Có gì trong sản phẩm comeback của Bảo Yến Rosie?

Tối 4/12, đúng 20h00, Bảo Yến Rosie chính thức trình làng MV Bớt Một Lần Ngốc, đánh dấu sự trở lại nghiêm túc và sắc nét hơn của cô trong đường đua V-Pop. Sau thời gian dài trau dồi kỹ năng và định hình cá tính âm nhạc, sản phẩm lần này mở ra một diện mạo trưởng thành, hiện đại và quyết liệt hơn của giọng ca bước ra từ The Voice.

Ca khúc thuộc thể loại R&B do nhạc sĩ Mai Xuân Thứ sáng tác riêng cho chất giọng giàu cảm xúc của Bảo Yến Rosie. Phần hòa âm của Drum7 mang tinh thần thời thượng, tiết chế cảm xúc vừa đủ, không sa đà vào bi lụy – phù hợp với tinh thần “tỉnh thức” mà ca khúc muốn truyền tải.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở verse rap của DT Tập Rap. Phần rap mang màu sắc đối thoại thẳng thắn, hiện đại và lý trí, giúp bố cục ca khúc trở nên đa tầng nghĩa hơn. Nhờ đó, Bớt Một Lần Ngốc không chỉ là một bài hát kể lể nỗi buồn, mà giống như một cuộc trò chuyện nội tâm giữa cảm xúc và lý trí – nơi nhân vật chính dần tìm được lối thoát cho chính mình.

Bớt Một Lần Ngốc xoay quanh hành trình của một cô gái mắc kẹt trong mối quan hệ độc hại, nơi tình yêu không còn là điểm tựa mà trở thành vòng xoáy khiến cô đánh mất chính mình. Nỗi đau sâu nhất lại đến từ sự ngây thơ, hy sinh đặt sai chỗ – và cuộc “tỉnh ngộ” ấy trở thành bước ngoặt để cô học cách buông bỏ.

Trong bối cảnh nhiều người trẻ vẫn đang vật lộn với các mối quan hệ thiếu lành mạnh, MV mang đến một thông điệp chữa lành: đôi khi lựa chọn dũng cảm nhất là rời đi để yêu thương bản thân đúng cách. Đây cũng là góc nhìn phản ánh rõ nét mối quan tâm ngày càng lớn về sức khỏe tinh thần trong xã hội hiện đại.

Ngay từ lúc nghe bản demo, Bảo Yến Rosie đã bị cuốn hút bởi giai điệu và thông điệp của ca khúc. Tuy nhiên, cô quyết định làm mới phối khí thay vì giữ phong cách ballad quen thuộc, nhằm phù hợp với hướng đi hiện đại mình chọn trong giai đoạn mới. Sự thay đổi này phần nào thể hiện tư duy âm nhạc nhạy bén và tinh thần không ngừng làm mới bản thân của nữ ca sĩ.

MV lần này cũng đánh dấu lần đầu tiên Bảo Yến Rosie làm việc với ê-kíp tại Hà Nội. Buổi quay kéo dài liên tục 24 giờ, đòi hỏi cường độ tập trung cao và khả năng giữ cảm xúc liên tục. Dù không phải thế mạnh, cô vẫn dành 4 ngày để luyện tập vũ đạo – nỗ lực chứng minh sự nghiêm túc đối với mỗi sản phẩm trước khi phát hành.

Tính đến hiện tại, Bảo Yến Rosie đã ra mắt 4 MV. Nếu hai sản phẩm đầu gắn liền với màu sắc ballad giàu cảm xúc, thì Bớt Một Lần Ngốc và Mời Buồn Sang Chơi đánh dấu bước chuyển rõ rệt: tiết tấu hiện đại, thông điệp tích cực hơn, không còn bi lụy mà thể hiện bản lĩnh và sự trưởng thành trong tâm thế của một nghệ sĩ trẻ.

Sự đồng hành của Mai Xuân Thứ và DT Tập Rap giúp sản phẩm mới vừa dày dặn cảm xúc vừa có dấu ấn cá nhân rõ nét – điều mà Bảo Yến Rosie đang hướng tới trong giai đoạn tái định vị hình ảnh.

MV Bớt Một Lần Ngốc cho thấy một Bảo Yến Rosie dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám thử thách và dám theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ mà mình mong muốn: nghiêm túc, hiện đại và không ngừng hoàn thiện.

Sản phẩm comeback lần này không chỉ là một MV, mà còn là lời khẳng định rằng Bảo Yến Rosie đang thực sự đặt tâm huyết cho sự nghiệp âm nhạc. Và khán giả có lý do để chờ đợi những điều mới mẻ hơn từ cô trong tương lai gần.

Yên