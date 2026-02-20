Đăng video 2 con gái lên MXH, một bà mẹ khiến nhiều người sững sờ: Sao con chị còn nhỏ mà ghê gớm quá vậy?

Trong những gia đình đông con, việc cha mẹ "bên trọng bên khinh" vốn là chuyện muôn thuở dễ bị đem ra mổ xẻ. Ngày nay, qua những đoạn video ngắn chia sẻ trên mạng, người ngoài lại càng có dịp soi xét sự thiên vị của các bậc phụ huynh. Bình thường, những người làm cha làm mẹ thiên vị thường sẽ bị chỉ trích gay gắt, thế nhưng trường hợp dưới đây lại hoàn toàn ngược lại.

Mới đây, một người mẹ ở Trung Quốc chia sẻ đoạn video đi ăn cùng hai con gái. Dù người mẹ chẳng hề giấu giếm việc mình cưng chiều cô con gái út hơn, nhưng cư dân mạng không những không trách móc mà còn đồng tình: "Phải tôi, tôi cũng thương đứa út hơn".

Hai chị em, hai tính nết: Phải chăng trẻ không hẳn là "tờ giấy trắng"?

Xưa nay chúng ta vẫn tin rằng trẻ con sinh ra như tờ giấy trắng, tính nết tốt xấu đều do cha mẹ dạy dỗ mà thành. Thế nhưng, câu chuyện của hai chị em trong video này đã khiến nhiều người phải suy nghĩ lại. Tại sao trong cùng một điều kiện sống, cùng một cách nuôi dạy, hai đứa trẻ lại có tính cách trái ngược đến thế?

Trong đoạn video, người mẹ chỉ muốn quay phim kỷ niệm bữa ăn của ba mẹ con. Thế nhưng, cô con gái lớn (đang tuổi tiểu học) lại tỏ vẻ khó chịu, lên giọng dạy đời mẹ: "Mẹ ra đây để ăn hay để chụp ảnh vậy?" .

Cô con gái lớn có thái độ gây tranh cãi

Trong khi con út ngoan ngoãn đáng yêu hơn

Không chỉ cau có, cô bé còn dùng đũa chỉ thẳng vào mặt mẹ. Thái độ vô lễ và gương mặt sắc sảo, có phần "ghê gớm" của đứa trẻ khiến người xem không khỏi giật mình. Nhiều người còn nhận xét: "Nhìn cô bé này mà cứ ngỡ thấy hình bóng một bà mẹ chồng khó tính, dù tuổi còn rất nhỏ".

Ngược lại, khi máy quay chuyển sang cô em gái, bầu không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng hẳn. Đứa nhỏ không hề phàn nàn, trái lại còn vui vẻ làm điệu để mẹ chụp ảnh. Sự đối lập quá lớn này khiến người mẹ phải thốt lên: "Chỉ có đứa út mới biết đem lại niềm vui cho tôi" .

Tình thương phải đến từ hai phía

Vì sao đứa trẻ lớn lại thiếu lễ phép đến vậy? Có người trách người mẹ vì thiên vị nên con mới sinh hư. Nhưng đa số lại đặt câu hỏi: Trước khi có em, đứa lớn từng là duy nhất, được nhận tất cả tình thương, vậy tại sao vẫn hình thành tính cách khắc nghiệt như thế?

Thực tế, giáo dục là sự tương tác từ hai phía. Tình thương và sự hy sinh của cha mẹ cũng cần được con cái hiểu và đáp lại. Khi đứa trẻ biết điều, biết thương cha mẹ, sợi dây tình cảm gia đình sẽ càng thêm bền chặt.

Cùng một đạo lý, nếu nói với đứa em, con sẽ thấu hiểu và thương mẹ hơn; nhưng nói với đứa lớn, con lại tìm cách cãi lại. Đó chính là sự khác biệt về tính nết và sự nhạy cảm của mỗi đứa trẻ. Chứng kiến sự vô lễ của cô con gái lớn, cư dân mạng nhận ra rằng: Đôi khi không phải cha mẹ không muốn công bằng, mà chính thái độ của con cái đã vô tình đẩy tình thương về một phía.

Bài học về cách đối nhân xử thế

Hành động dùng đũa chỉ vào mặt mẹ của cô con gái lớn cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng về khả năng thấu hiểu và lòng tôn trọng. Đây là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh: Nuôi con không chỉ là lo cho con học giỏi, mà quan trọng hơn cả là dạy con cách làm người và cách cư xử.

Dạy con biết kính trên nhường dưới, biết đặt mình vào vị trí của người khác từ những việc nhỏ nhất mới là cái gốc của giáo dục. Những tố chất này sẽ quyết định tương lai và hạnh phúc của đứa trẻ nhiều hơn là điểm số hay năng khiếu bên ngoài.