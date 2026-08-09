Người mẫu Ngọc Anh Nana làm đạo diễn catwalk Hoa hậu Việt Nam 2026: "Tôi chịu áp lực rất lớn"

Tại Hà Nội, Ngọc Anh vừa ký kết hợp đồng với Hoàng Thành Media, đơn vị phối hợp tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, để đảm nhận vị trí đạo diễn catwalk của cuộc thi. Ở vai trò này, cô sẽ đồng hành cùng các thí sinh trong toàn bộ hoạt động tại nhà chung, vòng chung khảo và đêm chung kết diễn ra ở Hải Phòng.

Chia sẻ về lời mời, Ngọc Anh nói đây là sân chơi nhan sắc mà cô trân trọng. "Hoa hậu Việt Nam là một cuộc thi có lịch sử lâu đời, có tiêu chuẩn và bản sắc rất riêng. Tôi muốn dùng những kinh nghiệm tích lũy được sau nhiều năm làm người mẫu, thi hoa hậu và đào tạo catwalk để giúp các thí sinh tự tin hơn, đẹp hơn và quan trọng nhất là thể hiện được màu sắc của mình trên sân khấu", cô nói.

Nhưng đi kèm với sự trân trọng đó là áp lực. Theo Ngọc Anh, cái khác biệt nằm ở chỗ đây không phải một show thời trang thuần túy mà là sân khấu của một cuộc thi mang tính biểu tượng. "Mỗi bước đi, cách xử lý đội hình hay thần thái của thí sinh đều phải phù hợp với tinh thần của Hoa hậu Việt Nam", cô chia sẻ. Điều cô hướng tới là khi khán giả nhìn dàn thí sinh trên sân khấu, họ cảm nhận được sự thanh lịch, tự tin và một vẻ đẹp rất Việt Nam, chứ không dừng lại ở một bài catwalk đẹp mắt.

Ngọc Anh cho rằng phần khó nhất của công việc lần này là mỗi thí sinh có một xuất phát điểm khác nhau. "Có bạn có lợi thế về hình thể nhưng chưa biết kiểm soát cơ thể, có bạn rất tự tin nhưng bước đi chưa đẹp, cũng có bạn ban đầu còn khá nhút nhát", cô nói.

Vì thế, cô khẳng định sẽ không áp một khuôn mẫu chung lên toàn bộ dàn thí sinh. "Tôi phải quan sát từng bạn để biết điểm mạnh, điểm yếu nằm ở đâu rồi điều chỉnh từ những thứ rất cơ bản như dáng đứng, bước chân, ánh mắt, nhịp đi đến cách xử lý khi đứng trong đội hình. Tôi sẽ không biến tất cả các bạn thành một khuôn mẫu giống nhau mà sẽ giúp mỗi thí sinh tìm được phiên bản đẹp nhất của chính mình", cô cho biết.

Nguyễn Thị Ngọc Anh sinh năm 1993, quê Hà Nội, cao 1,76 m. Cô là Á quân Elite Model Look 2014, sau đó lọt top 10 và giành giải phụ Người đẹp thân thiện tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Với tư cách người mẫu, cô từng trình diễn cho các nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Công Trí, Lâm Gia Khang, Hoàng Minh Hà, Hà Duy và các thương hiệu như Gucci, Valentino.

Từ năm 2016, Ngọc Anh chuyển hướng sang giảng dạy catwalk và quản lý người mẫu. Học trò của cô có Á hậu Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Phương Thanh, top 5 Miss Grand Vietnam 2023 Hằng Nga, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh, top 5 Miss World Vietnam 2026 Thùy Linh và Trần Phương Linh. Song song, cô làm đạo diễn và quản lý người mẫu cho các show của Adrian Anh Tuấn, Hà Duy, các thương hiệu lớn, đồng thời tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh Hoa hậu giang hồ và dẫn dắt nhiều sự kiện.

Lý giải cho bước rẽ này, Ngọc Anh nói cô hiểu rõ cảm giác hồi hộp và áp lực khi bước ra trước hàng nghìn khán giả, bởi chính cô từng là thí sinh. "Đến một thời điểm, tôi thấy mình không chỉ muốn tiếp tục đứng trên sân khấu, mà muốn đứng phía sau sân khấu để tạo ra những bước đi đẹp cho người khác. Đào tạo catwalk với tôi không đơn thuần là dạy cách bước đi, mà là giúp một cô gái hiểu cơ thể mình, làm chủ sân khấu và tự tin thể hiện cá tính", cô nói.