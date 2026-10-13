Danh tính nam sinh vừa được Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh thưởng "nóng" 15 triệu đồng

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một thanh niên dũng cảm ngăn chặn hai tên trộm chó. Hành động của thanh niên được dư luận dành nhiều lời khen ngợi. Nhân vật chính được nhắc tới ở đây là em Phạm Trần Tuấn Phong, học sinh lớp 12, Trường THPT Thái Thuận (Bắc Ninh).

Theo thông tin ban đầu, trong lúc đi chơi cùng bạn bè, em Phạm Trần Tuấn Phong phát hiện hai đối tượng đang có hành vi trộm chó nên đã lên tiếng truy hô. Tuy nhiên, hành động tố giác của em khiến các đối tượng quay sang tấn công.

Rơi vào tình thế nguy hiểm, Tuấn Phong đã bảo các em của mình chạy trước. Một mình Tuấn Phong tay không và đối mặt với hai đối tượng mang theo hung khí nhưng vẫn kiên quyết chống trả. Cuộc tấn công khiến nam sinh bị thương, song sự chống cự quyết liệt của em đã khiến các đối tượng gặp khó khăn trong việc bỏ chạy. Sau đó, hai đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Khoảnh khắc nam sinh đối mặt với hai tên trộm chó. (Ảnh cắt từ clip)

Tuổi Trẻ thông tin, hành động của nam sinh Phạm Trần Tuấn Phong vừa được Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn biểu dương, khen thưởng với mức 15 triệu đồng vì thành tích dũng cảm tố giác, đương đầu với tội phạm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Chia sẻ thêm về Tuấn Phong trên Dân Việt, cô Bùi Thị Thanh Thủy, giáo viên chủ nhiệm của nam sinh lớp 12 không khỏi khâm phục tinh thần dũng cảm của em. Cô Thủy cho biết, theo lời Phong kể với cô và những hình ảnh gia đình cung cấp, khi bị nhóm đối tượng dùng mã tấu tấn công, em bị thương ở mặt và cánh tay.

Theo lời chia sẻ của cô, sau khoảng một tuần điều trị tại bệnh viện, Phong trở lại trường học khi sức khỏe dần ổn định. Thời gian đầu, do chưa thể tự viết bài, nam sinh được các bạn hỗ trợ chép bài. Hiện tại, Phong đã có thể tự viết. Nói thêm về Tuấn Phong, cô Thủy cho hay em là học sinh ngoan, sống hòa đồng, được bạn bè yêu quý và luôn có trách nhiệm với công việc chung của lớp.

Nam sinh hạm Trần Tuấn Phong. (Nguồn ảnh: Page trường Trường THPT Thái Thuận - TP Bắc Ninh)

Theo cô Thủy, không chỉ có ý thức học tập và tinh thần phấn đấu, Phong còn tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Trong các dịp sinh hoạt chung của lớp, như tổ chức hoạt động nhân ngày 8/3, 20/10 hay thực hiện các video clip tập thể, Phong luôn nhiệt tình, chu đáo và quan tâm đến mọi người.

(T/H)