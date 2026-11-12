Danh tính phụ huynh mặc áo phông hồng, gile vàng tham gia kéo co ở trường mầm non khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hình ảnh diễn viên Hồ Ca (Trung Quốc) mặc áo phông hồng, khoác gile vàng, cùng các phụ huynh khác tham gia trò chơi kéo co tại trường mầm non của con gái mới đây đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Không còn vẻ lịch lãm thường thấy trên màn ảnh, nam diễn viên xuất hiện với dáng vẻ khá giản dị, hết mình trong từng lượt kéo dây và dành sự quan tâm cho cô con gái nhỏ.

Trong buổi hội thao gia đình được tổ chức tại trường mầm non ở Thượng Hải, Hồ Ca mặc chiếc áo phông màu hồng do nhà trường chuẩn bị, bên ngoài khoác gile vàng. Anh đeo kính gọng đen, mái tóc hơi rối, trông không khác nhiều so với những ông bố có mặt để tham gia hoạt động cùng con.

Đến phần thi kéo co, nam diễn viên nhanh chóng nhập cuộc. Anh nắm chặt sợi dây, hai chân trụ vững, người ngả về phía sau, dồn sức kéo cùng đội của mình. Dáng vẻ tập trung, quyết liệt của Hồ Ca khiến nhiều người thích thú. Trên sân chơi dành cho phụ huynh và các em nhỏ, anh không giữ khoảng cách của một ngôi sao nổi tiếng mà tham gia hết mình như bất kỳ người bố nào khác.

Hình ảnh ấy tạo nên sự tương phản thú vị với những vai diễn từng làm nên tên tuổi Hồ Ca. Khán giả vốn quen nhìn anh trong dáng vẻ điềm tĩnh, sâu sắc của Mai Trường Tô trong Lang Gia Bảng, hay những nhân vật có số phận nhiều biến động trên màn ảnh. Còn ở sân trường, anh chỉ là một ông bố đang cố gắng giành chiến thắng trong trò chơi kéo co của lớp con gái.

Luôn đồng hành cùng con

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả không phải màn thể hiện sức lực của nam diễn viên, mà là cách anh chăm sóc con trong những khoảnh khắc nhỏ. Trước giờ hoạt động, Hồ Ca ngồi xuống chỉnh lại dây giày cho Tiểu Mạt Lỵ. Khi thấy con cần giúp đỡ, anh lập tức cúi người, quỳ một gối xuống, chăm chú xử lý chiếc dây giày bị tuột. Cô bé cũng khá tự nhiên khi kiễng chân chạm vào gọng kính của bố, tạo nên một khoảnh khắc gần gũi giữa hai cha con.

Những hành động ấy không có gì đặc biệt nếu nhìn từ cuộc sống của một gia đình bình thường. Nhưng với một người nổi tiếng như Hồ Ca, việc xuất hiện ở trường con, tham gia hoạt động tập thể và trực tiếp chăm chút cho con lại khiến công chúng có dịp nhìn thấy một khía cạnh đời thường ít được nhắc đến.

Năm 2022, Hồ Ca thông báo đã lên chức bố. Con gái anh được gọi bằng cái tên Tiểu Mạt Lỵ. Nam diễn viên lưu giữ hơn 300 bức ảnh của con trong điện thoại, ghi lại những thay đổi từ khi cô bé còn nhỏ đến lúc bắt đầu chạy nhảy, khám phá thế giới xung quanh. Anh cũng từng đưa con theo trong một chuyến đi quay phim ở Thanh Hải. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy cô bé có cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên và trải nghiệm những vùng đất khác nhau từ khi còn nhỏ.

Từ những chi tiết này, có thể thấy Hồ Ca dành nhiều sự quan tâm cho hành trình lớn lên của con. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả là cách anh xuất hiện bên con trong những việc rất bình thường: đưa đón, tham gia hoạt động ở trường, giúp con chỉnh trang quần áo hay đơn giản là dành thời gian chơi cùng bé.

Một đứa trẻ không chỉ học từ những lời cha mẹ dặn dò mà còn quan sát cách người lớn hành động. Khi bố sẵn sàng tham gia một trò chơi có phần ngộ nghĩnh, lấm lem và chẳng liên quan gì đến hình ảnh hào nhoáng của mình, trẻ có thể cảm nhận được rằng niềm vui của con cũng là điều bố coi trọng. Khi bố cúi xuống buộc dây giày, kiên nhẫn giúp con xử lý một việc nhỏ, trẻ cũng được trải nghiệm sự quan tâm bằng hành động cụ thể.

Cách đồng hành ấy còn gửi đến trẻ một thông điệp nhẹ nhàng: bố mẹ không chỉ đứng ngoài quan sát hay đưa ra yêu cầu, mà có thể cùng con tham gia, thử sức và chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống. Những hoạt động ở trường vì thế không đơn thuần là một buổi vui chơi, mà còn là dịp để cha mẹ hiểu con hơn và để con cảm nhận mình luôn có người thân ở bên.

Hồ Ca từng được biết đến qua nhiều vai diễn nổi tiếng, nhưng tại buổi hội thao này, hình ảnh đáng nhớ nhất lại là một người đàn ông mặc áo phông hồng, hai tay nắm chặt sợi dây kéo co, rồi sau đó cúi xuống buộc lại giày cho con gái. Có lẽ, với một đứa trẻ, những khoảnh khắc bố thật sự có mặt và cùng mình trải qua niềm vui như thế sẽ trở thành ký ức đáng nhớ hơn nhiều lời dạy bảo.