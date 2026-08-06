Ngày 20/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2536/QĐ-TTg chuyển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật, công nghệ hàng đầu cả nước, đồng thời mở ra giai đoạn mới với mô hình quản trị đại học hiện đại, đa ngành và đa lĩnh vực.

Trước khi chính thức chuyển đổi, nhà trường đã chủ động tái cấu trúc cơ cấu tổ chức, thành lập các trường trực thuộc trên cơ sở sắp xếp các đơn vị đào tạo hiện có, tạo nền tảng cho mô hình đại học theo quy định của Luật Giáo dục đại học.

Đến nay, Đại học Công nghiệp Hà Nội có 5 trường trực thuộc, gồm Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Cơ khí - Ô tô, Trường Kinh tế, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông và Trường Điện - Điện tử. Mỗi trường được giao phụ trách một nhóm lĩnh vực chuyên môn, hướng tới nâng cao tính tự chủ trong đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường Ngoại ngữ - Du lịch: Đào tạo nguồn nhân lực ngôn ngữ và dịch vụ trong bối cảnh hội nhập

Trường Ngoại ngữ - Du lịch là trường trực thuộc đầu tiên được thành lập trong quá trình tái cấu trúc tổ chức của HaUI. Đơn vị được xây dựng trên cơ sở phát huy thế mạnh đào tạo ngoại ngữ và du lịch của nhà trường, hướng đến mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực có năng lực ngoại ngữ, hiểu biết văn hóa và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Theo định hướng của Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Ngoại ngữ - Du lịch phụ trách đào tạo các lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa, du lịch và dịch vụ. Chương trình học chú trọng kết hợp giữa kiến thức chuyên môn với kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng trong môi trường làm việc quốc tế. Bên cạnh đào tạo, trường còn đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, mở rộng các chương trình thực tập và trải nghiệm thực tế nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên.

Việc thành lập Trường Ngoại ngữ - Du lịch không chỉ góp phần hoàn thiện cơ cấu tổ chức của HaUI mà còn phản ánh xu hướng phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng.

Trường Cơ khí - Ô tô: Phát huy thế mạnh truyền thống của khối kỹ thuật

Là một trong những lĩnh vực đào tạo có bề dày lịch sử của HaUI, Trường Cơ khí - Ô tô được thành lập nhằm tập trung nguồn lực cho nhóm ngành cơ khí, chế tạo máy và công nghệ ô tô. Đây là những ngành gắn liền với quá trình phát triển của nhà trường từ những ngày đầu và luôn giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho ngành công nghiệp Việt Nam.

Trường hiện đảm nhiệm đào tạo các lĩnh vực như công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ chế tạo máy, công nghệ kỹ thuật ô tô, kỹ thuật cơ điện tử, khuôn mẫu và nhiều chuyên ngành liên quan. Định hướng đào tạo của trường là gắn lý thuyết với thực hành, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp ô tô và các tập đoàn công nghiệp để sinh viên có điều kiện tiếp cận công nghệ hiện đại ngay trong quá trình học tập.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp chế tạo và công nghiệp ô tô đang chuyển dịch mạnh sang sản xuất thông minh và tự động hóa, Trường Cơ khí - Ô tô được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những đơn vị đào tạo mũi nhọn của Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Trường Kinh tế: Mở rộng đào tạo theo hướng quản trị và kinh doanh hiện đại

Trường Kinh tế được thành lập nhằm tập trung các lĩnh vực đào tạo về kinh tế, quản trị và tài chính trong mô hình đại học đa ngành của HaUI. Đây là bước đi quan trọng giúp nhà trường phát triển cân bằng giữa khối ngành kỹ thuật và khối ngành kinh tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Theo cơ cấu đào tạo của nhà trường, Trường Kinh tế phụ trách nhiều ngành như quản trị kinh doanh, kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, thương mại điện tử cùng một số lĩnh vực kinh tế khác. Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng tăng cường kỹ năng thực hành, năng lực quản trị và khả năng ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, trường cũng chú trọng kết nối doanh nghiệp, tổ chức các chương trình thực tập, thực tế nghề nghiệp và các hoạt động nghiên cứu ứng dụng nhằm giúp sinh viên sớm tiếp cận môi trường làm việc.

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông: Đáp ứng nhu cầu nhân lực cho chuyển đổi số

Ngày 8/1/2025, Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố thành lập Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, đánh dấu bước phát triển mới của khối ngành công nghệ thông tin trong cơ cấu tổ chức của nhà trường. Việc thành lập trường nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ số và chuyển đổi số.

Trường phụ trách đào tạo các lĩnh vực như công nghệ thông tin, khoa học máy tính, hệ thống thông tin, mạng máy tính, an toàn thông tin, truyền thông số và các ngành liên quan. Chương trình học được xây dựng theo định hướng ứng dụng, chú trọng phát triển kỹ năng lập trình, thiết kế hệ thống, phát triển phần mềm, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới.

Theo định hướng của HaUI, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông không chỉ đào tạo kỹ sư có chuyên môn vững vàng mà còn hướng đến hình thành đội ngũ nhân lực có khả năng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ.

Trường Điện - Điện tử: Đào tạo kỹ sư cho nền công nghiệp hiện đại

Cùng được thành lập vào ngày 8/1/2025, Trường Điện - Điện tử là một trong hai trường trực thuộc mới được HaUI công bố nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức trước khi chuyển đổi thành đại học.

Đơn vị này tập trung đào tạo các lĩnh vực điện, điện tử, điều khiển và tự động hóa, điện tử viễn thông, hệ thống nhúng và các ngành kỹ thuật liên quan. Đây đều là những lĩnh vực giữ vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như sự phát triển của các nhà máy thông minh.

Nhà trường định hướng xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực tiễn sản xuất, tăng cường thực hành trong phòng thí nghiệm hiện đại và hợp tác với doanh nghiệp để sinh viên có cơ hội tiếp cận công nghệ mới ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Việc hình thành Trường Điện - Điện tử cũng góp phần tạo điều kiện để các đơn vị chuyên môn có tính tự chủ cao hơn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Việc thành lập 5 trường trực thuộc là một trong những bước đi quan trọng của Đại học Công nghiệp Hà Nội trong quá trình chuyển đổi sang mô hình đại học. Theo định hướng của nhà trường, mô hình này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản trị, tăng tính tự chủ của các đơn vị đào tạo mà còn tạo điều kiện phát triển các chương trình đào tạo theo hướng liên ngành, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động.

Đến nay, Đại học Công nghiệp Hà Nội có 5 trường trực thuộc, gồm Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Cơ khí - Ô tô, Trường Kinh tế, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông và Trường Điện - Điện tử. Đây là những đơn vị nòng cốt trong cơ cấu tổ chức mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa HaUI trở thành đại học ứng dụng theo định hướng đổi mới sáng tạo, có vị thế ngày càng cao trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Tổng hợp