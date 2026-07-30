Danh tính nam diễn viên sinh năm 1979 tử vong sau 900 ngày hôn mê trong bệnh viện, tang lễ diễn ra sáng mai 31/7

Tối 29/7, tờ Sports Chosun đưa tin, nam diễn viên Hàn Quốc Jeon Seung Jae (phim Gia Đình Là Số 1 phần 2) vừa qua đời sau hơn 900 ngày nằm hôn mê trên giường bệnh. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 47, để lại nỗi tiếc nuối lớn trong lòng công chúng xứ kim chi.

Được biết, Jeon Seung Jae bị đột quỵ do xuất huyết não khi đang quay bộ phim cổ trang Goryeo-Khitan War cho đài truyền hình KBS2 cách đây khoảng 2 năm rưỡi. Sau khi nam nghệ sĩ ngất xỉu và mất ý thức, đoàn phim ngay lập tức đưa anh đến bệnh viện cấp cứu và phẫu thuật khẩn cấp. Dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng Jeon Seung Jae vẫn không thể tỉnh lại trong suốt thời gian dài. Và anh đã trút hơi thở cuối cùng trong ngày hôm nay sau hơn 2 năm rưỡi nằm hôn mê.

Lễ viếng cố nghệ sĩ được tổ chức tại Phòng tang lễ 3 thuộc Nhà tang lễ Shillakwon Gyeonggi thuộc thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi. Lễ đưa tang sẽ diễn ra lúc 6 giờ sáng ngày 31/7 tới đây. Thi hài Jeon Seung Jae được hỏa táng ở Đài hỏa táng thành phố Suwon. Sau đó, tro cốt của anh sẽ được an vị tại Công viên tưởng niệm Anseong Utopia.

Tài tử Jeon Seung Jae qua đời sau hơn 2 năm rưỡi nằm hôn mê trên giường bệnh vì đột quỵ. Ảnh: Naver

Trong suốt thời gian tài tử họ Jeon còn bất tỉnh, đồng nghiệp và người hâm mộ đã cùng nhau cầu nguyện để anh mau chóng tỉnh lại, lấy lại được ý thức. Vào thời điểm Jeon Seung Jae vẫn còn đang phải giành giật sự sống trước lưỡi hái tử thần, nam diễn viên Sung Do Hyun đã có những chia sẻ xúc động dành cho người đồng nghiệp đáng mến: "Đã 3 tháng kể từ khi Jeon Seung Jae bất tỉnh trên trường quay nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Jeon Seung Jae - 1 diễn viên giỏi, 1 người cha tốt, 1 người bạn tuyệt vời đang ở trong trận chiến khó khăn. Tôi muốn làm hết sức để giúp đỡ anh ấy và các bạn cũng có thể. Xin hãy cùng nhau hỗ trợ anh ấy".

Nhưng sau 2 năm nằm hôn mê trên giường bệnh, tới nay nam diễn viên Gia Đình Là Số 1 đã rời xa nhân thế.

Trên các diễn đàn trực tuyến, người hâm mộ cùng đồng nghiệp hiện đang để lại những lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Jeon Seung Jae, đồng thời có động thái tưởng niệm dành cho cố nghệ sĩ.

Cái chết của nam diễn viên Gia Đình Là Số 1 đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng nghiệp và người hâm mộ xứ củ sâm. Ảnh: Nate

Jeon Seung Jae sinh năm 1979, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 25 tuổi qua bộ phim điện ảnh kinh điển 1 thời Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (Cờ Thái Cực Giương Cao). Từ thành công ban đầu khi vừa mới chạm ngõ điện ảnh, nam tài tử họ Jeon tiếp tục hoạt động diễn xuất bền bỉ qua nhiều tác phẩm nổi tiếng bao gồm cả điện ảnh lẫn truyền hình như Sóng Thần Ở Haeundae, Along with the Gods: The Two Worlds (Thử Thách Thần Chết: Giữa 2 Thế Giới), Gia Đình Là Số 1 Phần 2,...

Theo thời gian, nam ngôi sao đã tích lũy được danh tiếng, chỗ đứng vững chắc giữa chốn showbiz cạnh tranh đầy khốc liệt. Không chỉ nhận về nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả, anh còn nhận được vô số lời khen về mặt diễn xuất từ giới chuyên môn sau 20 năm miệt mài hoạt động nghệ thuật.