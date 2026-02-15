Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (TP Hà Nội) chiều 14-2 cho biết đã thực hiện thành công ca ghép gan cấp cứu trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán.

Ca ghép gan được thực hiện trong ngày nghỉ Tết đầu tiên. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh nhân là nữ, 65 tuổi (quê Hải Phòng), được chẩn đoán mắc viêm đường mật nguyên phát dẫn đến xơ gan cách đây 3 năm. Gần đây, bệnh tiến triển nặng, chức năng gan suy giảm nhanh. Ngày 13-2, người bệnh rơi vào tình trạng hôn mê gan, nguy cơ tử vong rất cao.

8 giờ sáng ngày 14-2, bệnh viện tổ chức hội chẩn khẩn cấp với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, do Trung tướng, GS-TS Lê Hữu Song, Giám đốc bệnh viện, chủ trì. Kết luận xác định ghép gan cấp cứu là biện pháp điều trị duy nhất, không thể trì hoãn đối với bệnh nhân.

Ngay sau đó, quy trình ghép gan được kích hoạt. Nhiều bác sĩ, điều dưỡng đang nghỉ ngoài giờ, thậm chí đã về quê hoặc trên đường chuẩn bị đón Tết cùng người thân, gia đình nhanh chóng quay trở lại bệnh viện.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Hồ Văn Linh, Khoa Phẫu thuật gan - mật - tụy, ê-kíp chỉ còn một lựa chọn là huy động tối đa nguồn lực, chạy đua với thời gian để cứu sống người bệnh. Ca ghép kéo dài 6 giờ liên tục, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức và hồi sức sau ghép.

Ca ghép gan diễn ra thành công sau 6 giờ

Đáng chú ý, mảnh gan ghép được lấy từ người hiến bằng phương pháp phẫu thuật nội soi - kỹ thuật ngoại khoa phức tạp, giúp giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục cho người hiến khỏe mạnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi tích cực. Đến tối 14-2 sức khỏe dần ổn định, chức năng gan ghép phục hồi tốt, các chỉ số sinh tồn được kiểm soát.

Ca ghép thành công trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ được xem là món quà sự sống đầy ý nghĩa, lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tạng và khẳng định năng lực chuyên môn của y học Việt Nam.

Trước đó, những ngày cuối năm 2025 và đầu năm 2026, bệnh viện cũng liên tiếp thực hiện thành công các ca lấy - ghép gan từ người hiến chết não và ghép đa tạng, hồi sinh thêm nhiều cuộc đời.