Danh tính 9 người bị thương trong vụ lật xe chở đoàn giáo viên từ Hà Nội đi từ thiện ở Lào Cai

Liên quan tới vụ việc đoàn xe đi từ thiện bị lật ngửa, xảy ra lúc 7 giờ 40 phút ngày 27/12 tại Km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, theo nguồn tin trên báo Dân trí, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho hay, tính đến 12 giờ cùng ngày, số người tử vong trong vụ tai nạn đã lên tới 9 người, ngoài ra có 9 người khác bị thương.

Chiếc xe khách hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết thêm, danh tính các nạn nhân gồm:

1. Phùng Mạnh Quân, 37 tuổi, trú tại Hà Nội;

2. Đỗ Thị Nhật Hồng, 37 tuổi, trú tại Hà Nội;

3. Hoàng Ngọc Anh, 24 tuổi, trú tại Hà Nội;

4. Phạm Thị Thuý Hằng, 44 tuổi, trú tại Hà Nội;

5. Nguyễn Phương Thảo, 18 tuổi, trú tại Hà Nội;

6. Lý Công Chiều, 29 tuổi, trú tại Hà Nội;

7. Nguyễn Thị Phương Khuyên, 26 tuổi, trú tại TPHCM;

8. Trần Bảo Yến, 22 tuổi, trú tại Hà Nội;

9. Phạm Trung Kiên, trú tại Hà Nội.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có 18 người đang trên đường đi làm từ thiện.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do chiếc xe bị mất phanh. (Ảnh: Lao Động)

Trước đó, một lãnh đạo tỉnh Lào Cai xác nhận trên báo VietNamNet rằng các cơ quan chức năng đã có báo cáo nhanh về vụ lật xe khách nói trên. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe khách mất phanh.

Thời điểm xảy ra sự việc, xe khách mang BKS 29B-614.XX đang chở đoàn từ thiện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh. Khi xe di chuyển xuống đoạn dốc kéo dài thì mất phanh và tự lật. Lúc gặp tai nạn, trên xe có 18 người. Hậu quả khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương.

Một lãnh đạo UBND xã Phình Hồ cũng xác nhận khu vực xảy ra tai nạn có địa hình dốc kéo dài.

Tính đến hiện tại đa có 9 người không qua khỏi.

Báo Người Lao Động cho biết thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ. Lực lượng chức năng huy động tối đa máy móc, nhân lực để cấp cứu người bị thương và đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Thông tin về vụ tai nạn khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót. Trên mạng xã hội, mọi người gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân xấu số và cầu mong những nạn nhân bị thương sẽ tai qua nạn khỏi.