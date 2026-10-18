Đằng sau học viện tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo duy trì suốt 14 năm: Trao cơ hội tới Mỹ, Úc, châu Âu cho hàng ngàn người, vừa đón tin vui lớn sau cuộc tái cấu trúc

Bên cạnh hoạt động vận chuyển hành khách, Vietjet còn xây dựng một hệ thống đào tạo nhân lực hàng không từ năm 2012. Sau 14 năm, hệ thống này đã tổ chức hàng chục nghìn khóa huấn luyện, sở hữu các thiết bị mô phỏng bay Airbus hiện đại và thiết lập mạng lưới hợp tác với nhiều trường bay quốc tế.

Đây là một phần trong hệ sinh thái Vietjet, hãng hàng không do tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Mới đây, học viện tiếp tục ghi nhận dấu mốc quan trọng khi chính thức đổi thương hiệu thành Victoria Aviation Academy (VIAA) và được Cục Hàng không Việt Nam trao chứng nhận tổ chức huấn luyện hàng không (ATO) dưới pháp nhân độc lập.

Từ trung tâm đào tạo nội bộ đến học viện có hơn 804.000 lượt học viên

Tiền thân của đơn vị là Trung tâm Đào tạo Vietjet, được thành lập vào tháng 7/2012 nhằm chủ động nguồn nhân lực phục vụ hoạt động khai thác của hãng. Đến năm 2019, trung tâm hoạt động với tên gọi Học viện Hàng không Vietjet (VJAA), từng bước mở rộng chương trình đào tạo phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên bảo dưỡng tàu bay, nhân viên điều độ khai thác bay và nhân sự mặt đất.

Theo số liệu được VIAA công bố trong tháng 10/2026, sau 14 năm, hệ thống đào tạo này đã tổ chức hơn 54.000 khóa huấn luyện, phục vụ trên 804.000 lượt học viên, với tổng thời lượng vượt 1,6 triệu giờ. Đây là số lượt tham gia đào tạo tích lũy, không phải số người tốt nghiệp hay được tuyển dụng.

Riêng năm 2025, Học viện Hàng không Vietjet tổ chức 15.198 khóa học cho 162.100 lượt học viên, tăng lần lượt 53% và 30% so với năm trước.

Đáng chú ý, học viện còn được đầu tư hệ thống thiết bị huấn luyện chuyên dụng. Tháng 11/2018, đơn vị phối hợp với Airbus đưa buồng lái mô phỏng Airbus A320 đầu tiên vào khai thác. Đến tháng 2/2023, học viện tiếp tục trang bị buồng lái mô phỏng A320 thứ ba.

Bên cạnh các thiết bị mô phỏng dành cho phi công, cơ sở đào tạo còn có mô hình khoang khách khẩn nguy, cửa thoát hiểm, cầu trượt, bể bơi tạo sóng và khoang thực hành chữa cháy. Những thiết bị này cho phép học viên luyện tập quy trình vận hành, xử lý tình huống giả định trong môi trường huấn luyện trước khi thực hiện nhiệm vụ thực tế.

Mở cơ hội học phi công tại Mỹ, Úc, châu Âu, hướng tới vị trí cơ phó Vietjet

Một trong những điểm đáng chú ý của học viện là mạng lưới hợp tác đào tạo tại nước ngoài, đặc biệt đối với những người trẻ muốn theo đuổi nghề phi công.

Mạng lưới trường bay đối tác từng được giới thiệu gồm F AIR tại Cộng hòa Séc, Paris Air và Hillsboro Aero Academy tại Mỹ, RMIT Aviation Academy tại Úc cùng các đơn vị đào tạo ở New Zealand và Indonesia.

Thông qua những chương trình liên kết, học viên đủ điều kiện có thể lựa chọn học bay cơ bản tại nước ngoài, tích lũy giờ bay thực tế và hoàn thành những chứng chỉ, năng định cần thiết trước khi tiếp tục các giai đoạn huấn luyện chuyên sâu. VIAA giới thiệu lộ trình gồm 5 giai đoạn, hướng tới vị trí cơ phó Vietjet trong khoảng 24 tháng.

Theo đó, học viên bắt đầu với 6 tháng học lý thuyết phi công vận tải hàng không (ATPL) tại Việt Nam, tiếp tục trải qua 12–14 tháng huấn luyện bay cơ bản tại các trường đối tác ở châu Âu, Mỹ, Úc, New Zealand, Indonesia hoặc Philippines.

Ảnh Vietjet Air

Sau giai đoạn học ở nước ngoài, học viên trở về VIAA tham gia chương trình chuyển loại Airbus A320 trong khoảng 3 tháng, rồi tiếp tục 3 tháng huấn luyện bay ban đầu gắn với hoạt động khai thác của Vietjet. Tổng thời lượng các giai đoạn có thể dao động từ 24 đến 26 tháng; việc trở thành cơ phó phụ thuộc vào kết quả đào tạo, giấy phép và điều kiện tuyển dụng.

Trước đó, năm 2024, học viện từng giới thiệu chương trình phi công MPL hợp tác với trường bay F AIR tại Cộng hòa Séc, có thời gian đào tạo dự kiến 18 tháng và cam kết việc làm theo điều kiện chương trình.

Không chỉ có phi công, VJAA còn trở thành đối tác đào tạo khu vực của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) từ tháng 9/2023. Thông tin này được xác nhận trên website IATA, mở thêm cơ hội tiếp cận các khóa đào tạo chuyên môn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Tin vui sau cuộc tái cấu trúc, hướng tới đào tạo nhân lực cho sân bay Long Thành

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, hệ thống đào tạo của Vietjet bắt đầu bước sang giai đoạn mới từ cuối năm 2025.

Cụ thể, ngày 16/12/2025, Hội đồng quản trị Vietjet thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty Cổ phần Victoria Aviation Academy. Hãng góp 285 tỷ đồng, tương đương 95% vốn, đồng thời triển khai chuyển giao các tài sản liên quan đến VJAA sang pháp nhân mới.

Victoria Aviation Academy còn được Cục Hàng không Việt Nam trao Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện hàng không (ATO). Đến ngày 15/10, học viện chính thức công bố chuyển đổi thương hiệu từ Vietjet Aviation Academy sang Victoria Aviation Academy.

Ảnh Vietjet Air

Thực tế, hệ thống đào tạo tiền thân từng được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn ATO mức 3 từ năm 2015 và mức 2 vào năm 2021. Vì vậy, dấu mốc mới không phải lần đầu học viện được công nhận hoạt động huấn luyện, mà gắn với việc kiện toàn tổ chức dưới pháp nhân độc lập.

Tại lễ trao chứng nhận, ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, đánh giá cao sự đầu tư của VIAA vào cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống kiểm soát chất lượng.

Trong khi đó, bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị VIAA, cho biết học viện được định vị là tổ chức huấn luyện phục vụ toàn bộ Vietjet Group, đồng thời hướng tới mở rộng dịch vụ cho các hãng hàng không và đối tác trong nước, quốc tế.

Một định hướng đáng chú ý khác là chuẩn bị nhân lực kỹ thuật cho cơ sở bảo dưỡng tàu bay tại sân bay Long Thành. Theo công bố của Vietjet ngày 19/12/2025, hãng đang đầu tư tổ hợp trung tâm kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay tại đây với diện tích khoảng 8,4 ha, tổng mức đầu tư lên tới 100 triệu USD.

Từ một trung tâm đào tạo chủ yếu phục vụ nội bộ, học viện đang hướng tới mô hình huấn luyện có phạm vi hoạt động rộng hơn. Sau 14 năm, việc tái cấu trúc và nhận chứng nhận ATO dưới pháp nhân độc lập đánh dấu giai đoạn phát triển mới, trong đó hoạt động đào tạo ngày càng gắn với nhu cầu nhân lực thực tế của ngành hàng không.