua các chuyến bay thuê bao, trong khi hơn 47 đơn vị lữ hành Trung Quốc từng khảo sát trực tiếp Phú Quốc và mong muốn thêm đường bay thẳng từ Quảng Châu, Thâm Quyến, Macau. Du thuyền quốc tế như Costa Serena, chở hàng nghìn khách, cũng từng cập cảng đảo. Sun PhuQuoc Airways đã mở đường bay thẳng Phú Quốc - Đài Bắc từ tháng 3/2026, cho thấy đảo ngọc đang chủ động đa dạng hóa kết nối với Đông Bắc Á song song với việc đẩy mạnh thị trường Ấn Độ, giúp Phú Quốc tránh phụ thuộc vào một nguồn khách duy nhất.

Khi một kỳ nghỉ không chỉ dừng lại ở bãi biển

Điều thú vị là sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng không đi kèm với một công thức du lịch rập khuôn. Ngày càng nhiều du khách quốc tế, trong đó có không ít khách Ấn Độ như Vikraman, tìm đến Phú Quốc không chỉ để tận hưởng những tiện nghi trong khu nghỉ dưỡng, mà còn muốn trực tiếp chạm vào thiên nhiên, văn hóa và sinh kế của người dân bản địa. Đây chính là mảnh đất để chương trình Good Travel with Marriott Bonvoy phát huy vai trò của mình.

Tại Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort, trong khuôn khổ chương trình, du khách được tự tay hái dừa, thưởng thức nước dừa tươi ngay tại vườn, rồi tìm hiểu cách người dân tận dụng xơ dừa để ủ phân hữu cơ, cải tạo đất và trồng rau sạch - một vòng tuần hoàn nông nghiệp nhỏ nhưng trọn vẹn. Tại khu vườn ong, du khách khám phá vai trò của loài ong đối với hệ sinh thái và thưởng thức mật ong tươi lấy trực tiếp từ tổ, giống như trải nghiệm mà chính Vikraman đã hào hứng tham gia trong chuyến đi của mình. Một hoạt động khác không kém phần thú vị là workshop làm sô cô la thủ công cùng Bittersweet Chocolatier, nơi du khách tự tay tạo ra những sản phẩm mang hương vị nhiệt đới đặc trưng của đảo.

Trong khi đó, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa lại mở ra một hành trình khác, du khách bước vào khu vườn xanh mát JW Garden, tìm hiểu mô hình sử dụng nguyên liệu tại chỗ và thực hành ẩm thực theo hướng bền vững. Đặc biệt, du khách còn được đạp xe tham gia trải nghiệm tìm hiểu nghề làm nước mắm Phú Quốc - một nghề truyền thống có lịch sử khoảng 200 năm, từ quy trình ủ chượp cho đến những giá trị văn hóa gắn liền với sản phẩm đặc trưng của hòn đảo. Bên cạnh đó, các hoạt động làm đèn lồng, tranh sơn mài cũng góp phần đưa những nét văn hóa Việt Nam vào hành trình nghỉ dưỡng, mang đến cho du khách những trải nghiệm vượt ra ngoài biển xanh và các dịch vụ cao cấp thông thường.

Đây chính là tinh thần mà Marriott International đang thúc đẩy trên phạm vi khu vực. Theo đại diện tập đoàn, trong năm 2026, chương trình Good Travel with Marriott Bonvoy được mở rộng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc), với gần 100 trải nghiệm tại khoảng 80 khách sạn.

Với lượng khách quốc tế tăng gần 60% chỉ sau 9 tháng, Phú Quốc đang khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch của cả hai thị trường tỷ dân, là Trung Quốc đông đảo, bền vững và Ấn Độ bùng nổ, giàu tiềm năng. Cùng với việc được chọn tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 và mạng lưới đường bay thẳng ngày càng mở rộng, đảo ngọc cho thấy chiều sâu trải nghiệm, chứ không chỉ quy mô, mới là chìa khóa giữ chân một thế hệ du khách muốn tìm hiểu và chìm đắm vào văn hóa bản địa.