Đạo diễn phim "Ròm" tái hiện ca cấp cứu nhau bong non nghẹt thở trong phim ngắn mới

Một đêm trong phòng mổ

Phim mở ra trong một đêm cấp cứu. Một sản phụ được chẩn đoán nhau bong non, được chuyển gấp từ tuyến dưới lên Bệnh viện Hùng Vương. Ê-kíp trực nhanh chóng đánh giá tình trạng và quyết định phẫu thuật. Mạch phim đi qua ba lớp song song: sự tập trung của ê-kíp trong phòng mổ, những phút chờ đợi thấp thỏm của người thân bên ngoài, và cuối cùng là tiếng khóc đầu đời của em bé.

Một cảnh trong phim ngắn "Suýt nữa thì…". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Cái tên "Suýt nữa thì…" là chìa khóa của cả bộ phim. Nó chỉ vào khoảnh khắc mà người trong cuộc thường không nhận ra lúc đang ở bên trong: ranh giới giữa điều tồi tệ có thể xảy ra và cơ hội vẫn còn để giữ lại. "Hai chữ 'suýt nữa' gợi ra một khoảng cách tưởng chừng rất nhỏ, nhưng đôi khi lại chứa đựng ý nghĩa vô cùng lớn đối với cuộc đời một con người và gia đình của họ", đạo diễn Trần Thanh Huy chia sẻ.

Đạo diễn "Ròm" và cách kể một câu chuyện y khoa

Từ những con hẻm Sài Gòn trong "Ròm" bước vào phòng mổ sản khoa là một chặng chuyển khá xa với Trần Thanh Huy. Để các chi tiết chuyên môn không bị sai, anh làm việc trực tiếp với y bác sĩ trong suốt quá trình thực hiện, đồng thời chọn cách kể đủ gần để người xem không có kiến thức y khoa vẫn theo được diễn biến và cảm được sức nặng của từng quyết định.

Các tình huống chuyên môn trong phim được thực hiện với sự tham vấn của đội ngũ y bác sĩ. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Điều anh muốn đặt vào trung tâm không phải là cái kết có hậu, mà là phần ít ai thấy phía sau nó. "Trong những thời khắc sinh tử, sự tận tâm không nhất thiết phải được thể hiện bằng những hành động lớn lao hay những lời nói xúc động. Đôi khi, nó nằm trong sự tập trung, sự chính xác và trách nhiệm của mỗi người đối với công việc mình đang làm", Trần Thanh Huy nói.

Chính lựa chọn đó khiến bộ phim không dừng lại ở một ca cấp cứu thành công. Một ca mổ kịp thời là khoảnh khắc, nhưng sức khỏe của người phụ nữ là câu chuyện kéo dài cả đời, từ mang thai, sinh nở, hồi phục sau sinh cho đến những thay đổi lặng lẽ của tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh. "Điều chúng tôi mong muốn gợi mở là phía sau khoảnh khắc ấy còn có một cam kết dài lâu: chăm sóc, bảo vệ và đồng hành với sức khỏe người phụ nữ qua nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đời", đại diện ê-kíp thực hiện chia sẻ.

Phim được phát hành nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

"Suýt nữa thì…" được phát hành nhân dịp 20/10. Trước đó, phim từng được giới thiệu trong chiến dịch "Phụ giữ trọn một đời phụ nữ" mà Bệnh viện Hùng Vương khởi động hồi tháng 8/2026, dịp bệnh viện kỷ niệm 126 năm thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.