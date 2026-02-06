Danh tính cô gái tạo ra hệ tư tưởng "cắn 10 miếng không hết 1 miếng" ồn nhất MXH hiện tại

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng truyền tay đoạn video ghi lại hình ảnh cô gái xinh đẹp ngồi giữa bàn tiệc, sở hữu cách ăn uống cực kỳ chậm rãi, lịch sự. Theo đó, mỗi khi đưa thức ăn lên miệng, cô gái sẽ dùng tay che để thể hiện sự thanh lịch. Không những thế, cộng đồng mạng còn để ý cô gái chỉ cắn rất nhỏ nhẹ, không phát ra tiếng động hay làm ăn uống nhồm nhoàm.

Cũng chính vì vậy mà đoạn clip này viral trên MXH, thu hút nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Nhiều người cho rằng cô gái này nhẹ nhàng, ủy mị, nữ tính nhưng cũng có một số ý kiến bày tỏ cách thể hiện có phần “làm quá”.

Khoảnh khắc ăn uống chậm rãi, từ tốn của cô gái đang viral MXH

Tuy nhiên bỏ qua những ý kiến tranh luận, một điều mà ai cũng phải công nhận rằng visual của cô gái rất nổi bật, cuốn hút. Nhanh chóng, danh tính của cô gái này được dân tình “săn lùng”.

Đó là Lương Ý Như (SN 1996, Hà Nội) - người đẹp Thân thiện, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ 2019. Bên cạnh đó, nhiều người biết đến cô với vai trò beauty blogger với nickname là Bác Lyn.

Bác Lyn là cựu sinh viên của trường Đại Học FPT, khoa Digital Marketing. Chính vì vậy, cô rất đam mê việc làm sáng tạo nội dung, xây dựng hình ảnh cá nhân trên các nền tảng MXH. Trên YouTube, TikTok hay một số nền tảng khác, Bác Lyn tập trung làm những video review về sản phẩm làm đẹp, hướng dẫn các tips chăm sóc da một cách khoa học. Ngoài ra, Bác Lyn cũng là một người mẫu, KOL, thường xuyên được mời tham dự các sự kiện đến từ các nhãn hàng trong lĩnh vực làm đẹp.

Bác Lyn từng đạt giải người đẹp Thân thiện, lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ 2019.

Cô cũng được biết đến là một beauty blogger

Mỗi lần xuất hiện, Bác Lyn đều nhận được lời khen về nhan sắc sáng bừng của mình. Cô được nhận xét sở hữu gương mặt thanh tú, dù không cần trang điểm quá cầu kỳ cũng vẫn xinh đẹp. Bác Lyn cũng có vóc dáng thon gọn, chiều cao nổi bật, theo đuổi phong cách thanh lịch, đằm thắm, nữ tính.

Dẫu vậy, những lần viral trên MXH của Bác Lyn đều xoay quanh cách ăn uống của cô. Thậm chí, netizen còn gọi vui đó là một hệ tư tưởng “Bác Lyn mukbang”, để nói về việc ăn uống chậm rãi, từng miếng nhỏ. Nhiều người cho rằng, cách ăn uống hiện tại của Bác Lyn xuất phát sau lần tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và bị cô Xuân Trang trừ điểm ở vòng thi thanh lịch, tác phong khi ngồi trên bàn tiệc.

Tuy nhiên đây vẫn chỉ là những bình luận vui từ cộng đồng mạng. Về phía Bác Lyn, cô chưa từng lên tiếng giải thích hay trả lời xoay quanh những bàn luận về chuyện ăn uống của mình.

Hiện tại, Bác Lyn chủ yếu tập trung vào công việc, cuộc sống cá nhân. Bởi ngoài làm video trên MXH, Bác Lyn cũng là một người mẹ bỉm sữa. Cô kết hôn cách đây 3 năm, có cuộc sống viên mãn bên chồng và con gái. Bác Lyn cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình nhỏ của mình trên MXH, được chồng cưng chiều, đi du lịch nhiều nơi.

Bác Lyn có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên chồng và con