Danh sách 210 cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn chất lượng giáo dục

Theo danh sách do Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, dữ liệu được cập nhật đến ngày 30/9/2026.

210 cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn chất lượng

Theo tiêu chuẩn trong nước, Bộ GD&ĐT thống kê 210 cơ sở giáo dục đại học được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Danh sách trải rộng từ các trường đại học công lập, tư thục đến các học viện thuộc nhiều lĩnh vực đào tạo. Trong đó có nhiều cơ sở giáo dục đại học lớn như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), Trường ĐH Giao thông Vận tải, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội), Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội)…

Bộ GD&ĐT thống kê 210 cơ sở giáo dục đại học được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong nước. (Ảnh minh họa: FTU Times)

Nhiều trường trong danh sách đã hoàn thành chu kỳ kiểm định lần thứ hai (V2). Kết quả được thể hiện bằng điểm trung bình theo các nhóm tiêu chuẩn, bên cạnh kết quả của lần đánh giá đầu tiên (V1).

Danh sách cũng ghi nhận nhiều cơ sở vừa được cấp giấy chứng nhận trong năm 2026. Chẳng hạn, Trường ĐH Tây Nguyên, Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Trường ĐH Hạ Long, Trường ĐH Võ Trường Toản, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật Vinh, Trường ĐH Thành Đô, Học viện Hành chính và Quản trị công và Trường ĐH Nghệ thuật (ĐH Huế).

12 trường cao đẳng sư phạm trong danh sách

Bên cạnh 210 cơ sở giáo dục đại học, danh sách của Cục Quản lý chất lượng có 12 trường cao đẳng sư phạm được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Trong số này có: Trường CĐSP Trung ương, Trường CĐSP Trung ương Nha Trang, Trường CĐSP Nam Định, Trường CĐSP Nghệ An, Trường CĐSP Kiên Giang, Trường CĐSP Điện Biên, Trường CĐSP Bắc Ninh, Trường CĐSP Hòa Bình, Trường CĐSP Đà Lạt, Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu và Trường CĐSP Trung ương TP.HCM.

Danh sách 12 trường cao đẳng sư phạm được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong nước.

Đáng chú ý, Trường CĐSP Bắc Ninh được đánh giá lần thứ hai vào tháng 8/2025, với kết quả đạt 96,36%, giấy chứng nhận được cấp ngày 3/11/2025 và có giá trị đến ngày 3/11/2030.

Trường CĐSP Trung ương cũng trải qua hai lần đánh giá, với kết quả lần đầu đạt 85,5% và lần thứ hai đạt 89,09%.

Danh sách cập nhật đến ngày 30/9/2026 là nguồn dữ liệu để người học, cơ sở giáo dục và các bên liên quan tham khảo về tình trạng kiểm định chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm.