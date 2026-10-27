Đạo diễn Hoàng Lê Na và hành trình đưa thơ ca chạm đến trái tim

Khi thơ ca được vang lên trên sân khấu với nhiều loại hình nghệ thuật đa dạng

Tối 24/10 vừa qua, khán giả yêu thơ và nghệ thuật đã được chìm đắm trong một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc, sáng tạo mang tên chương trình nghệ thuật Thi và Ca "Hà Nội, yêu và nhớ".

Lấy cảm hứng từ tuyển tập thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Lê Hoa, không gian nghệ thuật được mở ra bằng những thước phim giới thiệu tác giả, tiếp nối là hình ảnh Hà Nội qua tà áo dài, âm nhạc và những giai điệu quen thuộc về Thủ đô.

Sau chương trình, dư âm cảm xúc còn đọng lại trong tâm trí của khán giả, trên trang cá nhân, các nghệ sĩ tên tuổi cũng đã không ngớt lời khen ngợi về chương trình.

Người đứng sau thành công của chương trình nghệ thuật ấy, không ai khác chính là Tổng đạo diễn, nhà sáng tạo nội dung Hoàng Lê Na - người cũng từng làm nên đám cưới đặc biệt của Hoa hậu Ngọc Hân.

Tổng đạo diễn và biên kịch Hoàng Lê Na đã dành nửa năm để lên ý tưởng, viết kịch bản và dàn dựng Show nghệ thuật Thi và Ca "Hà Nội, yêu và nhớ".

Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận nhiều lời khen từ các nghệ sĩ nổi tiếng tham dự chương trình, đạo diễn Hoàng Lê Na bày tỏ rất bất ngờ và xúc động trước sự ghi nhận của các nghệ sĩ, vốn là những người có chuyên môn cao trong lĩnh vực nghệ thuật như: NSND Lan Hương; NSƯT Đỗ Kỷ; NSƯT Ngọc Bích; thạc sĩ, nhà thiết kế hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Minh Tiệp - Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và du lịch Việt Nam…

Các nghệ sĩ đã chia sẻ đây là lần đầu tiên mọi người được xem một chương trình nghệ thuật nhiều cảm xúc và truyền cảm hứng đến vậy. Chương trình cũng nhận được sự đánh giá cao từ ngài Benjamin Muller - Phó đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam cùng phu nhân.

"Tôi phải cảm ơn Hoa hậu Ngọc Hân, người nối duyên từ Thụy Sĩ về Việt Nam để tôi và nhà thơ gặp nhau cùng tạo nên một chương trình đáng nhớ", đạo diễn Hoàng Lê Na cho biết.

Nói thêm về ý tưởng và cảm hứng khi xây dựng show Thi và Ca "Hà Nội, yêu và nhớ", đạo diễn Hoàng Lê Na chia sẻ, là người chuyên thực hiện những chương trình, sự kiện mang đậm tính sáng tạo và cảm xúc nên khi nghe câu chuyện vượt lên nghịch cảnh và đọc tuyển tập thơ của nhà thơ Thụy Sĩ gốc Việt Nguyễn Lê Hoa đã mang đến cho Lê Na rất nhiều cảm hứng.

"Hà Nội, yêu và nhớ" là tuyển tập thơ đầu tiên tại Việt Nam mà tác giả đồng thời là dịch giả. Chính vì sự giao thoa ngôn ngữ văn hóa này mà Lê Na đã lên ý tưởng thực hiện chương trình hội tụ nhiều loại hình nghệ thuật lấy thơ ca là nguồn cảm hứng. Nghệ thuật luôn là cầu nối xóa nhòa những rào cản về ngôn ngữ.

Khác với những buổi ra mắt thơ trong những không gian như phố sách, thư viện, hội trường hay cứ nhắc đến thơ là nghĩ ngay đến ngâm thơ… nhưng trong chương trình do đạo diễn Hoàng Lê Na lên ý tưởng, thơ ca được vang lên trên sân khấu với nhiều loại hình nghệ thuật đa dạng.

"Những loại hình nghệ thuật được tôi đưa vào chương trình đó là: Âm nhạc, thời trang, múa đương đại và hội họa. Tôi đã dành trọn nửa năm để lên ý tưởng, tự tay viết kịch bản và dàn dựng chương trình", đạo diễn Hoàng Lê Na chia sẻ.

Nghệ thuật là phải chạm tới trái tim khán giả

Theo đó, ngay khi đặt chân vào không gian của "Hà Nội, yêu và nhớ", trên lối dẫn vào nhà hát, khán giả đã được ngắm những bức tranh thể hiện các đề tài nổi bật trong thơ: Hà Nội, tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình của họa sĩ Hoàng Tuấn Long. Bộ sưu tập tranh như con đường thơ ca mở lối đưa chúng ta bước vào miền kí ức về Hà Nội của người con xa xứ.

Ekip thực hiện chương trình.

Tuyển tập thơ gồm những sáng tác được chia làm hai giai đoạn là trước và sau biến cố của nhà thơ nên nữ đạo diễn đã dàn dựng các tiết mục nghệ thuật thể hiện được tinh thần đó.

Đặc biệt yếu tố kết nối mạch chuyện là những thước phim với những hình ảnh chân thực của tác giả tại Thụy Sĩ và Hà Nội. Những giọt nước mắt của khán giả và chính đạo diễn đã rơi ngay trên sân khấu khi khi nghe những gì tác giả Nguyễn Lê Hoa đã phải trải qua nơi đất khách, quê người.

Trước khi xảy ra biến cố, tiếng thơ của chị nhẹ nhàng về tình yêu Hà Nội nên chương trình đã mở màn nghệ thuật bằng bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế hoa hậu Ngọc Hân. Bộ sưu tập áo dài được trình diễn trên giai điệu ca khúc chủ đề "Hà Nội, yêu và nhớ" được phổ từ thơ và bài thơ "Hoài niệm tết xưa" có lối đọc vè vui tai, mang đến không khí tết cổ truyền.

Sau biến cố mất đi bàn tay phải và vượt qua thử thách bệnh tật thì bao ký ức, cảm xúc tưởng đã xóa nhòa bỗng chốc ùa về để chị hội ngộ với thơ ca.

"Tôi chọn âm nhạc và múa đương đại biểu đạt cho những vần thơ mang nhiều cung bậc cảm xúc. Thay vì lối ngâm thơ quen thuộc, tôi kết hợp đọc thơ trên giai điệu âm nhạc du dương kết hợp nghệ thuật múa đương đại nhằm tạo sức hút đối với khán giả mà vẫn giữ được tinh thần nguyên tác. Đây là một sáng tạo nghệ thuật mà tôi vô cùng tâm đắc", nữ đạo diễn cho hay.

Múa đương đại kết hợp đọc thơ trên giai điệu nhạc du dương là sáng tạo nghệ thuật được tổng đạo diễn rất tâm đắc. Giọng đọc thơ: MC Xuân Quỳnh. Biên đạo múa: Nguyễn Thành Công.

Vì là tuyển tập thơ tam ngữ Việt – Anh – Pháp nên đạo diễn Hoàng Lê Na đã chọn phổ nhạc cho bài thơ "Hồi sinh" mang âm hưởng nhạc kịch, một thể loại âm nhạc xuất phát chủ yếu từ Châu Âu. Toàn bộ âm nhạc trong phần này do nhạc sĩ Thục Anh Trần sáng tác, hòa âm phối khí Danie Thanh Bình.

Nếu như phần đầu chương trình là các bài thơ được phổ nhạc thì phần sau, khán giả được đến với những ca khúc quen thuộc có điểm gặp gỡ với các đề tài trong tác phẩm như: "Bà tôi", "Chuồn chuồn ớt", "Mong ước kỉ niệm xưa"…

Và phần kết của chương trình chính là phần thể hiện thông điệp của show nghệ thuật Thi và Ca: Thơ ca không chỉ là nguồn cảm hứng cho nhiều loại hình nghệ thuật mà còn giúp chữa lành và mang đến cảm xúc yêu thương cho tất cả chúng ta.

Qua những bài thơ, tác giả Nguyễn Lê Hoa đã cho ta thấy hạnh phúc là khi trái tim còn biết rung động bởi những điều bình dị trong cuộc sống và trân quý những người thân yêu.

Để đẩy cảm xúc phần kết lên cao trào đạo diễn Hoàng Lê Na và ê-kip thực hiện chương trình đã bí mật giúp một chàng trai thực hiện mong ước của mình đó là dùng những câu thơ tình của tác giả để bất ngờ cầu hôn người yêu.

Cảm xúc hạnh phúc của cặp đôi đã lan tỏa tạo thành hiệu ứng đặc biệt khiến nhiều cặp đôi mạnh dạn lên sân khấu cùng bày tỏ những cử chỉ, lời nói yêu thương.

Trong đó có cặp đôi vàng đều ngoài 80 tuổi cũng không ngần ngại trao gửi tình cảm cho nhau hay ngài Benjamin Muller, phó đại sứ Thụy Sĩ nói câu "Anh yêu em" bằng tiếng Việt với vợ của mình; diễn viên Minh Tiệp dành cho vợ lời ngọt ngào cùng cái ôm âu yếm.

"Chương trình đã làm được điều ý nghĩa đó là đánh thức cảm xúc và khơi gợi yêu thương trong mỗi chúng ta. Đây là định hướng sáng tạo và là khát khao của tôi luôn theo đuổi trong gần 20 năm làm nghề", đạo diễn Hoàng Lê Na chia sẻ.

Bản thân nữ đạo diễn cũng cảm thấy rất hạnh phúc và cảm động, bởi mặc dù show diễn đã kết thúc nhưng rất nhiều khán giả đã nán lại gặp chị và nhà thơ để bày tỏ tình cảm

"Với tôi, nghệ thuật là phải chạm tới trái tim khán giả, chương trình là phải đánh thức được cảm xúc để chúng ta mở lòng bày tỏ yêu thương, sống nhân ái với nhau nhiều hơn", đạo diễn Hoàng Lê Na bộc bạch.