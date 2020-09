Đã lâu lắm rồi màn ảnh Việt mới có một bộ phim khiến khán giả chia phe tranh cãi nhau gay gắt, miệt mài suốt gần nửa năm trời như Tình yêu và tham vọng. Gặp nhân vật chính - "tác giả" của những tranh cãi ấy, đạo diễn Bùi Tiến Huy, anh bình thản đến đáng ngạc nhiên khi chia sẻ rằng mình đã đọc không sót một bình luận nào của khán giả sau mỗi tập phim lên sóng.

Bùi Tiến Huy cười bảo, chẳng còn gì dễ hơn việc tạo ra một nhân vật khiến khán giả yêu thương từ đầu tới cuối phim, hay một nhân vật khiến người xem ghét cay ghét đắng từ tập cuối ngược trở lại tập đầu. Thế nhưng anh lại không thích con đường dễ ấy, cũng giống như nhân vật Phan Hoàng Linh mà anh tạo ra, người ta hay bảo đó là những kẻ đường quang không đi, bụi rậm lại cứ thích lao vào.

Vị đạo diễn của những bộ phim tình yêu từng một thời khiến khán giả thổn thức như Tuổi thanh xuân, Zippo, mù tạt và em, Cả một đời ân oán... cũng khẳng định anh tạo nên Tình yêu và tham vọng bằng trải nghiệm của một người trưởng thành, và chỉ có những người trưởng thành mới đủ sâu sắc để thấu hiểu được Minh, được Linh, được cả Tuệ Lâm...; đủ từng trải để hiểu được những day dứt, giằng xé trong nội tâm các nhân vật; đủ cả những đau đớn, muộn phiền, chống chếnh, bất lực và tuyệt vọng, để hiểu được thứ cảm giác khi yêu một ai đó đến chết đi sống lại nhưng lại phải đào sâu chôn chặt, lạnh lùng bước qua, hay thậm chí phải chấp nhận từ bỏ, buông tay nhìn người mình yêu đến bên một người khác...

Đạo diễn Bùi Tiến Huy cùng dàn diễn viên "Tình yêu và tham vọng".

Diễm My từng gặp khủng hoảng tâm lý

Chào đạo diễn Bùi Tiến Huy, có ý kiến cho rằng yếu tố "tình yêu" trong "Tình yêu và tham vọng" đang lấn át yếu tố "tham vọng" dù định hướng ban đầu là đan xen 50/50, anh có thể lý giải về điều này?

Thực ra 50% yếu tố tham vọng được hiểu là bao gồm cả tham vọng về tình yêu, cả tham vọng về thương trường, thế nên bộ phim sẽ có khoảng 70% là tình yêu, còn lại sẽ là chuyện thương trường. Một phần lý do phân chia như vậy là để khai thác thế mạnh của bản thân tôi ở mảng phim về tình yêu, và một phần nữa cũng là do tác động của mặt bối cảnh, ngoại cảnh, vì dịch Covid. Nếu không phải vì dịch thì chúng tôi đã không phải chuyển hướng trong việc sửa kịch bản để có thể đảm bảo được phần lên sóng của phim.

Liệu việc chuyển hướng đó có ảnh hưởng gì đến thay đổi trong tâm lý hay logic của nhân vật không, ví như vai Linh đáng lẽ là nhân vật được yêu thương nhất, nhưng lại bị một bộ phận khán giả chỉ trích?

Việc thay đổi đó không ảnh hưởng đến cấu trúc kịch bản từ đầu đến cuối. Còn về nhân vật Linh, có thể mọi người thích hoặc không thích, nhưng với cá nhân tôi, tôi xây dựng nhân vật này dựa trên quan điểm của một người từng trải. Với Tuệ Lâm, có lúc khán giả rất ghét nhưng cũng có lúc lại rất thương, và với Linh cũng tương tự, đấy mới là con người. Con người ai cũng có hai mặt, có lúc có mặt tốt, có lúc có mặt xấu, không ai là hoàn hảo.

Điểm chung của Linh và Tuệ Lâm là họ cùng đại diện cho giới trẻ, họ dám ước mơ trong công việc cũng như tình yêu. Họ biết họ muốn gì và họ làm tất cả để có được thứ mình muốn. Nhưng mà cách làm của 2 nhân vật hoàn toàn khác nhau. Linh biết tiến, biết lùi, biết tỉnh táo nhận định khi nào cần làm gì, còn Tuệ Lâm thì mù quáng, nhiều lúc đến cực đoan.

Bùi Tiến Huy trên phim trường.

Có một bộ phận khán giả chỉ trích Linh là kẻ thứ 3, thậm chí có trang tin còn công khai gọi Linh là "tiểu tam", anh có để ý đến chi tiết này, hay có dự đoán được nó sẽ đi theo hướng này không?

Thực ra việc mọi người chỉ trích Linh là tiểu tam, lúc xây dựng kịch bản chúng tôi cũng đã tính đến, chỉ là không ngờ mọi người lại phản ứng tiêu cực đến như vậy. Như tôi đã nói, con người ai cũng có sai lầm, và Linh chỉ có duy nhất một lần sai, đấy là nụ hôn với Minh vào đúng thời điểm Minh - Tuệ Lâm đính hôn.

Khi đó chúng tôi đã phải thêm một tác động nữa để Linh không sai, đó là cô ấy say, và cô ấy vô cùng đau khổ vì mình yêu một người rất nhiều nhưng lại đánh mất người ấy. Còn lại sau này, mọi tình tiết được xây dựng đều nhằm định hướng cho khán giả về một nhân vật Linh biết rõ mình ở đâu, cô ấy luôn giữ khoảng cách và không hề xen vào chuyện của Minh - Tuệ Lâm.

Những tình huống xây dựng phía sau hoàn toàn đều để cho Minh là người chủ động. Minh chủ động tiếp cận Linh trong tất cả mọi tình huống mà nữ chính gặp phải, từ chuyện mẹ bị đòi nợ đến các chuyện khác. Tôi nghĩ rằng những người trưởng thành sẽ hiểu được nhân vật Linh, hiểu được những day dứt, giằng xé của cô ấy.

Vậy còn chi tiết Linh quay lại Hoàng Thổ xin việc khiến khán giả chỉ trích nữ chính mặt dày, anh giải thích thế nào?

Nếu đặt tôi vào địa vị của nhân vật, khi có một môi trường làm việc rất tốt, được thể hiện năng lực của mình, và quan trọng là được sếp tôn trọng, cho mình thỏa sức sáng tạo, thì tại sao mình lại không cống hiến? Linh cũng thế thôi. Hiện tại, khi mọi lùm xùm đã đi qua thì cô ấy chỉ muốn được cống hiến tài năng cho một công ty mà người ta cũng đón nhận mình.

Vậy tại sao lại không để cho Minh đi mời Linh trở lại một lần nữa, có phải sẽ nâng giá trị của Linh lên nhiều hơn không?

Vì chúng tôi không muốn sử dụng một tình huống lặp lại 2 lần. Ở lần thứ 2 Linh trở lại Hoàng Thổ, chúng tôi cũng muốn gửi gắm một phần suy nghĩ của mình cho giới trẻ, đó là khi mình muốn một thứ gì, dù là trong tình yêu hay công việc, và xác định được điều đó là đúng, thì đừng vì những lời gièm pha bên ngoài mà khiến bản thân lo lắng hay không dám tiến tới, hãy làm đến cùng, đó cũng là điều chúng tôi muốn khắc họa ở nhân vật Linh.

Diễm My đã vấp phải nhiều ý kiến phàn nàn về đài từ, khi casting My cho vai Phan Hoàng Linh, anh có nhận ra điều đó hoặc có đóng góp ý kiến gì cho nữ chính hay không?

Về Diễm My, tôi đánh giá diễn xuất của My tốt, nhưng đài từ thì hơi yếu một chút. Và đương nhiên tôi cũng có góp ý để My khắc phục dần dần. Tuy nhiên tiếng nói vốn là thứ thuộc về bẩm sinh tự nhiên, rất khó để thay đổi ngày 1 ngày 2. Tôi hy vọng mình còn hợp tác với My nhiều nữa, và sau bộ phim này My cũng sẽ biết được điểm yếu của mình để khắc phục dần dần.

Đây cũng là lần đầu tiên My làm phim ngoài Bắc nên còn nhiều bỡ ngỡ. Thời gian đầu cô ấy đã mất khoảng 3 tháng khá căng thẳng vì chưa quen, và một phần nữa là do mẹ của My mới mất. Trong quá trình làm phim 2 anh em cũng tâm sự với nhau nhiều điều. Sau này tôi cũng mới biết đến hoàn cảnh của Diễm My. Bố mẹ My chia tay, My sống với mẹ từ bé. Mẹ là người bao bọc cô ấy, vừa là mẹ, vừa là tri kỷ. Mẹ giống như cả thế giới với cô ấy nên khi mẹ không còn nữa, My rất sốc.

Một phần lý do My quyết định ra ngoài Bắc cũng là để tạm xa Sài Gòn, xa những kỷ niệm buồn, lao đầu vào công việc. Nói ra vậy để hiểu rằng trong khủng hoảng tâm lý, lại ở một môi trường mới hoàn toàn, Diễm My khá áp lực. Và trong giai đoạn đó, đã có những cảnh quay trải dài suốt phim, sẽ có những lúc My diễn chưa được tốt, đài từ còn yếu. Nhưng nó chỉ diễn ra trong giai đoạn đó thôi. Về sau, My đã tự ý thức trong giọng nói, diễn xuất. Tôi phải thừa nhận My là người rất nỗ lực cố gắng trong tất cả mọi thứ.

Cơ duyên nào khiến anh lựa chọn Nhan Phúc Vinh vào vai Minh tổng - một nhân vật dường như sinh ra để dành cho Nhan Phúc Vinh?

Tôi chưa làm việc với Vinh bao giờ và đây là phim đầu tiên. Thế nhưng ngay từ đầu khi nhận dự án này, tôi đã ấn định trong đầu rằng Nhan Phúc Vinh phải đóng vai này. Đối với tôi, diễn xuất chỉ là một phần thôi. Vì với những diễn viên đã khẳng định được tên tuổi, thì diễn xuất của họ là điều mình không bàn đến nữa.

Tiêu chuẩn mà tôi đặt ra để lựa chọn diễn viên trong dự án này chính là thần thái của họ phải toát ra được nhân vật. Với tôi, chỉ có Nhan Phúc Vinh mới toát lên được thần thái của Minh tổng. Với nhân vật Linh cũng vậy, tôi đã cast rất nhiều, cả các diễn viên trong Nam lẫn ngoài Bắc, nhưng chỉ có Diễm My mới toát lên thần thái của Linh.

Tuệ Lâm kết thúc ở tập 52, tập 55 sẽ có cao trào trong tình yêu

Là đạo diễn, anh nhận xét gì về sự tương tác, hay cái gọi là "chemistry" của Nhan Phúc Vinh và Diễm My trên phim trường?

Tương tác hiện trường của Vinh và My tương đối tốt. Cả hai cùng là diễn viên miền Nam nhưng lại chưa từng đóng cặp với nhau ở 1 bộ phim. Khi gặp nhau trong Tình yêu và tham vọng, giai đoạn đầu họ cũng còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng càng về sau thì tương tác càng ăn ý.

Nhưng lại có tin đồn là sau khi đóng phim của anh thì họ "cạch mặt" nhau luôn, anh có biết điều này không?

Tôi không quan tâm tới đời tư của các diễn viên mà chỉ xác định trên phương diện công việc. Khi ra hiện trường, khi làm việc, họ tương tác với nhau tốt, họ đặt hết tâm huyết của mình vào nhân vật, đối với tôi thế là đủ. Còn bên ngoài mỗi người một cuộc sống, một tính cách, đó là chuyện riêng tư của mỗi người.

"Đế chế" phim truyền hình VFC được tạo dựng một phần nhờ những bộ phim gây tiếng vang của các đạo diễn trẻ, anh có tự hào về điều đó?

Chúng tôi rất tự hào vì thời gian qua đã kéo được khán giả xem phim Việt, yêu mến những bộ phim truyền hình Việt, còn để tạo nên được điều này không phải do một cá nhân nào đó, mà là công sức của cả một tập thể. Đó là cả một quá trình dài đội ngũ làm phim của VFC tự đổi mới, tự học hỏi, tiếp cận công nghệ và tư duy làm phim theo cách mới.

Tôi còn nhớ thời điểm năm 2013 khi đạo diễn Đỗ Thanh Hải cử anh em chúng tôi sang Nhật hợp tác. Thời điểm đó khi kết hợp cùng nước bạn làm phim, chúng tôi đã được đổi mới tư duy rất nhiều, gần như thay máu cả lớp trẻ của VFC về tư duy và phong cách làm việc.

Sự nghiệp của bố anh, NSND Bùi Đắc Sừ có ảnh hưởng gì tới sự nghiệp của đạo diễn Bùi Tiến Huy hay không?

Bố tôi chính là người truyền cảm hứng cho tôi trên con đường nghệ thuật. Cả một đời ông lao động và cống hiến cho nghệ thuật chèo. Ngay cả những năm cuối của cuộc đời, khi nằm trên giường bệnh, ông vẫn suy nghĩ trăn trở cho nghệ thuật chèo.

Chỉ còn 8 tập nữa Tình yêu và tham vọng sẽ kết thúc, hiện tại anh có thể nói điều gì đó để khán giả yên tâm xem tiếp bộ phim đến tập cuối không?

Tập 52 sẽ khép lại toàn bộ câu chuyện về Tuệ Lâm và nhân vật Tuệ Lâm sẽ gần như kết thúc ở tập 52. Chủ đề của bộ phim có thể nói đã được gói gọn ở một câu hát nhạc phim mà tôi rất tâm đắc, đó là "còn yêu nhau chắc chắn rồi sẽ quay về với nhau". Khoảng tập 55 sẽ có một cao trào mới trong tình yêu, còn tình yêu của đôi nào thì chưa biết (cười), và sẽ có một ca khúc mới rất hay của Vicky Nhung sáng tác riêng cho đôi tình nhân này, tôi tin chắc khán giả sẽ thỏa mãn với sự chờ đợi của mình.

Cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ!