Danh tính nam diễn viên Transformers vừa tử vong do khối u ác tính

Page Six đưa tin nam diễn viên lồng tiếng huyền thoại Peter Cullen đã qua đời vào ngày 26/8, hưởng thọ 85 tuổi. Nam diễn viên qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles, với lý do tử vong là ngừng tim do ngừng hô hấp. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là khối u ác tính của thùy phổi dưới - có nghĩa là ông có 1 khối u ung thư phát triển ở phần dưới cùng của phổi phải hoặc trái.

Nam diễn viên dự kiến sẽ được chôn cất tại Forest Lawn vào ngày 9/9 sắp tới. Trên truyền thông, gia đình Peter Cullen cho biết ông qua đời 1 cách bình yên, được bao quanh bởi gia đình yêu thương và tình yêu của vô số bạn bè, người hâm mộ trên toàn thế giới. Gia đình mong những người thương tiếc hãy tôn vinh di sản của Peter Cullen bằng cách phụng sự cộng đồng, dẫn dắt những người khác với lòng trắc ẩn, sự liêm chính và lòng trung thành, cũng luôn nhớ rằng "đủ mạnh mẽ để được dịu dàng".

Diễn viên lồng tiếng huyền thoại Peter Cullen đã qua đời vào ngày 26/8, hưởng thọ 85 tuổi. Ảnh: Page Six

Huyền thoại lồng tiếng được biết đến nhiều nhất với vai Optimus Prime trong loạt phim Transformers. Ông bắt đầu lồng tiếng cho hoạt hình Transformers từ thập niên 1980, tiếp tục gắn bó với vai diễn này trên màn ảnh rộng hàng thập kỷ qua. Ông thổi hồn cho nhân vật robot Optimus Prime bằng giọng nói baritone trầm ấm sâu sắc, và đã trở thành dấu hiệu nhận diện đặc trưng của cả thương hiệu. Các phần phim điện ảnh Transformers Peter Cullen tham gia đã lên đến 7, kéo dài từ năm 2007 đến 2023.

Ngoài việc lồng tiếng cho Optimus Prime, Peter Cullen được biết đến với việc lồng tiếng cho nhân vật chú lừa Eeyore trong hoạt hình The New Adventures of Winnie the Pooh (1988). Ông tiếp tục lồng tiếng cho nhân vật được yêu thích trên nhiều sản phẩm của Disney trong nhiều thập kỷ. Ông cũng là người đứng sau tiếng gầm của quái vật King Kong trong bộ phim cùng tên năm 1976, và sinh vật ngoài hành tinh Predator cho bộ phim cùng tên năm 1987.

Tên tuổi ông gắn liền với vai Optimus Prime trong loạt phim Transformers suốt 4 thập kỷ. Ảnh: Page Six

Peter Cullen trong sự kiện ra mắt phim. Ảnh: Page Six

Ông còn tham gia lồng tiếng hàng loạt phim tuổi thơ như Winnie The Pooh, King Kong, Predator... Ảnh: Page Six

Vào năm 2013, Peter Cullen đã nhận được Giải thưởng Thành tựu Trọn đời từ Viện Hàn lâm Khoa học & Nghệ thuật Truyền hình Quốc gia, Giải thưởng Emmy dành cho Trẻ em & Gia đình vào năm 2023 vì những đóng góp phi thường của ông cho công việc lồng tiếng.

Trong bài phát biểu đầy cảm xúc của mình khi nhận giải, Peter Cullen chia sẻ rằng nguồn cảm hứng cho nhân vật Optimus Prime đến từ người anh trai quá cố Larry - một thuyền trưởng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Ông nhớ lại anh trai của mình đã nói: “Peter, nếu em định trở thành một anh hùng, hãy trở thành một anh hùng thực sự. Hãy đủ mạnh mẽ để được dịu dàng”. Từ tận đáy lòng, ông nói lời cảm ơn anh trai.

Sự ra đi của huyền thoại lồng tiếng đã khiến nhiều người hâm mộ bàng hoàng, đau xót. Trên các diễn đàn, nhiều fan để loại bình luận tiếc thương Peter Cullen. Có thể nói rằng giọng nói của ông đã làm nên thành công của nhiều nhân vật, gắn bó mật thiết với nhiều thế hệ khán giả chăm "cày" phim Hollywood.

Sự ra đi của huyền thoại lồng tiếng đã khiến nhiều người hâm mộ bàng hoàng, đau xót. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six