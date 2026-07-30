Vụ Á hậu Mỹ Duyên say sỉn ném gạch vào nhà người dân: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng

Chiều 30/7, tại buổi họp báo định kỳ diễn ra ở Trung tâm Báo chí TP.HCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có phản hồi về hàng loạt vụ việc gây chú ý liên quan đến các cuộc thi sắc đẹp thời gian gần đây. Trong đó, báo chí đặt câu hỏi về nhiều sự việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận như vụ Á hậu Mỹ Duyên ném gạch vào nhà người dân sau khi dự tiệc sinh nhật, vụ Á hậu tố chiếc vương miện trị giá 3 tỷ đồng là hàng giả hay việc cuộc thi Mister Majestic Vietnam 2026 công bố đại diện Việt Nam dự thi quốc tế dù không tổ chức cuộc thi tuyển chọn.

Sự việc của Á hậu Mỹ Duyên ném đá vào nhà người dân khi đang say sỉn được nhắc đến tại buổi họp báo định kỳ diễn ra ở Trung tâm Báo chí TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Phó trưởng Phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đại diện phản hồi. Theo bà Hằng, căn cứ Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, cuộc thi người đẹp, người mẫu được tổ chức tại địa phương nào thì thuộc thẩm quyền xem xét, quản lý và xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương đó.

"Các cuộc thi trên không diễn ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, do đó không thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết và quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh", bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng thông tin.

Đại diện Sở cũng cho biết, theo quy định hiện hành, khi xin phép tổ chức một cuộc thi người đẹp, ban tổ chức phải xây dựng và gửi kèm đề án tổ chức cuộc thi đến cơ quan có thẩm quyền. Đề án phải quy định rõ mục đích, nội dung tổ chức cuộc thi; quyền, trách nhiệm của Ban Tổ chức, thí sinh; danh hiệu và giải thưởng; cũng như quy định các biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy chế cuộc thi hoặc các cam kết của thí sinh, người đạt danh hiệu. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định, cam kết trong quá trình tham gia và tổ chức cuộc thi, góp phần bảo đảm hoạt động tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, trên cơ sở các quy định hiện hành, cơ quan quản lý nhà nước sẽ thực hiện việc thẩm định hồ sơ, cấp văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng thẩm quyền.

Ồn ào của Á hậu Mỹ Duyên

Vào tối 23/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái được cho là Á hậu Mỹ Duyên có biểu hiện loạng choạng, nghi đã sử dụng đồ uống có cồn, liên tục dùng gạch ném vào một căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Chỉ sau ít giờ xuất hiện, đoạn video đã thu hút sự quan tâm lớn và làm dấy lên nhiều bàn tán.

Theo lời kể của người dân sống gần hiện trường, ban đầu cô gái dùng đôi guốc gõ vào cửa kính nhưng không thấy ai phản hồi. Sau đó, cô đi tìm gạch để tiếp tục ném vào căn nhà. Một người hàng xóm cho biết: "Tối hôm đó cô gái đứng trước nhà khá lâu rồi lấy guốc gõ cửa. Không thấy ai ra nên cô đi tìm viên gạch ném vào phần kính phía dưới, sau đó tiếp tục ném lên tầng một. Mọi người xung quanh cũng nói trong nhà không có ai mà làm vậy mãi nên cuối cùng cô ấy bỏ đi".

Á hậu Mỹ Duyên đã lên tiếng thừa nhận mình là nhân vật trong clip lan truyền, và gửi lời xin lỗi công chúng

Sau đó, Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, xác nhận mình là người xuất hiện trong đoạn clip. Người đẹp thừa nhận thời điểm xảy ra sự việc có sử dụng đồ uống có cồn nên không kiểm soát được hành vi khi đùa giỡn với bạn. Đồng thời, cô khẳng định bản thân không sử dụng chất cấm, bác bỏ những đồn đoán lan truyền trên mạng xã hội.

Trong bài viết, Mỹ Duyên gửi lời xin lỗi vì hành động thiếu chuẩn mực và cho biết đã chủ động liên hệ xin lỗi người bạn liên quan ngay sau sự việc: "Tôi xin nhận lỗi về những hành động chưa phù hợp trong video. Sau sự việc, tôi đã nhận ra sai sót của bản thân và đã chủ động xin lỗi bạn của mình. Bạn ấy cũng không hề trách móc mà đã thông cảm và bỏ qua cho tôi. Hiện tại, tôi chỉ mong được yên ổn để tiếp tục cuộc sống và công việc".

Cô cũng bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng ngừng chia sẻ, bình luận tiêu cực hoặc suy diễn thêm về vụ việc vì điều này đang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống cá nhân.

Bùi Thị Mỹ Duyên sinh năm 2001, quê Quảng Bình. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô theo học ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Năm 2024, cô tham gia Miss & Mister Celebrity Vietnam 2024 và giành danh hiệu Á hậu 2, đồng thời nhận thêm giải phụ Người đẹp dạ hội.

Vụ vương miện 3 tỷ bị mang đi kiểm định là hàng giả

Nguồn cơn ồn ào này xuất phát từ việc một tài khoản TikTok có tên D.V được cho là của Nguyễn Thị Thảo - cựu Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 đang thu hút sự chú ý, các clip đều có hàng trăm nghìn người xem. Nguồn cơn xuất phát từ việc tài khoản này đăng tải loạt video ghi lại quá trình mang chiếc vương miện Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 để kiểm định chất lượng.

Theo nội dung video, người kiểm định nhận định toàn bộ các viên "kim cương" gắn trên vương miện đều không phải kim cương tự nhiên hay kim cương nhân tạo, phần khung cũng không phải vàng, trong khi các viên ngọc trai được cho là không phải ngọc thật. Người này còn đưa ra kết luận chiếc vương miện "không có giá trị" nếu xét về chất liệu cấu thành.

Sự việc Á hậu mang vương miện 3 tỷ đi kiểm định cũng gây xôn xao mấy ngày qua

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ bất ngờ khi chủ nhân những đoạn clip này cho hay chiếc vương miện từng được giới thiệu có giá trị lên đến 3 tỷ đồng. Đây cũng chính là chiếc vương miện được trao cho Nguyễn Thị Thảo tại đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023. Tuy nhiên, sau đăng quang, cô gặp ồn ào với ban tổ chức và sau đó bị tước đi danh hiệu.

Trước những tranh cãi ngày càng lan rộng, đại diện cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu đã chính thức phản hồi với truyền thông. Theo ban tổ chức, đơn vị chưa từng công bố chiếc vương miện được chế tác từ vàng hay đính kim cương thật. Mức định giá 3 tỷ đồng là con số do đơn vị tài trợ chế tác công bố, không phải giá trị vật liệu cấu thành. Đại diện cuộc thi cho biết giá trị của chiếc vương miện được tính dựa trên nhiều yếu tố như ý tưởng thiết kế, công sức của nghệ nhân, giá trị thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ, chứ không chỉ nằm ở chất liệu.