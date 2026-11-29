Tối 28/11, đạo diễn Victor Vũ cùng bà xã Đinh Ngọc Diệp sánh đôi trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII). Giữa ngày hội của những câu chuyện điện ảnh, hình ảnh hai vợ chồng nắm tay nhau xuất hiện khiến người ta nhớ đến một câu chuyện đẹp phía sau màn ảnh: Hành trình của một người đàn ông từng lớn lên với cảm giác thiếu vắng sự đồng hành của cha, nay dành phần lớn sự dịu dàng của mình để trở thành người cha mà các con luôn có thể tìm thấy.

Bộ phim Thám Tử Kiên của Victor Vũ được vinh danh trong đêm khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII

Từ lời hứa trước hôn nhân đến người cha luôn muốn có mặt

Trước khi kết hôn, Victor Vũ từng nói rằng nếu bước vào hôn nhân, anh sẽ cố gắng 200% để không đi đến đổ vỡ. Với nam đạo diễn, kết hôn không đơn thuần là một dấu mốc tình cảm, mà là quyết định cần được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi một khi đã lựa chọn, hai người phải có trách nhiệm với lời cam kết của mình. Năm 2012, anh cầu hôn Đinh Ngọc Diệp tại Paris. Bốn năm sau, cả hai chính thức về chung một nhà.

Điều đáng chú ý là lời hứa ấy không chỉ được Victor Vũ thể hiện qua những khoảnh khắc lãng mạn hay sự xuất hiện cùng vợ tại các sự kiện. Khi trở thành cha, anh dường như tìm thấy một ý nghĩa sâu hơn của việc giữ gìn gia đình: không chỉ ở lại trong cuộc hôn nhân, mà còn hiện diện trong cuộc sống của những người mình yêu thương.

Victor Vũ từng chia sẻ rằng anh sống cùng mẹ và hai chị gái trong những năm đầu đời, khi chưa có sự đồng hành của bố. Cảm giác nhìn thấy những đứa trẻ khác có đầy đủ cha mẹ, còn mình thì thiếu một người bên cạnh, đã để lại trong anh những nỗi buồn rất riêng. Dù không xem tuổi thơ là một vết thương quá nặng nề, anh vẫn hiểu rõ cảm giác một đứa trẻ cần cha nhưng không thể tìm thấy cha ở bên.

Có lẽ vì vậy, khi xây dựng gia đình riêng, Victor Vũ không muốn các con phải trải qua điều tương tự. Trong hai lần Đinh Ngọc Diệp sinh con, anh đều cố gắng ở bên vợ. Có lần đang quay phim, nhận được tin vui từ gia đình, nam đạo diễn lập tức tranh thủ chạy về. Với anh, khoảnh khắc con chào đời không phải một sự kiện có thể xem lại sau khi hoàn thành công việc, mà là ký ức cần được tự mình chứng kiến.

Từ tắm cho con, chơi cùng con, đưa các bé đi học đến ru con ngủ, Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp thống nhất tự tay chăm sóc con trong khả năng của mình. Khi phải làm phim xa nhà, anh cũng tìm cách đưa vợ con đi cùng. Những chuyến đi dài ngày vì thế không chỉ là hành trình của một đoàn phim, mà còn trở thành trải nghiệm để cả gia đình cùng khám phá và trưởng thành.

Một người cha không cần hoàn hảo, chỉ cần đừng biến mất

Trong cuộc sống, có những người trưởng thành từ thiếu thốn nên luôn muốn bù đắp cho thế hệ sau. Nhưng điều đẹp đẽ nhất không nằm ở việc họ có thể trao cho con bao nhiêu vật chất, mà ở cách họ biến những điều từng thiếu hụt thành sự thấu hiểu.

Victor Vũ không thể quay lại thay đổi tuổi thơ của chính mình. Anh cũng không thể bảo đảm các con sẽ không bao giờ gặp khó khăn hay buồn bã. Nhưng anh có thể lựa chọn một điều nằm trong khả năng của mình: trở thành người cha mà các con biết rằng luôn có mặt, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ.

Đó cũng là một cách nhìn đáng suy ngẫm về trách nhiệm của người làm cha. Sự hiện diện không có nghĩa là phải ở cạnh con từng phút, càng không phải hy sinh mọi ước mơ cá nhân để trở thành một người cha hoàn hảo. Đôi khi, đó chỉ là việc chủ động sắp xếp thời gian, giữ lời hứa với con, quan tâm đến những chuyện nhỏ trong ngày và không để công việc trở thành lý do khiến gia đình luôn phải chờ đợi.

Điện ảnh khiến Victor Vũ được biết đến với những câu chuyện có nhiều lớp lang, những bí mật và góc khuất của con người. Nhưng ở đời thường, câu chuyện của anh lại có vẻ giản dị hơn nhiều. Một người đàn ông từng nói sẽ cố gắng 200% cho hôn nhân, giờ đây tiếp tục thực hiện lời hứa ấy bằng những việc không có ánh đèn sân khấu, không cần khán giả chứng kiến.

Hình ảnh Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp tại HANIFF vì thế không chỉ gợi nhắc về một cặp đôi đồng hành trong công việc và cuộc sống. Nó còn mở ra một câu chuyện ấm áp về cách tình yêu có thể được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Người từng mong có cha ở bên, khi lớn lên đã chọn trở thành người cha không muốn các con phải mong mỏi sự hiện diện ấy.

Có lẽ, một gia đình hạnh phúc không phải là nơi không có bất kỳ thiếu sót nào. Đó là nơi mỗi người đủ yêu thương để nhận ra điều mình từng thiếu, đủ trưởng thành để không lặp lại những điều khiến mình buồn, và đủ kiên nhẫn để mỗi ngày xây dựng một mái nhà tốt đẹp hơn hôm qua.