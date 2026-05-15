Danh ca Bảo Yến hát "Tình cây và đất" trong đêm nhạc tôn vinh đất mẹ tại Nhà hát Hồ Gươm

Tối 14/5, Nhà hát Hồ Gươm trở nên khác thường hơn thường lệ. Từ ngoài sảnh vào, những chậu Kim Ngân nhỏ và cành hoa nhài gói trong túi cói đã bắt đầu kể câu chuyện của đêm nhạc, trước khi bất kỳ nốt nhạc nào vang lên. "true Concert 2026 - Tình Đất" mở đầu như vậy khẽ khàng, gần gũi, và đầy chủ ý.

Nhóm OPlus

Đây là chặng thứ ba trong hành trình nghệ thuật của "true Concert", tiếp nối sau "Nước" (2019) và "Thanh âm của thiên nhiên" (2021). Nếu hai chương trước dần định hình một ngôn ngữ sân khấu riêng, thì "Tình Đất" là lúc ngôn ngữ ấy được nói lưu loát nhất. Thiên nhiên không còn là bối cảnh hay chất liệu trang trí đất trở thành trục cảm xúc xuyên suốt 90 phút, từ màn mở đến hồi kết.

Thùy Chi

Toàn bộ chương trình được chia thành 5 chương: "Cánh đồng", "Hoa trái", "Nước", "Rừng" và "Tình đất". Cách phân chia này không chỉ có tính tổ chức mà còn hàm chứa một logic cảm xúc rõ ràng: Từ đất đai sinh ra cánh đồng, từ cánh đồng kết thành hoa trái, nước nuôi dưỡng sự sống, rừng giữ lại nguồn sinh khí, và tất cả khép lại ở "Tình đất" như một hành trình về nguồn cội. Những chuyển tiếp giữa các chương gần như không cần lời dẫn ánh sáng thay đổi, hình ảnh trải ra, âm nhạc chuyển mình - và người xem cảm nhận được ngay, không cần được giải thích.

Phan Mạnh Quỳnh

Điều này có được nhờ sự phối hợp ăn ý của ê-kíp dàn dựng gồm Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, Giám đốc âm nhạc Thanh Phương và biên đạo múa Tấn Lộc. Trong suốt đêm diễn, ba yếu tố âm nhạc, visual và chuyển động hình thể liên tục nâng đỡ nhau, không yếu tố nào lấn át, tất cả cùng phục vụ cho cảm xúc.

Dàn nghệ sĩ được tập hợp theo cách phản chiếu đúng triết lý của chương trình: không một màu nhạc đồng nhất, mà là sự giao thoa của nhiều thế hệ và cá tính. Ở chương "Hoa trái", Phan Mạnh Quỳnh xuất hiện với "Hoa mặt trời" trong bản phối mới của nhạc sĩ Thanh Phương - mềm hơn, nhiều chất tự sự hơn, gợi ra cánh đồng hướng dương rực rỡ ở Nghĩa Lâm (Nghệ An). Đây là lần thứ ba anh chính thức trình diễn ca khúc này trên sân khấu, và rõ ràng bài hát vẫn còn nhiều điều để khai phá.

Sang chương "Nước", Marzuz mang đến một khoảng lặng bất ngờ khi đoạn kết của "Nước sâu" chuyển sang dân ca - vừa mềm mại vừa bền bỉ, như cách nước thấm vào đất. Hà An Huy và Thùy Chi trong bản mashup "Ngồi tựa mạn thuyền – Người ở người về" giữ chất dân gian ở mức nhẹ vừa đủ, không hoài niệm quá đậm, hòa vào tổng thể đương đại của đêm diễn một cách tự nhiên.

Một trong những đoạn dàn dựng đẹp nhất Concert thuộc về Nguyễn Hùng trong chương "Rừng". Bản mashup ba ca khúc "Ở trong khu rừng - Phép màu - 5 ngón bàn tay" được thể hiện theo tinh thần mộc mạc, không phô diễn, như một cuộc đối thoại lặng lẽ giữa con người với thiên nhiên và chính nội tâm mình. Giữa sân khấu phủ sắc xanh của rừng cây, giọng hát anh tạo ra sự sâu lắng hiếm có.

Ở chương cuối "Tình đất", danh ca Bảo Yến xuất hiện với ca khúc bất hủ "Tình cây và đất" giọng hát dày dặn trải nghiệm khiến không gian như chậm lại, mang theo cả ký ức của một thế hệ. Sự đan xen giữa các giọng ca nhiều thế hệ chính là điều khiến đêm diễn không chỉ kể chuyện thiên nhiên, mà còn gợi ra cảm giác tiếp nối - giữa ký ức và hiện tại, giữa những giá trị được trao truyền theo thời gian.

Đêm diễn khép lại bằng màn đồng ca "Và hoa sẽ nở (Hana wa Saku)" không hoành tráng theo kiểu pháo hoa hay confetti, mà ấm áp và nhẹ nhõm, như việc một câu chuyện được kể trọn vẹn. 90 phút của "true Concert 2026 - Tình Đất" không chỉ là một đêm nhạc được đầu tư công phu, mà còn là lời nhắc rằng giữa nhịp sống hiện đại, sự kết nối với đất đai, thiên nhiên và ký ức vẫn là điều con người cần được trở về. Đằng sau dự án nghệ thuật này là triết lý phát triển bền bỉ và nhất quán của Tập đoàn TH hướng đến việc trân quý và nâng niu Mẹ thiên nhiên.