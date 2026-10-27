Mình biết đến phong trào qua những bài đăng trên mạng xã hội và thực sự xúc động trước việc mọi người cùng nhau tìm đến ủng hộ những gánh hàng nhỏ. Nhưng khi theo dõi nhiều hơn, mình nhận ra có một vấn đề khá thực tế là thông tin về các gánh hàng đang nằm rải rác ở nhiều nơi, từ Google Maps đến những bài viết trên Facebook, TikTok.

Khi đọc được một câu chuyện và muốn ghé mua hàng ủng hộ, mọi người có thể không tìm lại được bài đăng, không biết chính xác cô chú bán ở đâu hoặc thường bán vào khung giờ nào. Có người muốn quay lại lần sau nhưng chưa kịp lưu địa điểm. Mình nghĩ rằng, nếu đã có sự quan tâm thì cần có một cách để mọi người dễ dàng biến sự quan tâm ấy thành hành động.

Vì vậy, mình muốn tạo ra một nơi tập hợp thông tin, để mọi người có thể tìm kiếm, xem lại và lưu địa chỉ thuận tiện hơn. Từ suy nghĩ đó, mình bắt tay xây dựng ganhmuusinh.vn.

Mình cũng muốn nói rõ rằng mình không phải người đầu tiên ghim vị trí các gánh hàng mưu sinh lên Google Maps. Phong trào ấy bắt đầu từ cộng đồng, từ rất nhiều anh chị, cô chú tự nguyện chia sẻ địa điểm để những người khác có thể tìm đến ủng hộ. Mình rất biết ơn những người đã khởi xướng và duy trì việc đó.