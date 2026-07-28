Vụ dòi bò lúc nhúc trong món ăn ở Đắk Lắk: Bảo vệ người quay clip

Miếng thịt gà với những con vật bò lúc nhúc. (Ảnh cắt từ clip)

Sáng 28/7, trao đổi với PV Báo GD&TĐ, ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang khẩn trương xác minh để làm rõ vụ việc thức ăn nghi có dòi bò lúc nhúc tại tiệc mừng nhà mới trên địa bàn.

Cũng theo ông Ngơn, người quay clip miếng thịt gà có nhiều con bò lúc nhúc (như con dòi) sau đó đăng lên mạng cũng sinh sống tại địa phương.

"Chúng tôi sẽ trao đổi, nắm thông tin có hay không người này bị gây áp lực. Nếu có, sẽ đề nghị lực lượng Công an hỗ trợ, bảo vệ", ông Ngơn nói.

Sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành của xã Ea Ktur tới hiện trường và gia chánh để xác minh, làm rõ sự việc. Theo lãnh đạo đoàn, nếu xác định có vi phạm sẽ đề xuất xử lý nghiêm theo quy định.

Clip nghi dòi bò lúc nhúc do khách dự buổi tiệc ghi lại.

Trước đó, như Báo GD&TĐ thông tin, ngày 27/7, tài khoản Facebook Y.U. (đã viết tắt) đăng tải clip ghi lại hình ảnh món gà với nhiều con vật bò lúc nhúc, nghi là dòi.

Qua xác minh, sự việc trên xảy ra tại bữa tiệc mừng nhà mới ở xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk với 70 bàn tiệc.

Những bàn tiệc này được chủ nhà đặt hàng từ dịch vụ gia chánh Ni Ya (Ami Môl), có địa chỉ tại buôn Jũng A, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk.

Xác nhận với Báo GD&TĐ, bà H’Mai Byã (SN 1984), chủ cơ sở gia chánh Ni Ya cho biết, trong 70 mâm của buổi tiệc chỉ một mâm có thịt gà bị dòi.

Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.