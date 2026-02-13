Dáng vẻ khó rời mắt của Tóc Tiên

Từ khi hoạt động trong showbiz Việt, Tóc Tiên đã theo đuổi phong cách thời trang sexy, khoe vóc dáng nóng bỏng. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nữ ca sĩ sinh năm 1989 lại là tâm điểm chú ý.

Tối 13/2, sự kiện ra mắt phim Thỏ Ơi!!! do Trấn Thành làm đạo diễn đã thu hút đông đảo nghệ sĩ và truyền thông. Giữa dàn khách mời đình đám, Tóc Tiên nhanh chóng trở thành tâm điểm khi xuất hiện với diện mạo nổi bật và thần thái cuốn hút.

Nữ ca sĩ 8x chiếm spotlight vì trang phục ôm sát nóng bỏng, tôn trọn vóc dáng gợi cảm và vòng eo thon gọn. Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Tóc Tiên còn ghi điểm nhờ loạt khoảnh khắc tương tác thân thiết cùng các khách mời. Cô còn nhiệt tình vẫy tay chào thân thiện khi giao lưu với khán giả.

Tóc Tiên xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim của Trấn Thành. Nguồn: Đi soi sao đi

Nữ ca sĩ sinh năm 1989 chiếm spotlight vì thần sắc rạng rỡ, đường cong nóng bỏng. Nguồn: Đi soi sao đi.

Nhiều năm qua, Tóc Tiên đã theo đuổi phong cách gợi cảm. Ảnh: FBNV

Sau khi Tóc Tiên chính thức xác nhận khép lại cuộc hôn nhân hơn một thập kỷ với Hoàng Touliver, mọi động thái của cô đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Không chỉ câu chuyện đời tư, diện mạo và thần thái của nữ ca sĩ cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Hậu ly hôn, Tóc Tiên được nhận xét ngày càng nhuận sắc và cuốn hút hơn. Visual của cô có sự thăng hạng rõ rệt. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường, xuất hiện với năng lượng tích cực vui vẻ.

Vóc dáng săn chắc, gọn gàng của Tóc Tiên là kết quả của quá trình tập luyện bền bỉ và chế độ ăn uống khoa học suốt nhiều năm. Nữ ca sĩ không áp dụng phương pháp kiêng khem cực đoan hay cắt bỏ hoàn toàn bất kỳ nhóm chất nào, thay vào đó ưu tiên thực phẩm lành mạnh, hạn chế tối đa dầu mỡ và gia vị. Cô cũng duy trì thói quen nói không với ăn vặt và ăn đêm để giữ cơ thể ổn định.

Trước những sự kiện quan trọng, Tóc Tiên thường điều chỉnh thực đơn bằng cách giảm tinh bột, tăng cường đạm và chất xơ nhằm siết dáng hiệu quả. Nhờ đó, hình thể của cô luôn săn chắc, đường nét cơ thể rõ ràng và quyến rũ mỗi khi xuất hiện.

Nữ ca sĩ 8x được khen ngợi visual thăng hạng hậu biến cố hôn nhân với Touliver. Ảnh: FBNV

Vóc dáng săn chắc, gọn gàng của Tóc Tiên là kết quả của quá trình tập luyện bền bỉ và chế độ ăn uống khoa học suốt nhiều năm. Ảnh: FBNV

Tóc Tiên sinh năm 1989, sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi tham gia sinh hoạt văn nghệ tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM từ năm 4 tuổi. Đến năm 13 tuổi, cô chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp và nhanh chóng ghi dấu ấn với chất giọng nội lực cùng hình ảnh năng động.

Khi sự nghiệp trong nước đang trên đà phát triển, Tóc Tiên quyết định sang Mỹ du học. Sau thời gian học tập và hoạt động ở hải ngoại, năm 2014 cô trở về Việt Nam, tái xuất ấn tượng và liên tiếp cho ra mắt nhiều bản hit như Ngày mai (Lưu Thiên Hương sáng tác), Có ai thương em như anh (Bùi Công Nam sáng tác), Yêu rồi yêu rồi yêu… giúp tên tuổi phủ sóng mạnh mẽ trở lại.

Bên cạnh âm nhạc, cô còn lấn sân điện ảnh với các dự án như Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ, Thanh Sói. Năm 2025, Tóc Tiên tiếp tục gây chú ý khi giành chiến thắng tại chương trình Chị đẹp đạp gió.