Dạo một vòng khám phá "tất tần tật" AEON Nguyễn Văn Linh mới mở ở Q7, TP.HCM

Không gian với diện tích gần 5.000 m2 để bạn tha hồ khám phá, AEON Nguyễn Văn Linh nằm ngay Tầng B1, Crescent Mall, 101 Đ Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, một vị trí sầm uất dành cho những ai đam mê mua sắm. Dù mới mở cửa chỉ vài ngày, Trung tâm Bách hoá tổng hợp và Siêu thị tinh gọn mới của AEON Việt Nam - AEON Nguyễn Văn Linh đã ghi nhận lượt khách tấp nập khi đưa những sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm chỉ có tại AEON đến với cư dân Q7, TP.HCM.



Không khí mua sắm tấp nập tại AEON Nguyễn Văn Linh trong ngày đầu mở cửa

Tại đây có 02 khu vực chính: Khu ẩm thực Delica và khu Siêu thị. Trải nghiệm lần đầu mua sắm ở AEON Nguyễn Văn Linh, một khách hàng đã chia sẻ: "Gia đình mình thích đi AEON mua sắm nhưng ngại đi xa, giờ AEON mở ngay quận 7, nhà mình phải ghé liền. Từ giờ chắc AEON Nguyễn Văn Linh sẽ thành siêu thị "ruột" của mình vì vừa gần, vừa tiện, lại còn nhiều đồ an toàn, chất lượng."



Quầy Bakery có nhiều loại bánh nóng hổi thơm ngon và món ngọt hấp dẫn

Quầy Bakery dành cho các "tín đồ" hảo ngọt với đầy đủ loại bánh nướng thơm lừng và món tráng miệng được chế biến, trang trí hấp dẫn theo phong cách từ Á tới Âu. Đặc biệt, gia đình và bạn bè có thể mua các set đồ ăn, combo ăn sẵn tại đây để đem đi dã ngoại hoặc mang về nhà cùng nhau thưởng thức.



Mô hình reward kitchen tại khu ẩm thực Delica

Dạo quanh một vòng khu ẩm thực Delica, những ai sành ăn chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội "lấp đầy bao tử" bằng các món nổi tiếng từ đa dạng nền văn hóa đặc sắc như: sushi, sashimi tươi ngon của Nhật, kimchi và topokki đậm đà cả mặn ngọt chua cay hay các món ăn Việt ngập tràn mỹ vị quê hương. Tại đây còn có khu Reward Kitchen lần đầu tiên ra mắt, nơi khách hàng được nếm thử trước khi quyết định mua.



Điểm khám phá tiếp theo tại AEON Nguyễn Văn Linh chính là khu siêu thị - nơi cung cấp đầy đủ các sản phẩm phục vụ nhu cầu hàng ngày trong cuộc sống của cư dân, gia đình trẻ tại quận 7. Bên cạnh thực phẩm tươi sống, hữu cơ, đông lạnh, các sản phẩm thức ăn sơ chế sẵn giúp tiết kiệm thời gian và mang đến sự thuận tiện, siêu thị còn có những sản phẩm từ nhãn hàng riêng của AEON như TOPVALU, đồ gia dụng từ HÓME CÓORDY sở hữu chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản.

Ngoài ra, gia đình có trẻ em cũng dễ dàng mua sắm sản phẩm thiết yếu với nguồn gốc từ thiên nhiên dành cho mẹ và bé, sữa công thức dinh dưỡng dành cho trẻ em với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, sản phẩm dinh dưỡng ăn dặm, sản phẩm vệ sinh và chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ,...

Trong thời buổi chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu của cách mạng 4.0, AEON Nguyễn Văn Linh cũng tích hợp công nghệ vào các dịch vụ giúp nâng tầm phong cách sống đồng thời tạo không gian mua sắm thoải mái, hiện đại cho người tiêu dùng. Một số tiện ích có thể kể đến như máy chọn món tự động, quầy thanh toán bán nhanh, giao hàng nhanh, giao hàng vào khung giờ mong muốn chỉ trong 1 tiếng tính từ thời gian đặt hàng qua AEON Eshop.

Công nghệ hiện đại được tích hợp trong các tiện ích mang đến sự thuận tiện và nhanh chóng cho khách hàng khi đến AEON Nguyễn Văn Linh

Nhân dịp khai trương, tại AEON Nguyễn Văn Linh đang có các sự kiện thú vị và nhiều ưu đãi hấp dẫn không thể bỏ lỡ, đừng quên rủ ngay hội cạ cứng đi "ăn sập" AEON, và mua sắm, trải nghiệm thoả thích không gian tại đây!!