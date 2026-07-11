Đang mê mệt 1 mỹ nam thì phát hiện là phụ nữ: Đẹp trai hơn cả trai đẹp, không tin nổi vào mắt mình

Sau những tập đầu tiên lên sóng, Bách Hoa Sát đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh câu chuyện tình cảm, tranh đấu quyền lực giữa hai nhân vật chính, tác phẩm còn tạo ra không ít những chủ đề bàn luận nhờ dàn diễn viên phụ có ngoại hình nổi bật.

Mới đây, những hình ảnh của Phạm Soái Kỳ trong vai Bộ Sơ Lâm bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là mỹ nam có vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú này thực chất lại do một nữ diễn viên đảm nhận. Không ít khán giả cho biết họ hoàn toàn không nhận ra đây là màn giả trai cho đến khi tìm hiểu thông tin về diễn viên.

Dưới phần bình luận, nhiều netizen dành lời khen cho tạo hình của Phạm Soái Kỳ. Không ít ý kiến cho rằng đây là một trong số hiếm những màn cải trang thành nam đủ sức thuyết phục trên màn ảnh nhỏ những năm gần đây. Có cư dân mạng còn hài hước chia sẻ rằng họ đang "mê mệt một mỹ nam cực soái" thì mới phát hiện nhân vật mình yêu thích lại do một nữ diễn viên thể hiện.

Cho những ai chưa biết, Phạm Soái Kỳ sinh năm 1998, từng theo học Học viện Hý kịch Trung ương. Trước khi gây chú ý với Bách Hoa Sát, cô đã góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng nhưng đảm nhận các vai phụ. Khán giả có thể từng gặp cô trong các vai Thượng Quan Tịnh của Khanh Khanh Nhật Thường, Hoàng Hân Hân ở Đi Đến Nơi Có Gió, Lương Y Nhiên của Anh Cũng Có Ngày Này, Nam Cung Sảnh Nhu trong Đại Phụng Đả Canh Nhân hay Tư Mã Lệnh Doanh của Vô Ưu Độ.

Nói thêm về Bách Hoa Sát, bộ phim xoay quanh chuyện tình trong những âm mưu tranh đấu chốn cung đình giữa quận chúa Thẩm Tịch Hòa và Đông Cung thái tử Tiêu Hoa Ung. Câu chuyện phim mở đầu với cảnh Chiêu Ninh quận chúa Cố Thanh Chi uống thuốc độc tự vẫn để kéo kẻ thù chết theo sau biến cố gia tộc bị diệt môn. Tuy nhiên, Cố Thanh Chi đã sống lại trong thân xác Thẩm Tịch Hòa. Từ một cô gái vô tư, cởi mở, nàng trở thành người phụ nữ lạnh lùng, cẩn trọng và mang trong mình nhiều toan tính. Vai Thẩm Tịch Hòa do Mạnh Tử Nghĩa đảm nhận.

Trong khi đó, Tiêu Hoa Ung do Hà Dữ thủ vai là thái tử mang thân phận tôn quý nhưng từ nhỏ đã trúng độc sau khi ăn quả anh đào do chính phụ hoàng đút cho. Bề ngoài, anh dường như chỉ là một thái tử đoản mệnh vô hại, nhưng thực chất luôn âm thầm điều tra kẻ đứng sau âm mưu đầu độc mình, đồng thời sớm dấn thân tham gia cuộc chiến quyền lực khốc liệt trong hoàng tộc.

Tiêu Hoa Ung và Thẩm Tịch Hòa đến với nhau bằng một cuộc hôn nhân mang tính chính trị, nhưng rồi họ ở lại với nhau bằng tình cảm chân thành. Với cốt truyện hấp dẫn, dàn diễn viên trẻ đáng xem cùng diễn xuất ăn ý từ cặp đôi chính, Bách Hoa Sát cho thấy mình là một điểm sáng trong mùa phim 2026.