Danisa mang đến bản giao hưởng cảm xúc tôn vinh tình mẹ qua ngôn ngữ điện ảnh tinh tế

Tháng 5 đến đầy cảm xúc cùng với sự ra mắt của MV "Biết Thương Mẹ Hơn" - một sản phẩm âm nhạc tâm huyết từ Kim Khánh và đạo diễn Chung Chí Công kết hợp với nhãn hàng bánh quy bơ Danisa. Không ồn ào, không cần màn ra mắt hoành tráng, MV xuất hiện nhẹ nhàng như cái cách mà tình mẹ vẫn luôn hiện diện trong đời mỗi người: thầm lặng, bền bỉ, dịu dàng như một dòng suối mát lành.

Bối cảnh nhỏ, sức gợi lớn

"Biết Thương Mẹ Hơn" không đơn thuần chỉ là một video ca nhạc thông thường. MV được xây dựng như một chuỗi lát cắt cảm xúc, nơi từng khung hình đều có câu chuyện riêng và tất cả đều xoay quanh một trục duy nhất là tình mẫu tử.





Bối cảnh được thiết lập chủ yếu ở phòng tập hát, phòng khách của gia đình cô giáo và ở buổi diễn của các bạn nhỏ. Từ đây, các góc máy được sắp đặt tinh tế, chuyển động mượt mà, dẫn dắt người xem đi qua từng câu chuyện của mỗi gia đình khác nhau.

Diễn viên Kim Khánh thành công với phim điện ảnh "Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi" xuất hiện dịu dàng và ngọt ngào trong bộ áo dài với bông hoa do mẹ thêu trong MV "Biết Thương Mẹ Hơn"

Bối cảnh dàn đồng ca được thiết kế để thể hiện trọn vẹn sự trong trẻo, hồn nhiên của các diễn viên nhí

Vì ca từ của "Biết Thương Mẹ Hơn" vốn mang màu sắc giản dị, đời thường nên các nhân vật cũng được khắc hoạ bằng những hành động hết sức gần gũi và tự nhiên. Từ ánh nhìn, bàn tay đến nụ cười của mẹ, cách mẹ chuẩn bị từng chiếc áo, món ăn… mọi thứ hiện lên thật nhẹ nhàng, như một lời nhắc rằng những khoảnh khắc ấy vẫn luôn ở bên ta, lặng lẽ nhưng vô giá.

Vàng beige - xanh - nâu là những điểm nhấn màu sắc xuyên suốt trong MV

Tông màu ấm chủ đạo xuyên suốt MV không chỉ là sự lựa chọn thẩm mỹ mà còn là chiếc chìa khóa giúp gợi mở không gian hoài niệm, nhắc ta nhớ về những buổi chiều ngồi bên mẹ, về mùi món ăn quen thuộc của gia đình. Gam màu vàng trung tính tạo cảm giác ấm áp, thư giãn để người xem được chậm lại, quay về những miền ký ức của riêng mình.

Điểm nhấn không đến từ những khoảnh khắc to lớn

Nếu để ý kỹ, "Biết Thương Mẹ Hơn" lựa chọn điểm nhìn khá đặc biệt: MV hầu như không có những khoảnh khắc "to lớn", không có cảnh đoàn tụ xúc động sau bao năm xa cách, cũng không có giọt nước mắt rơi đúng lúc nhạc lên cao trào. Thay vào đó, ống kính cứ chậm rãi dừng lại ở những thứ rất nhỏ như bàn tay, ánh mắt của mẹ… Chính sự tiết chế ấy khiến từng khoảnh khắc hiện lên ấm áp, như đốm lửa nhỏ lặng lẽ ấp ủ những dịu dàng của tình mẫu tử mà đôi khi, ta đã vô tình quên mất.

Những khoảnh khắc đời thường được chọn lọc…

và thể hiện qua những chi tiết mộc mạc, giản dị mà ai cũng từng có trong đời

Và giọng hát nhẹ nhàng, giàu cảm xúc của diễn viên Kim Khánh hiện lên như sợi dây kết nối tất cả những hình ảnh ấy lại với nhau. Kết hợp cùng cách chuyển cảnh lớp lang đã truyền tải thành công những điểm chạm trong cách nhân vật cô giáo cảm nhận và bày tỏ tình yêu thương của mình dành cho mẹ. Có lẽ khi xem xong MV, bạn sẽ nhận ra tình mẹ trong đời thực không vận hành bằng những phút giây vỡ òa mà vận hành bằng những khoảnh khắc thường nhật - ngày qua ngày, bữa cơm này qua bữa cơm khác - nhất quán và nhẹ nhàng như hơi thở.

Thông điệp ngọt ngào từ MV và người đồng hành Danisa: Ngày hôm nay chính là ngày phù hợp nhất để gửi lời cảm ơn đến mẹ

