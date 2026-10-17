Bức ảnh hai mẹ con ở TPHCM ăn sáng tưởng bình thường, nhìn kĩ lại, nhiều phụ huynh vô cùng lo lắng

Một bức ảnh chụp lại cảnh hai mẹ con ăn sáng ở TPHCM tưởng bình thường lại khiến người ta phải suy nghĩ về cách điện thoại đang hiện diện trong cuộc sống. Theo chia sẻ, hai mẹ con vừa ngồi xuống bàn, đứa trẻ đã hỏi nhân viên quán mật khẩu wifi. Trong khi đó, người mẹ cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra, dùng chùm chìa khóa làm giá đỡ rồi mở một bộ phim do AI tạo ra. Thế là trong suốt bữa ăn, mỗi người chăm chú vào màn hình của riêng mình.

Ảnh được tạo lại bởi AI để đảm bảo quyền riêng tư

Đứa trẻ cúi xuống bát mì, một tay cầm đũa, tay kia giữ điện thoại để xem nội dung đang phát. Ở phía đối diện, người mẹ vừa ăn vừa dõi theo bộ phim trên màn hình. Hai người cùng ngồi một bàn, nhưng dường như mỗi người đang ở trong một thế giới khác.

Cha mẹ là tấm gương

Một lần dùng điện thoại khi ăn không nói lên toàn bộ cách một gia đình chăm sóc hay kết nối với nhau.

Tuy nhiên, hình ảnh này vẫn gợi ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Khi người lớn cũng không thể rời màn hình trong một bữa ăn, chúng ta sẽ nói với trẻ thế nào về việc sử dụng điện thoại?

Người lớn có thể cho rằng trẻ thiếu tự giác, quá mê trò chơi hay không biết tận hưởng những điều diễn ra xung quanh. Tuy nhiên, trẻ không chỉ học cách sử dụng thiết bị từ những lời nhắc nhở. Các em còn quan sát cách cha mẹ sử dụng điện thoại mỗi ngày.

Khi người lớn vừa ăn vừa xem phim, vừa trò chuyện vừa kiểm tra thông báo, trẻ dễ hiểu rằng đó là một hành vi bình thường. Nếu cha mẹ yêu cầu con cất điện thoại nhưng bản thân vẫn chăm chú vào màn hình, lời nhắc nhở có thể mất đi sức thuyết phục. Trẻ chưa chắc hiểu được vì sao cùng một hành động, người lớn được làm còn mình thì không.

Điều này không có nghĩa cha mẹ phải tuyệt đối tránh điện thoại trước mặt con. Trong cuộc sống hiện đại, thiết bị số phục vụ nhiều nhu cầu thiết thực, từ công việc, liên lạc đến giải trí. Vấn đề nằm ở cách sử dụng, thời điểm sử dụng và khả năng chủ động dừng lại khi cần thiết.

Một bữa ăn gia đình cũng không nhất thiết phải trở thành khoảng thời gian để cha mẹ liên tục hỏi han, kiểm tra hay dạy dỗ con cái. Đôi khi, chỉ cần cùng ăn một món ngon, kể cho nhau nghe một chuyện nhỏ trong ngày hoặc đơn giản là ngồi bên nhau mà không bị màn hình chi phối, sự kết nối đã có thể bắt đầu.

Với trẻ nhỏ, những thói quen như vậy càng cần được hình thành từ sớm. Thay vì chỉ cấm đoán, cha mẹ có thể thống nhất rằng trong bữa ăn, cả nhà tạm cất điện thoại, trừ những trường hợp cần thiết. Người lớn thực hiện trước, trẻ làm theo sau. Khi muốn xem một bộ phim hay giải trí bằng điện thoại, mỗi người có thể dành một khoảng thời gian phù hợp sau bữa ăn.

Điều trẻ nhìn thấy hằng ngày đôi khi có sức nặng hơn những điều cha mẹ nói. Muốn con bớt phụ thuộc vào màn hình, người lớn có lẽ cũng cần tự hỏi mình đã sẵn sàng đặt điện thoại xuống hay chưa.

Hai mẹ con trong câu chuyện có thể chỉ đang tận hưởng một bữa ăn bình thường theo cách riêng của họ. Nhưng hình ảnh ấy nhắc chúng ta rằng, trong một gia đình, khoảng cách đôi khi không nằm ở việc các thành viên ngồi xa hay gần nhau, mà ở chỗ họ có thực sự dành sự chú ý cho nhau hay không.