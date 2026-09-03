Lướt Threads những ngày gần đây, không khó để bắt gặp những bài đăng với format khá quen mắt, Một bên là ảnh chụp thật, một bên là phiên bản được AI vẽ lại. Nhân vật, trang phục, dáng đứng hay những món đồ xuất hiện trong ảnh vẫn được giữ lại, nhưng tất cả được chuyển thành nét vẽ đen đơn giản, trông như một bức tranh được hí hoáy vẽ trong vài phút.

Điểm thú vị nằm ở chỗ AI không cố làm bức tranh trở nên quá đẹp hay chi tiết. Những đường nét hơi vụng, khuôn mặt tối giản, tay chân được vẽ ngộ nghĩnh... lại tạo ra cảm giác hài hước đúng tinh thần của trend.

Chẳng hạn như một bức ảnh cô gái cầm cốc matcha có thể được biến thành phiên bản tranh vẽ với mái tóc dài, chiếc áo kẻ caro và chiếc cốc trên tay vẫn được nhận ra ngay. Ảnh thật nhìn bình thường bao nhiêu thì phiên bản AI lại khiến người xem bật cười bấy nhiêu, bởi mọi thứ được đơn giản hóa theo kiểu rất “trẻ con”.

Trào lưu tạo tranh vẽ từ ảnh đời thường đang viral trên Threads (Ảnh chụp màn hình/ @lucia.kyy))

(Nguồn: @ttvl_17)

Xu hướng này nhanh chóng được netizen thử nghiệm và cho ra kết quả vừa dễ thương, vừa hài hước (Nguồn: @therawtype)

Xu hướng này nhanh chóng được cư dân “Threads city” hưởng ứng. Ai cũng đăng tải những bức ảnh của cá nhân, chụp cùng người thân, bạn bè để AI cho ra một tranh vẽ ngộ nghĩnh, đáng yêu hay thậm chí là “mắc cười”.

Nhiều người cho rằng, sự thú vị của trends này là không nhất thiết phải tạo ra một bức ảnh đẹp xuất sắc. Selfie, ảnh đi cà phê, ảnh đi chơi, ảnh chụp thú cưng hay một khoảnh khắc rất ngẫu nhiên đều có thể trở thành “nguyên liệu” cho ra một bức ảnh dễ thương. Nhiều người sau khi thử cũng đã nhanh chóng đăng cả ảnh gốc và ảnh AI lên Threads, rủ bạn bè làm theo hoặc chia sẻ prompt để những người khác cùng thử.

Để tạo ảnh, người dùng có thể đưa ảnh gốc vào các công cụ AI hỗ trợ tạo và chỉnh sửa hình ảnh, yêu cầu vẽ lại nhân vật và bối cảnh theo phong cách tranh minh họa đơn giản, nét bút đen nguệch ngoạc, giữ nguyên đặc điểm chính của ảnh. Sau đó có thể chỉnh thêm tùy sở thích để bức vẽ giống ảnh gốc hơn hoặc cố tình “ngố” hơn.

(Nguồn: @maii.mei_)

(Nguồn: @_myg.anth)

Cùng 1 cách promt nhưng kết quả thì "hên xui" khiến netizen cười xỉu vì bất ngờ (Nguồn: @trmthuu_252)

Tuy nhiên, cũng như các trend chỉnh ảnh AI khác, người dùng nên cân nhắc trước khi tải ảnh lên công cụ.

Một số người cho rằng việc sử dụng hình ảnh cá nhân qua các công cụ AI cần được cân nhắc kỹ, đặc biệt là khi liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu. Không phải nền tảng nào cũng minh bạch về cách họ xử lý ảnh người dùng, nên việc “up đại cho vui” đôi khi tiềm ẩn rủi ro mà nhiều người chưa để ý.

Ngoài ra, cũng có quan điểm cho rằng nếu lạm dụng quá nhiều, những bức ảnh kiểu này dễ trở nên na ná nhau, mất đi sự tự nhiên ban đầu. Đặc biệt trong các mục đích thương mại, việc sử dụng hình ảnh AI mà không rõ nguồn gốc hoặc không kiểm soát chất lượng có thể gây phản tác dụng, nhất là với các thương hiệu cần giữ tính nhận diện riêng.

Dù vậy, nếu dùng ở mức vừa phải và có chọn lọc, không thể phủ nhận đây là một trong những trend thú vị nhất thời gian gần đây trên Threads. Nó không chỉ giúp “nâng cấp” ảnh cá nhân mà còn khiến mọi thứ trở nên đáng nhớ hơn.