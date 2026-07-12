Đạo diễn Khải Anh: AI không thể thay thế con người nhưng sẽ giúp hiện thực hóa giấc mơ của những người làm phim với giá thành rẻ hơn

Chiều 11/7 tại Hà Nội, đạo diễn Nguyễn Khải Anh xuất hiện trong vai trò diễn giả tại AI Transformation Summit 2026 với chủ đề "AI tạo nội dung, Nghệ thuật tạo chuyển đổi", sự kiện quy tụ hơn 200 CEO, doanh nhân, nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung.

Đây là lần hiếm hoi khán giả thấy vị đạo diễn của Về nhà đi con, Chạy án hay Hương vị tình thân đứng nói chuyện không phải về một bộ phim mới, mà về một cuộc chuyển dịch của cả nghề làm phim.

Lập luận của anh xoay quanh một thực tế mà người làm truyền hình cảm nhận rõ hơn ai hết. Theo Khải Anh, khoảng 10-15 năm trước, phim ngắn chiếu mạng còn chưa phổ biến, phần lớn khán giả dành thời gian chờ đợi phim truyền hình và rating khi đó rất cao.

Còn bây giờ, với thói quen "lướt quẹt" trên điện thoại, video và phim ngắn đang trở thành mô hình đầy tiềm năng, trong khi phim truyền hình truyền thống bị bó lại bởi bối cảnh và kinh phí. Cũng theo anh, quảng cáo trực diện kiểu cũ đang dần mất hiệu quả, và xu hướng mới là lồng ghép thương hiệu một cách khéo léo vào mạch phim, trả quyền lợi cho nhãn hàng một cách thẩm mỹ mà không gây phản cảm với khán giả, từ phim ngắn cho đến game show hay truyền hình thực tế.

Điều đáng nói là chỉ nửa năm trước, chính Khải Anh thừa nhận mình từng đứng ngoài cuộc chơi này rất lâu. Tại lễ khai trương MTH Academy hồi đầu tháng 1, anh kể rằng trong suốt 20 năm làm nghề, anh luôn tin mình và trí tuệ nhân tạo không liên quan gì đến nhau, rằng AI có thể làm trợ lý kế toán, phân tích, kiểm đếm nhưng không thể lập trình cảm xúc của con người. Cho đến khi anh nhận ra mình có 20 năm kinh nghiệm nghề, còn "AI chứa đựng tri thức của cả một thế giới", và cuộc đua bây giờ không còn là cuộc đua cảm xúc đơn thuần mà là cuộc đua về tầm nhìn.

Nhận ra điều đó cũng là lúc anh rẽ hướng. Sau khi rời Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình Việt Nam VFC, nơi gắn bó nhiều năm với hàng loạt tác phẩm được khán giả yêu mến, Khải Anh chọn đồng hành cùng Mai Thu Huyền tại MTH Academy trong vai trò nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc nghệ thuật, hiện anh đồng thời là Phó tổng giám đốc MTH Corporation. Lý do anh chọn bắt tay với Mai Thu Huyền, theo chia sẻ của chính anh, nằm ở kinh nghiệm sản xuất và cách làm việc có hệ thống của nữ diễn viên: Hai người không bắt đầu bằng những tuyên bố lớn, mà từ câu hỏi thị trường đang cần gì và người làm nghề phải chuẩn bị ra sao để không bị tụt lại.

Người đứng cạnh anh trong hành trình này cũng không phải gương mặt xa lạ. Mai Thu Huyền có hơn 30 năm trong nghề với đủ vai trò diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn, và cô nhìn AI bằng con mắt của người đã đi qua nhiều lần thay đổi công nghệ. Tại summit, cô kể mình đã chứng kiến nghề làm phim đi từ những ngày dựng phim bằng băng từ, quay bằng phim nhựa cho đến thời đại kỹ thuật số, và thừa nhận nếu 5 năm trước có ai nói cô có thể tự tạo một MV ca nhạc hay những thước phim hành động chỉ với AI, có lẽ cô cũng khó tin.

Nhưng cái nhìn của cô về công nghệ không phải sự say mê vô điều kiện. "AI có thể tạo ra nội dung rất nhanh, nhưng chỉ con người mới tạo ra niềm tin. Và chính niềm tin mới tạo nên giá trị bền vững cho doanh nghiệp", cô nói trong phát biểu khai mạc. Với cô, AI không làm mất đi giá trị của điện ảnh mà mở thêm cơ hội để người kể chuyện kể câu chuyện của mình theo những cách mới, bởi AI có thể tạo ra hàng triệu nội dung nhưng chỉ nội dung tạo được niềm tin mới tạo ra doanh thu.

Mai Thu Huyền và Khải Anh đang đi khá nhanh trên con đường này. Từ học viện đào tạo AI filmmaking đầu năm, đến vai trò giám khảo tại HCMC Short Form Film Lab trong khuôn khổ Liên hoan Phim ngắn TP.HCM hồi tháng 6, và mới nhất là việc ra mắt M2C, mạng lưới kết nối doanh nhân, nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung tại summit lần này, kèm danh mục sáu dự án IP điện ảnh đang phát triển. Còn AI có thực sự trở thành tương lai của phim ảnh Việt hay không thì vẫn phải chờ, nhưng ít nhất hai người làm phim với tổng cộng nửa thế kỷ kinh nghiệm nghề đã chọn không đứng ngoài cuộc.