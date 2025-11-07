Đạo diễn Hải Triều: “Tiếng Anh là điểm cộng khi dự thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam”

\ôm 6/11, cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 bước vào vòng casting sơ khảo khu vực Cần Thơ, thu hút đông đảo sinh viên đến tham dự. Trên hàng ghế giám khảo, bên cạnh nhà báo Ngô Bá Lục, Hoa hậu Quế Anh, Á vương Vũ Linh… sự xuất hiện của đạo diễn – nhà văn Hải Triều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Vốn được biết đến là gương mặt giàu tâm huyết với giáo dục và thế hệ trẻ, Hải Triều bày tỏ niềm phấn khởi khi được ban tổ chức tin tưởng giao trọng trách giám khảo. Anh cho biết, vai trò mới này vừa mang đến cảm xúc hào hứng, vừa tạo nên áp lực đáng kể, nhưng hơn hết là cơ hội để kết nối và đồng hành cùng các bạn sinh viên – những người trẻ đang nuôi dưỡng ước mơ về tri thức và vẻ đẹp.

“Việc hoạt động trong lĩnh vực giáo dục giúp tôi hiểu hơn về tâm lý sinh viên. Tôi muốn truyền năng lượng tích cực, giúp các bạn khai phá tiềm năng của mình qua từng vòng thi. Chiếc vương miện chỉ có một, nhưng hành trình trưởng thành là phần thưởng lớn nhất mà bất kỳ cô gái nào cũng nhận được khi đến với Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam,” nam đạo diễn chia sẻ.

Khi được hỏi về tiêu chí ngoại ngữ trong một đấu trường sắc đẹp dành cho sinh viên, Hải Triều thẳng thắn cho rằng tiếng Anh là yếu tố cần thiết và là điểm cộng quan trọng. Theo anh, trong thời kỳ hội nhập, việc giao tiếp bằng ngoại ngữ giúp thí sinh mở rộng cơ hội phát triển, không chỉ trong cuộc thi mà cả trong các hoạt động xã hội sau này.

“Một cô gái tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh chắc chắn sẽ ghi điểm với ban giám khảo. Các bạn có thể tham gia workshop, hoạt động cộng đồng hay thậm chí bước tiếp đến những sân chơi quốc tế. Còn với những ai chưa tốt về ngoại ngữ, hãy xem đây là cơ hội để trau dồi. Xác định rõ tiêu chí của ban tổ chức sẽ giúp các bạn tiến gần hơn tới vương miện,” anh nói.

Trước những ý kiến đặt nghi vấn về việc một MC – nhà văn đảm nhận vai trò giám khảo sắc đẹp, Hải Triều điềm đạm chia sẻ: “Tôi là người được ban tổ chức cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mời ngồi ghế nóng. Bản thân tôi từng gắn bó nhiều năm với sinh viên qua công tác giảng dạy và hoạt động ngoại khóa, nên có cái nhìn gần gũi và công tâm khi đánh giá thí sinh.”

Anh cũng cho biết, kinh nghiệm từng làm đạo diễn cho nhiều cuộc thi nhan sắc, trong đó có Hoa hậu Đại dương Việt Nam, giúp anh hiểu rõ cách nhận diện tiềm năng của một thí sinh: từ khả năng trình diễn, kỹ năng ứng xử đến tư duy và năng lực truyền cảm hứng.

“Tôi kỳ vọng sẽ tìm thấy một cô gái hội tụ cả trí tuệ, bản lĩnh và trái tim nhân ái – đúng với tinh thần của cuộc thi,” Hải Triều bày tỏ.

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của sinh viên Việt – hội tụ sắc đẹp, trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái.