Tình yêu và tham vọng: Lộ clip Sơn ăn tát vì cưỡng hôn Linh, tình bạn với Minh có chính thức "toang"?

Mới đây, mạng xã hội rò rỉ đoạn clip Sơn cưỡng hôn Linh trong phim Tình yêu và tham vọng. Bối cảnh diễn ra giống như ở trước cổng nhà của nữ chính. Sau nhiều lần từ thả thính đến công khai nói lời yêu, Sơn vẫn không thể có được trái tim Linh. Có lẽ trong cơn tuyệt vọng, bị cảm xúc chi phối quá mạnh mẽ, chàng giám đốc pháp chế của Hoàng Thổ đã không kiềm chế được bản thân mà lao vào cưỡng hôn nữ giám đốc kinh doanh xinh đẹp.

Hậu trường cảnh đạo diễn Bùi Tiến Huy thị phạm cảnh Sơn cưỡng hôn Linh.

Cả hai đã có đôi chút "vật lộn".

Điều khán giả băn khoăn là không rõ lúc này, Linh đã trở thành người yêu của Minh chưa? Nếu đã, thì xem ra tình bạn của Sơn - Minh sẽ gặp nhiều khó xử, bởi dù vì bất cứ lý do gì, hôn người yêu của bạn cũng là hành động sai trái.

Cũng có người đặt ra giả thuyết, có lẽ đây là nụ hôn trong cơn say của Sơn, cũng giống như Linh từng đặt lên môi Minh một nụ hôn trong cơn say. Khi say, người ta đều hành động bản năng, và vì thế, Sơn xứng đáng được tha thứ.

Vì quá yêu mà cưỡng hôn xem ra không còn là mô típ xa lạ.

Tuy nhiên, nếu như Minh "tận hưởng" khi được Linh cưỡng hôn thì Sơn lại bị cho ăn tát, cuộc đời quả thật lắm bất công cho chàng giám đốc pháp chế.

Trước đó, đoạn trailer của Tình yêu và tham vọng từng hé lộ cảnh Sơn lên bar "thác loạn". Có lẽ đây là lúc anh đau khổ khi chứng kiến Minh - Linh thành đôi. Phải chăng nụ hôn này xảy ra sau khi Sơn đã say mèm vì men rượu?

Cảnh Sơn lên bar "thác loạn" từng được hé lộ trong đoạn trailer. Liệu đây sẽ là phân cảnh xảy ra trước hay sau cảnh cưởng hôn?

Nhưng dù hoàn cảnh có là gì, thì Sơn cũng đã bị Linh đẩy ra rồi cho ăn một cái tát đầy dứt khoát. Cảnh quay khiến khán giả thêm phần xót xa cho chàng giám đốc pháp chế. Anh đẹp trai, ga lăng, nhiều tiền, sẵn sàng làm tất cả vì nữ chính, nhưng sau cùng lại chẳng thể có được tình yêu của cô. Nhiều fan gửi lời chia buồn tới anh chàng đẹp trai ngọt ngào này, đồng thời cũng xin lỗi vì họ đã trót yêu mến cặp đôi chính quá nhiều, nên chỉ có thể cầu mong Sơn sẽ sớm gặp được một cô gái khác đáp lại tình yêu chân thành của anh.

Và điều các fan cầu mong hơn cả, đấy là cảnh cưỡng hôn này sẽ không bị Minh nhìn thấy, bởi so với tình yêu của Minh - Linh, tình bạn giữa Minh và Sơn cũng là một "mối tình" rất đẹp và đáng trân trọng trong bộ phim này.