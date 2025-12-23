Đánh mất sự trẻ trung khi nâng mũi không phù hợp với gương mặt

Top 50 Miss Grand Vietnam 2022 Đặng Thị Tứ sau 6 tháng tái tạo mũi hỏng tại AZ NOSE

Khi khuôn mặt dài kết hợp với mũi dài thiên về cao tây

Chị em sở hữu gương mặt dài thường mang cảm giác "trưởng thành sớm". Nếu lựa chọn một dáng mũi dài và thiếu sự mềm mại ở đầu mũi, cảm giác này sẽ gia tăng. Ánh nhìn của người đối diện thường bị kéo theo một đường thẳng từ trán xuống đầu mũi, khiến tổng thể trông nghiêm nghị và chững hơn tuổi thật.

Bác sĩ CKI. Nguyễn Hoàng Nam, giám đốc chuyên môn của phòng khám thẩm mỹ AZ NOSE, phân tích sâu hơn: "Trong trường hợp này, vấn đề không nằm ở việc mũi thấp hay cao, mà ở chỗ dáng mũi đang kéo dài thêm trục dọc của gương mặt. Khi đầu mũi thiếu đầy đặn hoặc thiếu độ "bay" nhẹ, cảm giác "già" sẽ rõ ràng hơn, đặc biệt ở góc nghiêng. Để gương mặt trông trẻ hơn, điều quan trọng là làm tổng thể trở nên mềm mại: sống mũi có độ cong nhẹ vừa đủ, đầu mũi gọn nhưng không sắc, và hướng đầu mũi được cân chỉnh để gương mặt trông mở và nhẹ hơn. Tất nhiên, sự thay đổi này chỉ tính bằng mm (milimet) và bác sĩ chuyên môn sẽ đánh giá trên tình trạng cụ thể của mỗi khách hàng. Vì vậy, việc thăm khám, tư vấn trực tiếp với bác sĩ chuyên môn là cực kỳ cần thiết".

BS CKI. Nguyễn Hoàng Nam tư vấn trực tiếp cho khách hàng

Khi khuôn mặt nhỏ nhưng mũi lại quá cao

Với những gương mặt nhỏ, đường nét thanh và tỷ lệ gọn gàng, một dáng mũi quá cao sẽ làm mất đi sự cân bằng tự nhiên của tổng thể. Lúc này, mũi đang tạo cảm giác "căng" và "nặng" ở trung tâm gương mặt, trông kém mềm mại, đặc biệt khi nhìn trực diện hoặc qua ống kính. Diện mạo lúc này có thể sắc nét hơn, nhưng lại thiếu đi sự nhẹ nhàng và tinh tế - những yếu tố đang được xem là chuẩn mực mới của thẩm mỹ hiện đại.

Với trường hợp này, bác sĩ CKI. Hoàng Nhung (AZ NOSE) đánh giá: "Đối với gương mặt nhỏ, dáng mũi lý tưởng không phải là dáng mũi phô trương độ cao, mà cần hài hòa với nền mặt. Khi gốc mũi được làm mềm hơn, sống mũi thanh mảnh vừa đủ và đầu mũi gọn gàng nhưng vẫn giữ độ tròn nhẹ, gương mặt sẽ trở nên nhẹ nhàng, trẻ trung và sang hơn một cách tinh tế. Mỗi sự điều chỉnh đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng theo từng tình trạng cụ thể, bởi chỉ cần thay đổi rất nhỏ về tỉ lệ cũng có thể làm cảm giác tổng thể khác đi rõ rệt".

MC Ánh Dương sau 6 tháng nâng mũi cấu trúc tại AZ NOSE

Khi gương mặt baby nhưng đầu mũi to, bè

"Sở hữu một gương mặt baby, bạn đã có sẵn lợi thế về cảm giác trẻ trung, dễ gần rồi. Tuy nhiên, nếu sở hữu cùng một dáng mũi có phần đầu mũi to bè hoặc cánh mũi rộng thì lúc này, mũi sẽ chiếm phần lớn diện tích ở trung tâm, trục dọc của khuôn mặt bị "nặng" thiếu cảm giác thanh gọn, nhìn hiền nhưng lại thiếu điểm nhấn." - bác sĩ Trung Đính, bác sĩ chuyên môn của phòng khám AZ NOSE phân tích.

Đặc biệt, ở gương mặt baby, gò má thường không quá rộng, nhưng nếu cánh mũi bè vượt quá khoảng cách 2 khóe mắt thì trung tâm mặt bị mở ngang quá mức, khiến mặt trông bè hơn thực tế và làm mất ưu thế baby face. Lúc này, việc chỉnh mũi tất nhiên vẫn cần chú ý đến độ cao nhưng cần nhất là tập trung tinh chỉnh đầu mũi, với mục tiêu cân đối và hài hòa hơn với nền mặt.

Á hậu 2 Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 Gia Hân sau 5 tháng nâng mũi tại AZ NOSE

Từ những ví dụ trên có thể thấy, việc nâng mũi không phù hợp với cấu trúc gương mặt không chỉ làm giảm tính thẩm mỹ, mà còn vô tình khiến diện mạo đánh mất sự trẻ trung vốn có. Trong thẩm mỹ hiện đại, một dáng mũi đẹp không được đánh giá bằng độ cao hay độ nổi bật, mà bằng khả năng hài hòa với từng khuôn mặt cụ thể. Khi dáng mũi được thiết kế đúng tỉ lệ, đúng nền mặt và đúng đặc điểm cá nhân, gương mặt sẽ giữ được sự nhẹ nhàng, tinh tế và trẻ trung theo thời gian. Đây cũng là lý do vì sao việc thăm khám, đánh giá trực tiếp và cá nhân hóa phương án chỉnh mũi ngày càng trở thành yếu tố then chốt trong thẩm mỹ mũi hiện đại.

Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ ( Thuộc Công ty TNHH Thẩm mỹ AZ NOSE)

Địa chỉ: 263-265 Đường 3/2, Phường Vườn Lài, TP.HCM (Địa chỉ cũ: 263-265 Đường 3/2, Phường 10, Quận 10, TP.HCM)