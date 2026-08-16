Đang nóng vụ cầu thủ tuyển quốc gia đuổi con trai 2 tuổi ra khỏi nhà để hẹn hò hú hí với nhân tình

Nam cầu thủ đội tuyển quốc gia Argentina Alejandro Garnacho có chuyện tình đầy sóng gió với bạn gái cũ - Eva Garcia. Trong thời gian còn mặn nồng, 2 người họ có con trai chung tên Enzo, em bé chào đời hồi cuối năm 2023. Hiện cặp đôi đã chia tay và Alejandro Garnacho liền nhanh chóng lao vào mối tình với nữ người mẫu xinh đẹp, nóng bỏng Adriana Lobaz.

Trong diễn biến mới nhất, Alejandro Garnacho được cho là đã đuổi Eva Garcia cùng cậu con trai Enzo mới hơn 2 tuổi ra khỏi nhà để được tận hưởng niềm hạnh phúc bên bạn gái mới Alejandro Garnacho.

Trên trang cá nhân, Eva Garcia vừa đăng tải loạt ảnh ghi lại cảnh cô phải thu dọn hành lý rời đi cùng cậu quý tử nhỏ tuổi. Song song với đó, Eva còn đăng bức tâm thư chia sẻ cảm xúc của bản thân sau khi 2 mẹ con cô bị đuổi khỏi nhà: “Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải nói lời tạm biệt với căn nhà nơi 2 mẹ con xây dựng lại cuộc sống. Hôm nay, 2 mẹ con phải thu dọn hành lý và rời khỏi đây. Không phải vì chúng tôi muốn thế, cũng không phải vì chúng tôi lựa chọn theo cách này, mà thực ra bị phụ thuộc vào người khác. Cuối cùng 2 mẹ con không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Dù 2 mẹ con mất 1 căn nhà, nhưng chúng tôi không mất đi mái ấm. Điều quan trọng là tôi sẽ tiếp tục xây dựng mái ấm khác bằng việc trao cho con tình yêu thương, che chở và mang lại cho bé sự an toàn”.

Eva Garcia tung bức ảnh 2 mẹ con cô bị đuổi khỏi nhà, khiến công chúng không khỏi xót xa. Ảnh: IGNV

Mối quan hệ giữa Alejandro Garnacho - Eva Garcia ở thời điểm hiện tại khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Ảnh: X, IGNV

Ngay sau khi có thông tin Alejandro Garnacho được cho là đã đuổi bạn gái cũ Eva Garcia cùng cậu con trai Enzo ra khỏi nhà, nhiều khán giả tỏ ra vô cùng bức xúc, đồng loạt tràn vào Instagram cầu thủ này “ném đá” không thương tiếc. Giữa làn sóng công kích nhắm vào mình, Alejandro Garnacho vừa quyết định đóng tài khoản Instagram cá nhân nhằm tránh bão dư luận.

Còn nhớ Alejandro Garnacho - Eva Garcia quen nhau cách đây 6 năm khi cả 2 mới vừa tròn 16 tuổi. Khi ấy, nam cầu thủ sinh năm 2004 còn thi đấu cho đội trẻ Atletico Madrid. Mối quan hệ giữa 2 người đã trải qua nhiều sóng gió, thậm chí từng bị bủa vây bởi tin đồn ngoại tình. Đến giữa năm 2025, cặp đôi chính thức cho nhau lối đi riêng, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ ngắn ngủi.

Sau khi chia tay Eva Garcia, Alejandro Garnacho dính tin hẹn hò nữ người mẫu xinh đẹp, nóng bỏng Adriana Lobaz. Hồi tháng 4 năm nay, Alejandro Garnacho gây xôn xao khi đăng hẳn khoảnh khắc thân mật bên Adriana Lobaz lên trang Instagram cá nhân. Trong bộ ảnh gây bão vào thời điểm đó, Garnacho vui vẻ xuất hiện tại rạp chiếu phim cùng Lobaz, cả 2 còn thoải mái thưởng thức bắp rang trong bầu không khí hạnh phúc. Nguồn tin cho biết thêm, Garnacho thậm chí đã cung cấp hẳn cho Adriana Lobaz 1 thẻ tín dụng không giới hạn hạn mức chi tiêu, cho thấy nam cầu thủ này chiều chuộng tình mới tới mức nào.

Alejandro Garnacho đang đắm chìm trong tình yêu với Adriana Lobaz. Ảnh: X