Những ngày qua, mạng xã hội rần rần câu chuyện tình ái Vbiz với nhiều tình tiết gây sốc. Loạt cái tên đình đám bị réo gọi, và Hải Tú lần nữa vấp phải vô số bàn tán. Dù thông tin vẫn chưa xác thực đúng sai nhưng khắp các diễn đàn xôn xao, vẽ ra loạt kịch bản ngôn tình không đếm xuể. Bên cạnh đó, những đoạn clip về Hải Tú thời điểm mới gia nhập công ty Sơn Tùng bị netizen đào lại, trong đó có story Hải Tú vuốt tóc khoe bông tai bất ngờ trở thành trend mới trên nền tảng mạng xã hội.

Theo đó, đoạn clip viral của Hải Tú xuất phát từ một story của nữ người mẫu vào năm 2020. Hải Tú diện trang phục đơn giản, cầm máy quay lại khoảnh khắc vuốt tóc 1 bên, khoe bông tai với biểu cảm bị gây chú ý. Story này được Hải Tú chia sẻ công khai chưa đến 10 phút thì được xoá đi. Tuy nhiên, không ai ngờ sau 5 năm, khoảnh khắc này lại trở thành trend trên mạng xã hội giữa lúc drama tình ái bị đào lại.

Khoảnh khắc Hải Tú vuốt tóc khoe bông tai bất ngờ viral

Trên các diễn đàn, nhiều người bắt đầu đu trend vuốt tóc khoe bông tai với nhiều phiên bản khác nhau. Người thì diễn lại chính xác biểu cảm của Hải Tú, người thì cố gây cười bằng những bông tai độc lạ.

Gây chú ý mới đây, trên một livestream, Nam Em cũng bắt trend này nhưng đi kèm sau đó là phát ngôn gây bàn tán. Cụ thể, trong lúc háo hức vuốt tóc đu trend, Nam Em được netizen hỏi "có ghét trà xanh không?". Lúc đầu, Top 8 Miss Earth 2016 cho biết bản thân không biết uống món nước trà xanh. Nhưng sau đó, Nam Em lại dắt mọi người sang hẳn câu chuyện khác liên quan đến nghĩa bóng của cụm từ "trà xanh". Cho ai chưa biết, "trà xanh" là từ lóng được giới trẻ sử dụng nhiều để ám chỉ người thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác.

Trên livestream, Nam Em chia sẻ: "Có trà xanh this, trà xanh that. Tôi từng bị mang tiếng là trà xanh nhưng là 'trà xanh that', là trà xanh bị vô thế, còn trà xanh nào cố tình (vừa nói vừa vén tóc - PV) là khác nữa. Sẽ có 2 dạng trà xanh, 1 là người đó không biết, bị đàn ông dụ và mang tiếng. Còn trà xanh thứ 2 là cố tình nhảy vào để phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta".

Nam Em đu trend vuốt tóc và phát ngôn gây chú ý về "trà xanh"

Khoảnh khắc Nam Em đu trend vuốt tóc của Hải Tú và phát ngôn liên quan đến "trà xanh" được nhiều netizen chia sẻ và xôn xao bàn tán động thái ẩn ý này của người đẹp sinh năm 1996. Một số cư dân mạng còn réo tên Hải Tú liên tục trong chia sẻ của Nam Em. Còn nhiều netizen khác cho rằng có thể top 8 Miss Earth 2016 mượn trend để chia sẻ câu chuyện mình từng trải qua, hơn cả, đây không phải lần đầu Nam Em có những chia sẻ khó hiểu trên livestream.

Nam Em từng là người đẹp tài sắc vẹn toàn, được nhiều người yêu mến. Thời gian gần đây, cô không còn hoạt động showbiz mà chuyển qua kinh doanh. Cô thường xuyên livestream chia sẻ về cuộc sống hiện tại với khán giả.

Vừa qua, Nam Em cho biết cô mắc hội chứng sợ nuốt. "Mọi người biết cái hội chứng sợ nuốt không? Có nghĩa là mình thấy nó bọt bọt bọt bọt á. Cái tự nhiên mình nuốt nước bọt mình xuống mà nó có bọt, tự nhiên mình cảm thấy khó chịu nên em phải phun ra mới cảm thấy dễ chịu. Ăn uống cũng vậy, em nhai kỹ lắm em mới dám nuốt. Chứ nhai mà ẩu ẩu mà nuốt cảm lấy lợn cợn là em cảm thấy khó chịu ", Nam Em bộc bạch.

Nam Em thời gian gần đây ít hoạt động nghệ thuật, thường lên mạng livestream chia sẻ cuộc sống

Hiện tại, Nam Em đang yêu đương và sống chung với bạn trai Bùi Hữu Cường. Cả hai bắt đầu quen biết và công khai yêu nhau từ cuối năm 2023. Chuyện tình của họ trải qua không ít thăng trầm và ồn ào.

Dù từng dành nhiều lời khen cho bạn trai, nhưng sau gần một năm hẹn hò, Nam Em bất ngờ thông báo đã chia tay Bùi Hữu Cường. Không dừng lại ở đó, cô còn lên tiếng tố anh yêu cầu chia tiền ăn uống, tiền thuê nhà, thậm chí đòi cô thanh toán khoản chi phí lên đến 1 tỷ đồng.

Dù vậy, sau nhiều biến cố, Nam Em cho biết vẫn tiếp tục ở bên cạnh bạn trai. Cô chia sẻ rằng anh có nhiều nét tính cách giống với cha ruột của mình và mang lại cho cô cảm giác đặc biệt mà người khác không thể có được.